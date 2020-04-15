Нехватка комплектующих может препятствовать росту производства в Китае (AutoNews.com, перевод – АВТОСТАТ)

Согласно данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, в прошлом году Китай импортировал автомобильных компонентов на сумму $ 36,7 млрд, а Германия, Япония и Южная Корея вошли в число ведущих экспортеров. По мере того, как китайские автозаводы восстанавливаются после остановок, вызванных вспышкой коронавируса, они сталкиваются с новой головной болью: потенциальной нехваткой запчастей и комплектующих. Такие данные приводит AutoNews.com со ссылкой на Bloomberg.
В настоящее время вирус вызывает сбои производства в Европе, Северной Америке и Японии. Эти страны поставляют важнейшие компоненты автопроизводителям в Китае, крупнейшем рынке отрасли. Под риском находятся как мировые производители, такие как Tesla Inс и BMW Group, так и локальные производители, включающие Guangzhou Automobile Group Co. и Zhejiang Geely Holding Group Co. Все они могут столкнуться со срывами поставок и производства, если пандемия затянется.
Эти опасения являются напоминанием о том, что экономическая активность в любой отдельно взятой стране вряд ли нормализуется до тех пор, пока вспышка не будет взята под контроль во всем мире. Поскольку производство автомобилей в Европе и Америке приостановлено, сбои в Китае могут затронуть единственный крупный регион, где заводы наращивают производство, угрожая замедлить восстановление второй по величине экономики мира после многомесячного паралича.
"Два месяца назад люди спрашивали, как разрушение китайской сети поставок повлияет на мировую автомобильную промышленность, - говорит Стивен Дайер, управляющий директор консалтинговой компании AlixPartners. - Теперь все наоборот".
Иностранные комплектующие
По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, в прошлом году Китай импортировал компонентов для автомобилей на сумму 36,7 миллиарда долларов, при этом Германия, Япония и Южная Корея составляют 28%, 27% и 6% от общего объема, соответственно. США заняли четвертое место с 5,9%.
Миллиардер Ли Шуфу (Geely), ведущий производитель автомобилей китайского бренда и владелец Volvo Cars, заявил, что потенциальная нехватка импортных компонентов оказала незначительное влияние на производство. Это подтолкнуло компанию к намерениям переключиться на китайских поставщиков.
Инфографика: импорт автомобильных комплектующих последовательно рос в последнее десятилетие
В то время как существующий запас обеспечивает некоторую подушку, время идет. Автопроизводители в Китае обычно имеют запас импортных деталей, таких как двигатели и чипы, на срок около восьми недель, хотя для некоторых компонентов это может быть всего лишь четыре недели, сказал Сюй Хайдонг, заместитель главного инженера Китайской ассоциации автопроизводителей.
Многие электронные компоненты, в частности, импортируются из-за рубежа, что делает уязвимыми производителей автомобилей более высокого класса, которые содержат большое количество программного обеспечения и компьютеров.
И хотя некоторые автопроизводители в Китае говорят, что они полагают закрыть почти 100 процентов комплектующих местными поставками, изготовленные в Китае детали, которые они покупают, все еще могут содержать более мелкие импортные компоненты, такие как чипы. Это означает, что практически все автопроизводители могут пострадать от кризиса поставок.
Возьмем немецкую компанию Continental AG, которая входит в число основных производителей запчастей и которая остановила выпуск продукции по всей своей заводской сети. Европейский гигант поставляет крупным автопроизводителям электронику, шины и другие запчасти. Robert Bosch, который предоставляет системы впрыска топлива и датчики, заявил 20 марта, что он "резко" сокращает немецкие операции.
Японский производитель комплектующих Yorozu Corp. приостановил свою деятельность в США, Мексике, Индии и Бразилии, в то же время запускает несколько производственных линий в Японии, Индонезии и Таиланде. Операции в Китае были приостановлены на срок, регламентированный государством, и компания говорит, что заводы в стране теперь возобновили 90 процентов производства.
BMW сообщила в электронном письме, что в настоящее время она обеспечила достаточное количество ключевых деталей, но ее эксперты по закупкам следят за ситуацией.
Сегодняшняя ситуация знаменует собой разворот по сравнению с февралем, когда компании Nissan Motor Co., Hyundai Motor Co. останавливали производство в своих "родных странах происхождения" из-за перебоев в Китае.
Цепь поставок в зоне риска
Безусловно, в Китае до сих пор не возникло серьезной нехватки деталей, и поставщики комплектующих в Европе и США готовятся к своевременному возобновлению производства, заявил Сюй Хайдонг из CAAM на онлайн-пресс-конференции 10 апреля. Немецкое правительство ведет переговоры с автомобильными компаниями, чтобы найти способ возобновить производство, и промышленные группы в таких странах, как Франция, пытаются дать "зеленый свет" для возобновления производства.
Одним из факторов, дающих автопроизводителям некоторый буфер, является низкий спрос, который оставил производителей и дилерские центры с высокими запасами. Однако покупатели постепенно возвращаются в автосалоны: продажи автомобилей в Китае восстанавливаются с февраля и даже выросли во вторую неделю апреля, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей.
"Премиальные продукты, которые имеют больше импортных компонентов, могут быть под большей угрозой, - сказал Дайер из AlixPartners. - Но на потребность в роскошных автомобилях также влияет коронавирус".
Инфографика: импорт автокомпонентов из Китая как часть глобального импорта автокомпонентов