Индивидуальные пепельницы, почасовая дезинфекция: французские автопроизводители возобновляют производство (AutoNews.com, перевод – АВТОСТАТ)

Renault входит в число автопроизводителей, разрабатывающих новые протоколы безопасности, сообщает AutoNews.com со ссылкой на Reuters. PSA Group и Renault планируют новые меры безопасности в связи со стремлением крупных промышленных групп Франции договориться с рабочими, чтобы вновь открыть некоторые заводы до того, как правительство снимет свою блокировку с середины мая, заявили профсоюзы.

Toyota в среду стала первой автомобильной компанией, имеющей завод во Франции, которая договорилась с профсоюзами о постепенном перезапуске производства с 21 апреля на своем заводе в северной Франции, где она производит модель Yaris.

Автоконцерны в других странах надеются возобновить производство со следующей недели, в том числе Volkswagen в Германии, где будут ослаблены некоторые ограничения для сдерживания новой вспышки коронавируса. Дилерским центрам будет разрешено возобновить продажу автомобилей в понедельник.

Однако во Франции переговоры с профсоюзами были очень жесткими. PSA и Renault сообщили Reuters, что они готовятся к возобновлению операций, но официально дата еще не объявлена.

На заводе агрегатов PSA в Валансьене, где в марте профсоюзы отвергли первый план возобновления производства на добровольной основе, руководство и представители рабочих проведут новые переговоры в пятницу.

По словам членов профсоюза, автопроизводители разрабатывают новые протоколы безопасности.

Эти меры включают ношение масок, раздачу отдельных пепельниц, чтобы курильщики не собирались в одном месте, и поддержание дверей открытыми, чтобы избежать контакта с ручками. Меры также повлекут за собой дезинфекцию инструментов и рабочих поверхностей каждые 60 минут и удвоение количества автобусов, которые забирают рабочих.

Экономический удар

Французское правительство поощряет компании к возобновлению производства, чтобы уменьшить удар по экономике, которая, как ожидается, уже сократится на 8 процентов в этом году.

"Я считаю, что есть способ сделать это: речь идет не о выборе между возобновлением деятельности или здоровьем сотрудников, это и то, и другое одновременно, это выполнимо", - сказала министр труда Франции Мюриэль Пенико в четверг на радио LCI, ссылаясь на пример Toyota в качестве потенциальной модели работы.

Ограничения на передвижение во Франции не будут ослаблены по крайней мере до 11 мая. Послабления начнутся с открытия некоторых магазинов и школ.

Французский производитель поездов Alstom сообщил агентству Reuters в четверг, что с начала апреля он постепенно наращивает деятельность на своих заводах во Франции. Однако крайне левый профсоюз CGT заявил, что по-прежнему считает преждевременным возобновление производства автопроизводителями в конце апреля или начале мая. Профсоюз утверждает, что маски все еще зарезервированы в качестве приоритета для медицинских работников и могут быть недоступны для работников автозаводов.

Металлургическое лобби страны заявило в воскресенье, что французские компании в автомобильном, аэрокосмическом и сталелитейном секторах готовы вернуться к работе и обеспечить "безупречные санитарные условия".

Renault уже в понедельник возобновила производство в Португалии и России.

На фото: производство спортивного автомобиля Alpine на заводе Renault в Дьеппе перед пандемией коронавируса