Нехватка комплектующих может препятствовать росту производства в Китае (AutoNews.com, перевод – АВТОСТАТ)

Согласно данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, в прошлом году Китай импортировал автомобильных компонентов на сумму $ 36,7 млрд, а Германия, Япония и Южная Корея вошли в число ведущих экспортеров. По мере того, как китайские автозаводы восстанавливаются после остановок, вызванных вспышкой коронавируса, они сталкиваются с новой головной болью: потенциальной нехваткой запчастей и комплектующих. Такие данные приводит AutoNews.com со ссылкой на Bloomberg.

В настоящее время вирус вызывает сбои производства в Европе, Северной Америке и Японии. Эти страны поставляют важнейшие компоненты автопроизводителям в Китае, крупнейшем рынке отрасли. Под риском находятся как мировые производители, такие как Tesla Inс и BMW Group, так и локальные производители, включающие Guangzhou Automobile Group Co. и Zhejiang Geely Holding Group Co. Все они могут столкнуться со срывами поставок и производства, если пандемия затянется.

Эти опасения являются напоминанием о том, что экономическая активность в любой отдельно взятой стране вряд ли нормализуется до тех пор, пока вспышка не будет взята под контроль во всем мире. Поскольку производство автомобилей в Европе и Америке приостановлено, сбои в Китае могут затронуть единственный крупный регион, где заводы наращивают производство, угрожая замедлить восстановление второй по величине экономики мира после многомесячного паралича.

"Два месяца назад люди спрашивали, как разрушение китайской сети поставок повлияет на мировую автомобильную промышленность, - говорит Стивен Дайер, управляющий директор консалтинговой компании AlixPartners. - Теперь все наоборот".

Иностранные комплектующие

По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, в прошлом году Китай импортировал компонентов для автомобилей на сумму 36,7 миллиарда долларов, при этом Германия, Япония и Южная Корея составляют 28%, 27% и 6% от общего объема, соответственно. США заняли четвертое место с 5,9%.

Миллиардер Ли Шуфу (Geely), ведущий производитель автомобилей китайского бренда и владелец Volvo Cars, заявил, что потенциальная нехватка импортных компонентов оказала незначительное влияние на производство. Это подтолкнуло компанию к намерениям переключиться на китайских поставщиков.

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