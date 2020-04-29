Опыт Китая может предсказать то, что будет дальше с американским авторитейлом (AutoNews.com, перевод - АВТОСТАТ)

Шанхай. Поначалу ситуация в Китае была предупреждением того, что может ожидать Соединенные Штаты Америки после вспышки инфекции COVID-19, однако теперь, в конце апреля, опыт Китая может дать представление о том, как будет выглядеть американский авторитейл спустя ближайшие четыре - шесть недель. Об этом пишет AutoNews.com, ссылаясь на исследование Bloomberg.

После окончания режима карантина, который в начале этого года не позволил десяткам миллионов китайцев выходить на улицы, почти все дилерские центры вновь открылись по всей стране. Китайские покупатели теперь могут свободно заходить в магазины и передвигаться по их территории, если они носят маски для лица и измеряют температуру.

Самое худшее, кажется, уже позади...

Когда коронавирус распространился из китайской провинции Ухань по всей стране, консалтинговое агенство по авторитейлу Renhedao уже в середине февраля предупреждало, что через три месяца примерно у трети дилерских центров страны закончатся наличные деньги.

Но затем эти опасения по поводу проблем с ликвидностью ослабли, поскольку ситуация в розничной торговле стала улучшаться, и это отметила Китайская ассоциация автомобильных дилеров в своем онлайн-блоге на прошлой неделе.

По состоянию на 10 апреля 99,7% автосалонов в Китае вновь открылись (в феврале было открыто только 28,3%). 10 апреля - это первый рабочий день после китайского новогоднего праздника. Опрос охватывал 8857 официальных дилерских центров по всему Китаю.

Но опасность еще не миновала

По данным проведенного исследования, фактическая деятельность дилерских центров все еще далека от нормальной. Средний уровень трафика в шоу-румах восстановился только до 70,8% от обычного. А ежедневный доход автодилеров от продажи новых автомобилей, запчастей и услуг поднялся всего лишь до 67,9% и 72,5% от нормального уровня.

Одной из главных причин медленного возвращения авторитейла к нормальной жизни, согласно отдельному опросу ассоциации дилеров, стала следующая: из-за сокращения домашнего бюджета многие китайские потребители вычеркнули автомобили из своих списков покупок.

Потребительский спрос - это новое препятствие для бизнеса в результате прошедших увольнений в стране, связанных с коронавирусом. Опрос показал, что почти две трети респондентов, которые намеревались приобрести новые транспортные средства до начала пандемии, теперь откладывают эти покупки. Еще 5% заявили, что они вообще отказались от планов покупки.

Лучшие практики из Китая

Опыт китайских ритейлеров также дает представление о том, как дилерские центры внедряют новые практики в пост-вирусном мире.

Даже несмотря на то, что пандемия в Китае утихла, работодатели по-прежнему бдительно следят за риском возникновения новых инфекций от туристов и китайских студентов, возвращающихся домой из зарубежных университетов. Но теперь, основываясь на опыте последних двух месяцев, автомобильные дилеры теперь лучше подготовлены.

Многие дилеры пришли к выводу: несмотря на то, что покупатели не решаются прийти в салоны, важно, чтобы сотрудники отдела продаж и маркетинга дилерских центров продолжали работать.

Джимми Цунг, исполнительный директор Lio Ho Vehicle Group China, тайваньской компании, которая управляет более чем 20 автосалонами в материковом Китае, большинство из которых являются франшизами Ford, заявил, что, даже пока бизнес идет вниз, «продавцы не должны прекращать работать».

Как рассказал Цунг, магазины Lio Ho были закрыты в январе и феврале, но сотрудники использовали онлайн-каналы для продажи продуктов. «Самое лучшее, что я узнал, - это то, что TikTok оказался на 100% полезным в создании лидов продаж», - сказал он о популярном приложении для короткометражного видео.

Ван Чжисонг, владелец дилерского центра Volkswagen в Даньяне, небольшом городе в восточно-китайской провинции Цзянсу, разделяет это мнение. Его салон работал в ограниченном режиме до 1 марта. Во время изоляции его сотрудники использовали TikTok и виртуальный шоу-рум. «Результаты превзошли все мои ожидания, - говорит Ван. - Молодое поколение - это основной поток наших клиентов, и им очень нравится взаимодействовать с нами через онлайн-платформы».

Еще одна польза от простоя дилерских центров, сказал Цунг, заключается в том, что производители обеспечивают обучение сотрудников. «Пока нет клиентов, которых нужно обслуживать, сотрудники могут использовать это время, чтобы улучшить свои знания», - сказал он.

Дилерские центры также должны внимательно следить за уровнем своих запасов и ассортиментом продукции, а также корректировать стимулирующие программы для покупателей автомобилей в ответ на изменения потребительского спроса.

«Лучший способ удержать клиента или сразу же заключить сделку - это не предлагать крутые скидки, а предоставить правильную программу стимулирования», - сказал он.

Когда дилерский центр готов вновь открыться, он должен создать безопасную среду для клиентов и сотрудников. «Мы требуем, чтобы все наши сотрудники носили маски для лица, что обеспечит безопасность наших сотрудников и клиентов в эти дни», - добавил он.

Будущее туманно

Для возвращения к нормальному уровню продаж потребуется какое-то время. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в марте продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта упали на 48% до 1,04 млн по сравнению с прошлым годом, после падения на 82% в феврале.

В салонах Lio Ho, расположенных на материковой части Китая, продажи вернулись к 70% от нормального уровня. Дилерский центр VW Wang's также заявляет, что его продажи вернулись почти на такой же уровень, в то время как продажи запчастей и услуг сервиса восстановились полностью.

«Однако ни один из нас не может позволить себе быть оптимистичным в отношении рынка», - заявляют дилеры. «Мы видели явный рост в марте, но во вторую неделю апреля произошло замедление продаж, поскольку потребители стали откладывать покупки», - сказал Цунг.

Сильно пострадавшая от пандемии китайская экономика сократилась на 6,8% по сравнению с 1 кварталом 2019 года, и это после стабильного роста в течение десятилетий. Доход на душу населения в Китае за этот период снизился на 3,9%.

«Потребители с более низкими доходами вынуждены будут сократить собственные расходы на ряд предметов – таких, как автомобили…», - уверен Ван.