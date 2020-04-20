Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса («Ведомости»)

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться в 2 раза до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG.

В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук. BCG ожидала, что в этом году рынок чуть-чуть подрастет – до 1,8 млн авто. Теперь компания пересмотрела прогноз. Оптимистичный предусматривает 20%-ное падение рынка до 1,4 млн автомобилей, пессимистичный – двукратное – до 0,9 млн. При наиболее вероятном сценарии продажи машин упадут на 26–37% до 1,1–1,3 млн штук.

Если реализуется худший сценарий, продажи машин упадут до минимума за последние 20 лет. Даже в конце прошлого – начале нынешнего века в России продавалось более 900 000 автомобилей в год. А за последние 14 лет продажи никогда не опускались ниже 1,4 млн шт. Рекорд был поставлен в 2012 г. – 2,94 млн машин.

Если спрос на коммерческую технику поддерживается государством, то в легковом сегменте ситуация хуже, констатирует директор в московском офисе BCG Эдуард Черкин. По данным BCG, 42% потребителей планируют сократить расходы в условиях эпидемии, отказавшись от покупки автомобиля. Падение спроса на легковые автомобили ожидается в апреле и мае, отмечает он: «Дилеры, которые ослабнут или не справятся с управлением кризисом ликвидности, рискуют уйти с рынка». BCG ожидает восстановления спроса по мере преодоления пика кризиса, и тогда дилерам и автопроизводителям придется удовлетворять «резко растущие потребности клиентов» и обеспечивать готовность заказов. Сейчас российские автопроизводители загрузили производства и стараются использовать время, чтобы максимально отработать до майских праздников, говорит Черкин.

В марте российский авторынок пережил всплеск продаж: покупатели опасались роста цен на автомобили из-за снижения курса рубля к доллару и евро. Но с 28 марта, после введения первой «выходной недели», деятельность авторитейла практически парализована, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. В некоторых регионах возможен лишь ремонт, но это отрасль не спасет.

Даже окончание эпидемии не приведет к резкому восстановлению продаж, полагает руководитель управления инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Виктор Бондарович: «У населения, потерявшего работу, пока нет денег на технику, только на продукты, лекарства и коммуналку». По оценкам эксперта, до трети дилеров могут уйти с рынка.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов думает, что за лето ситуация может измениться в лучшую сторону, но нужны меры господдержки. Никто не может предположить, когда закончится режим самоизоляции и что будет со спросом на автомобили после этого, рассуждает он, но падение до 50% маловероятно – в 2019 г. рынок был далеко не на пике.

Продажи в апреле сократятся в 3–10 раз, считает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. В мае возможно такое же падение, все зависит от того, когда завершится режим самоизоляции. Но и после возвращения к обычной жизни спрос вряд ли восстановится, так как снизится покупательская способность, а цены вырастут. В целом по итогам года он допускает падение продаж в 1,5–2 раза, на восстановление потребуется несколько лет. В ближайшие два-три года закроются 20–40% дилерских предприятий и ряд автопроизводителей, но возможно появление дилеров нового цифрового формата, работающих в партнерстве со смежными отраслями, считает он.