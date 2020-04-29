Авто с пробегом: взгляд со стороны продавца дилерского центра (Телеграм-канал @proTradein)

Автомобильный мир России накрыла волна онлайн-мероприятий, за которыми стало просто невозможно успеть. Порой их за один день проходит 2 - 3, а то и больше. Часто они идут параллельно и в каждом красной нитью проходит тема организации онлайн-продаж.

Сплошной онлайн! Выступают все - директора салонов и компаний, руководители отделов и предприятий, заслуженные тренера и аналитики, маркетологи и маркетплейсеры. Выступает весь российский автобизнес-бомонд. Переворачивают пласты отечественного и зарубежного опыта. И озвучивают множество идей, сводящихся примерно к одному, давно стандартному и простому процессу для обычного интернет-магазина, но так до сих пор незнакомого автобизнесу.

Идей много, общая линия одна. Но это только одна сторона большого вопроса. Взглянуть на другую сторону и увидеть, что происходит там, меня подтолкнул разговор с моим другом, одним из лучших продавцов премиальных брендов. После этого разговора возникло ощущение, что мы очень однобоко смотрим на ситуацию. И чтобы понять истинное лицо происходящего, я решил собрать мнение как минимум 15 представителей автобизнеса. Но в этот раз не руководителей, а тех, кто создает этот бизнес, кто трудится, что называется «у станка» и ведет клиента в кассу.

В сборе и анализе информации мне активно помогал Николай Вебер. Кто не знаком с ним, скажу коротко: это человек, способный за пару месяцев из придомовой дворняги создать лидера по продажам.

В рамках опроса я выделил четыре ключевые темы, по которым подготовил вопросы, в ответах на которые рассчитывал увидеть истинное лицо происходящего. Вот эти темы:

- Что происходит сейчас, в конце апреля, с работой и автобизнесом?

- Что происходит с онлайн-продажами, готовы ли компании к этому?

- Как в этой новой реальности ведут себя клиенты и готовы ли они?

- Что будет завтра или какие перспективы видятся в будущем?

Актуальная ситуация с работой и автобизнесом выглядит неодинаково и неоднозначно оценивается сотрудниками дилерских предприятий в разных регионах России. Кому-то повезло, их салоны открыты и работают в штатном режиме. Есть такие, кто просто сидит дома, так как дилеры полностью закрыты. Интересно, что даже те, чьи салоны открыты, говорят, что находятся в каком-то странном режиме и вынуждены, цитирую, «шифроваться».

Большинство работают в дежурном режиме, приезжая на рабочее место, или находятся дома, но принимают звонки и готовы выехать на встречу или показ автомобиля.

Сами по себе рабочие процессы принципиально не изменились. Большинство рассказали, что основные отличия взаимодействия с клиентом на месте сейчас выразились в соблюдении дистанции и ношении масок. Также можно выделить запрет на проведение тест-драйвов, считай, запрет на эмоции.

Что касается трафика, то практически каждый обращает внимание на серьезный провал в визитах при достаточно высоком для ситуации количестве звонков. Люди звонят, интересуются автомобилями, уточняют цену и вероятность ее изменения, как вниз, так и вверх. Но приезжать боятся.