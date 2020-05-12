На автомате: стал известен план появления беспилотных машин в России («Известия»)

К началу 2023 года Россия должна быть полностью готова выпустить на дороги общего пользования беспилотные автомобили для перевозки людей и грузов – без инженера-оператора в салоне. «Известия» выяснили подробности плана поэтапного внедрения высокоавтоматизированных машин в стране, представленного отраслью. Он также предполагает разработку до конца 2020 года инструкций по расследованию ДТП с участием машин без водителя, а в 2021-м – условий страхования для них. Основные пункты плана в целом поддержали в Минэкономразвития. Свои предложения готовят и другие ведомства. Эксперты в целом одобрили дорожную карту, но усомнились в реалистичности сроков ее реализации.

Полная автономия

Россия к началу 2023 года должна быть полностью готова использовать на дорогах общего пользования беспилотные автомобили для перевозки людей и грузов без инженера-оператора в салоне. Это предусматривает дорожная карта поэтапного внедрения в стране беспилотников, разработанная «Яндексом» и Сбербанком при участии «ГАЗа» и «КамАЗа». В апреле документ был направлен в профильные министерства, «Известия» ознакомились с ним.

Предложенный компаниями план мероприятий для постепенного внедрения в стране высокоавтоматизированных транспортных средств (ТС) состоит из трех этапов, включающих 27 пунктов.

До октября этого года предлагается внести правки в постановление правительства 1415, чтобы расширить возможности тестирования таких машин. Испытывать их на закрытых территориях можно будет уже без человека в салоне (сейчас это обязательное условие). Также предлагается разрешить коммерческую эксплуатацию, например, в качестве такси, но с оператором на водительском сиденье.

В «Яндексе» ранее говорили «Известиям», что, «если мы хотим сохранить высокие темпы развития технологии, новые возможности для этого должны появляться уже сейчас».

К сентябрю предполагается внести в Госдуму законопроект, который подробно опишет права и обязанности всех участников процесса.

До конца года также планируется разработать и принять рекомендации по расследованию ДТП с полностью автоматизированными ТС и согласовать стандарт по передаче данных между автомобилем и инфраструктурой (V2X). Кроме того, в этом году предлагается создать в стране не менее двух тестовых зон с покрытием 5G для испытания полностью беспилотных машин.

Подключат к дорогам

В течение ближайших двух лет – 2021–2022 годах – Россия должна перейти от опытной эксплуатации беспилотников в отдельных регионах к полноценной. В частности, дорожная карта предполагает, что в следующем году будут приняты стандарты страхования ответственности за вред, причиненный беспилотником (в том числе установлены предельные страховые премии).

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сказал «Известиям», что сегодня во всем мире участники рынка работают над проблемой страхования инновационных ТС, но предстоит решить слишком много вопросов. В частности, чью ответственность страховать – владельца или оператора беспилотника.

Дорожная карта также предусматривает, что закон об эксплуатации беспилотных ТС примут в 2021 году, тогда же в тестовом режиме разрешат оказание коммерческих услуг автомобилями без водителей. Кроме того, до декабря следующего года должны быть определены требования к дорожной инфраструктуре для автоматизированного транспорта. К этому же сроку предлагается разработать меры поддержки для производителей и эксплуатантов беспилотных машин и меры популяризации таких ТС в обществе.

К концу 2022 года, согласно дорожной карте компаний, страна должна быть готова к переходу от тестовой эксплуатации беспилотников к полноценной. На последнем этапе, к декабрю 2022-го, планируется внести необходимые для этого изменения в законодательство, в том числе в ПДД, а также установить единые требования по допуску беспилотников на дороги стран Таможенного союза. Кроме того, предстоит утвердить условия сертификации автономного транспорта, оценки систем контроля за автоматизированными грузовиками и внедрить базовые принципы взаимодействия беспилотных машин друг с другом и дорожной инфраструктурой.

Также на третьем этапе внедрения в России полностью автоматизированных ТС предстоит решить ряд технических задач, следует из дорожной карты. То есть создать в городах-миллионниках тестовые зоны для отработки взаимодействия беспилотных авто с цифровой инфраструктурой (в том числе сетями V2X и 5G), дополнительные полигоны для ускоренной сертификации автономного транспорта, обеспечить покрытие ключевых магистралей связью не ниже LTE (4G), а также инфраструктуру для мониторинга движения беспилотников и достаточное число ремонтных бригад для них.

Неблизкое будущее

В начале апреля президент поручил собрать предложения ведомств и организаций по поводу внедрения в стране полностью беспилотных ТС. Они должны быть представлены в кабмин до 12 мая, главе государства – до 31 мая.

Предложения участников рынка в целом поддерживают в Минэкономразвития, следует из отзыва ведомства (есть у «Известий»). Там, в частности, считают возможным разрешить тестовую коммерческую эксплуатацию беспилотников с оператором за рулем. А после принятия разработанного Минэком законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» – вообще без инженера в салоне. В качестве пилотных регионов «Яндекс» предлагает Москву и Подмосковье, Татарстан, Краснодарский край («Известия» писали об этой идее).

Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко сообщила «Известиям», что ведомство участвует в проработке плана по выводу беспилотников на дороги во взаимодействии с Минтрансом. По ее словам, ключевую роль в развитии таких ТС будет играть федеральный проект «Искусственный интеллект», утверждение которого ожидается в ближайшее время.

Оксана Тарасенко добавила, что у России уже есть значительный опыт эксплуатации автономных ТС – беспилотники «Яндекса» прошли более 1 млн км.

В Минтрансе не сказали, поддерживают ли концепцию, предложенную участниками рынка. Но подтвердили «Известиям», что получили проект. Сейчас, по словам представителя ведомства, министерство готовит консолидированную позицию с учетом мнения других ведомств для передачи в правительство РФ.

В НТИ «Автонет» (курирует внедрение беспилотных ТС) в целом поддержали предложения. Его представитель добавил, что пока рынок высокоавтоматизированных ТС в стране находится в «зачаточном состоянии», но уже есть потенциальные игроки и разработчики таких технологий.

Руководитель проекта транспортной инфраструктуры «Сколково» Кирилл Жанайдаров также положительно оценил подготовленную представителями отрасли дорожную карту. По его словам, в ней учтены все основные нюансы – от технических (создание опытных полигонов) до страхования ответственности.

– План впервые включает проработку самых сложных в нормативном плане для запуска беспилотников вопросов: распределения ответственности, разбор ДТП и нештатных ситуаций, – добавил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрей Ионин.

В то же время Кирилл Жанайдаров считает сроки, обозначенные в дорожной карте, очень оптимистичными. Многие пункты предполагают внесение изменений в действующие либо разработку новых нормативных актов, что без специально созданного проектного офиса будет сложно реализовать за такое короткое время, сказал он.