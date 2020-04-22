Заказов нет, Минпромторг не помогает: ГАЗ под угрозой («Авторевю»)

Президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин заявил, что головной завод объединения оказался в ситуации, которая тяжелее, чем дефолт 1998-го или кризис 2008–2009 годов. Дело в том, что основные покупатели Газелей и Газонов – это малый и средний бизнес. Многие такие компании сегодня вообще не работают, а если и работают, то их основная задача – платить зарплату сотрудникам и кредиты. Инвестиций со стороны частников не предвидится, а значит, встали и закупки новых машин.

Все это наложилось на санкции США, введенные против Олега Дерипаски и его компаний, – только это, по словам Сорокина, стоило ГАЗу многомиллиардных затрат, ухода многих поставщиков, удвоения кредитного портфеля и приостановки инвестиционных проектов. А то, что происходит сейчас, Сорокин считает новой серией триллера «двойной удар»: «Проблемы, которые мы испытываем из-за санкций, кризис даже не удвоил, а возвел в квадрат!»

Прошлый год ГАЗ завершил с хорошим результатом (по нашей информации, выпущено 56340 грузовых автомобилей и 14935 автобусов), но в нынешнем году прогнозируется общее падение рынка примерно на 50%. Объем загрузки завода в апреле – лишь на одну треть, на май и июнь заказов нет вообще. Все это, по словам Сорокина, ставит под угрозу судьбу не только 35 тысяч газовских работников, среди которых много высококвалифицированных, но и еще 400 тысяч человек, которые работают на заводах-смежниках.

При этом помощи от государства в лице Минпромторга не видно: даже субсидии на газомоторную технику, причем именно в газовском секторе, в нынешнем году сократились в два раза. Да и компенсацию простоев заводам и поставщикам, которую предлагает Минпромторг, Сорокин не считает правильной. «Это тупиковый путь, он ведет к проеданию денег!»

Гораздо более эффективным было бы размещение госзаказов на технику, но из последнего заказа на 1200 машин скорой помощи (его общая сумма – 5,2 млрд рублей) ГАЗу была выделена только треть, а этого хватит всего на полтора дня работы конвейера.

Одно из глобальных предложений газовцев – запуск государственной программы по обновлению автопарка, поскольку средний возраст коммерческого транспорта в стране превышает десять лет, а основная его часть отвечает в лучшем случае нормам Евро-2. Есть и более «точечные» предложения – например, возобновление работ по созданию популярных в Европе и США модульных машин скорой помощи, где готовые кузова ставятся на раму. По словам Сорокина, такой кузов-кубик дешевле и просторнее переоборудованного фургона, при этом в мирное время кузова могут стоять законсервированными или использоваться в виде сельских медпунктов, а в условиях чрезвычайной ситуации – быстро устанавливаться на шасси грузовичков.

Как бы то ни было, газовцы продолжают работать над двумя ближайшими проектами. Первый – низкопольная маршрутка Газель City: она рассчитана на 22 пассажира и позволяет заезжать в салон на инвалидной коляске. Эту машину ГАЗ рассчитывает показать к концу лета.

Второй проект, который должен быть реализован к концу года, – Валдай Next, который займет нишу между Газелями и Газонами. Его полная масса – 6,7 т, в перспективе – до 7,4 т, а агрегатная база будет в целом унифицирована с прежним Валдаем (видимо, под капотом будет стоять знакомый двигатель Cummins 3.8). Но коробка передач станет шестиступенчатой, рулевое управление – новым. Интересно, каким будет дизайн?

Продолжаются работы и над Газелью NN, показанной на прошлогодней выставке Комтранс, но они тормозятся из-за того, что ряд поставщиков находится на карантине. А еще на испытаниях был замечен Соболь следующего поколения... Главное – чтобы завод-гигант пережил и этот кризис без больших потерь.