Два месяца подряд в России дешевеют старые машины, но не все (Авто Mail.ru)

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле средняя цена подержанного автомобиля в России опустилась до 603 000 рублей, тогда как в марте она составляла 616 000, а в феврале 630 000 рублей.

Падение цен на подержанные автомобили продолжается на фоне роста цен на новые. Однако это не значит, что всем удастся совершить удачную покупку, потому что снижение цен в марте и апреле не так значительно, как их рост за год в целом.

Цены на самые популярные иномарки с апреля 2019 года на самом деле выросли на 7%. Основные причины — те же, что и всегда: инфляция и падение курса рубля на валютном рынке, а также смена поколений у ряда моделей. Эти факторы влияют на стоимость новых автомобилей, соответственно, следом подтягиваются и цены на подержанные машины.

Как подорожали трехлетние иномарки

Специально для Авто Mail.ru эксперты «АВТОСТАТа» оценили, как меняется стоимость топ-10 самых популярных подержанных иномарок в возрасте 3 лет на российском рынке. В список вошли Chevrolet Niva, Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Skoda Octavia, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota RAV4 и Volkswagen Polo.

С апреля 2019 года по апрель 2020 трехлетние «Логаны» стали в среднем на 3,9% дешевле. Если в прошлом году такую машину можно было купить в среднем за 495 952 рубля, то теперь трехлетний Logan стоит 476 399 рублей.

В лидерах по росту цен на вторичном рынке среди популярных трехлетних иномарок — Toyota Corolla. Год назад трехлетняя Corolla стоила в среднем 895 672 рубля. В апреле 2020 за трехлетний седан просили уже 1 025 568.

В случае с «Короллой» значительный рост цен на трехлетки связан с обновлением, которое было в середине 2016 года. Автомобиль тогда получил целый ряд новых опций и стал заметно тише на ходу. Сейчас трехлетняя Corolla стоит в среднем дороже, чем просили за новую модель три года назад. То есть при удачном стечении обстоятельств владелец такой трехлетки сейчас может продать ее дороже, чем покупал.

Также ощутимо дороже по сравнению с прошлым годом стали трехлетние модели Hyundai Solaris. В апреле 2019 такой автомобиль продавался за 616 000 рублей, а в апреле 2020 он стоит 701 856 рублей.

Рост цен на трехлетние «Солярисы» обусловлен тоже сменой поколений. В апреле 2019 года трехлетками считались машины 2016 года выпуска, а теперь речь идет уже о серьезно изменившейся генерации 2017 года. Новый Solaris превосходит предшественника по многим показателям.

Еще один лидер по росту цен на вторичном рынке — Skoda Octavia. Сейчас трехлетний лифтбек стоит в среднем 995 703 рубля, а год назад трехлетки шли по 897 196 рублей. И тут тоже дело в обновлении. Как раз в начале 2017 года была представлена «четырехглазая» версия поколения А7.