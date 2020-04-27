Эксперты меняют прогнозы по зарубежным авторынкам в сторону более сильного падения (AutoNews.com, перевод – АВТОСТАТ)

Перед лицом пандемии по коронавирусу аналитики продолжают пересматривать свои прогнозы продаж в сторону снижения ожидаемых результатов, даже несмотря на то, что мировой автопром начинает оживать. Об этом сообщает AutoNews.com.

Аналитическая компания IHS Markit заявила на этой неделе, что по итогам года она прогнозирует падение мировых продаж легковых автомобилей на 22% до 70,3 млн единиц. В основе этого мрачного сценария лежит «жесткое и быстрое» попадание в реальную рецессию с падением ВВП на 3%, говорится в сообщении экспертов.

Восстановление, скорее всего, будет «беспорядочным и неровным», считает IHS. В то время как в апреле в некоторых регионах, таких, как Восточная Европа, возобновилось производство и начинают открываться дилерские центры - другие рынки остаются полностью закрытыми.

«Состояние рынка, как ожидается, будет смешанным, поскольку отложенный и разрушенный спрос столкнется с массовым глобальным нарушением предложения», - заявил Колин Кушман, исполнительный директор отдела прогнозирования глобального спроса на автомобили в IHS Markit.

Европейский вопрос

IHS заявила, что продажи легковых автомобилей в Западной и Центральной Европе в этом году упадут на 25% до 13,6 млн единиц. Компания указала страны, где блокировка уже ослабляется, в качестве «рынков для наблюдения за массовым восстановлением». Речь идет об Австрии, Чехии, Дании и Германии.

LMC Automotive заявила, что европейское производство в апреле, вероятно, сократится на 98% процентов. В мае она ожидает падение объемов производства на 75% по сравнению с прошлым годом.

Morgan Stanley предполагает три возможных сценария в развитии ситуации на авторынках Западной Европы. В худшем случае - если блокировки рынков продолжатся во второй половине года и будут трудности с получением автокредитов, - продажи машин упадут до 10 млн единиц, что представляет собой падение на 30% по сравнению с 2019 годом. В базовом сценарии, полагает Morgan Stanley, будет реализовано 11 млн автомобилей, что меньше прошлогоднего результата только на 23%. А в лучшем случае, при условии введения в июле в Германии и других странах стимулирующих программ, объем рынка здесь может достичь 12 млн единиц, что всего на 16% меньше прошлогоднего результата. Напомним, раньше компания давала прогноз, что в базовом варианте продажи автомобилей составят 12,5 млн единиц.

«Хотя восстановление производства, связанное с вирусом, может иметь V-образную форму (т.е., резкое падение и восстановление), мы по-прежнему обеспокоены тем, что спрос на автомобили и автокредитование уже не будут прежними», - сказал ведущий аналитик Morgan Stanley Харальд Хендриксе.

Для сравнения, в последний раз объем западноевропейских продаж автомобилей был ниже 12 млн единиц в 1994 году. Тогда реализация машин составила 11,94 млн, по данным отраслевой группы ACEA. В прошлом году в регионе было продано 14,3 млн автомобилей.

Китай на пути к восстановлению

В Китае, где зародилась вспышка коронавируса, большинство заводов уже открылись. На данный момент ожидается, что спрос на автомобили в стране снизится примерно на 16% или немного больше, приблизительно до 21 млн единиц, однако вторая волна заражения может привести к еще большему падению. Как сообщает IHS, дюжина китайских городов ввела дополнительные меры по стимулированию спроса покупателей, но правительство страны пока не предложило более объемный план поддержки.

LMC Automotive указала на то, что в марте продажи автомобилей в Китае снизились на 46%. И если сравнить это с февралем, когда падение составило 80% - получим пример того, как может выглядеть восстановление авторынка на начальном этапе. В течение года LMC прогнозирует в этой стране 12-процентное снижение продаж легковых автомобилей.

ISI Evercore полагает, что реализация автомобилей по итогам года в Китае упадет всего на 10 - 12%, а июльские продажи в этой стране, возможно, даже выйдут в «плюс» по сравнению с июлем 2019 года.

Между тем LMC считает, что мартовский 10-процентный рост продаж автомобилей в Южной Корее демонстрирует то, как «хорошо управляемая реакция на вспышку вируса может привести к значительно лучшим экономическим результатам…».

США вводит онлайн-продажи

В Соединенных Штатах Америки, где заводы остаются закрытыми, рынок легковых автомобилей, как ожидается, упадет в этом году на 27% до 12,5 млн единиц, сообщает IHS.

Другая аналитическая фирма, J. D. Power, заявила, что ее прогноз по розничным продажам автомобилей в США на 2020 год на данный момент составляет от 11,3 млн до 12,5 млн. До наступления вируса эта компания давала базовый прогноз на уровне 13,4 млн. Сейчас ожидается, что общий объем продаж в отрасли, включая корпоративные продажи, составит в текущем году от 12,6 млн до 14,5 млн, что ниже «довирусного» прогноза (16,8 млн).

Все больше штатов в стране переходит к разрешению онлайн-продаж, что в сочетании с акциями стимулирования и беспроцентным кредитованием и лизингом может немного смягчить удар, считает Джефф Шустер, старший вице-президент по прогнозированию LMC Automotive, партнер J. D. Power.

Министерство внутренней безопасности США уже объявило продажу автомобилей одной из важнейших услуг. J. D. Power уверен, что теперь все штаты разрешат приобретение легковых и легких коммерческих автомобилей через виртуальные шоу-румы и онлайн-продажи.