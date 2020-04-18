Перезапуск автомобильных заводов в Европе и мире: подробная хронология (AutoNews.com, перевод – АВТОСТАТ)

Из-за угрозы заражения COVID-19 были остановлены автопредприятия по всему миру. Взяв паузу, чтобы обеспечить рабочим режим самоизоляции, сегодня многие автоконцерны готовят производства к старту. Издание AutoNews.com составило сводный список предприятий (по брендам), которые планируют в ближайшее время осуществить перезапуск, с указанием сроков.

Aston Martin

Aston Martin продлил остановку производства на двух своих британских заводах до 27 апреля.

BMW

Немецкие заводы BMW в Мюнхене, Дингольфинге, Регенсбурге и Лейпциге могут вновь открыться 4 мая. На данный момент продолжают работу заводы компании по производству комплектующих в Ландсхуте и Вакерсдорфе (Германия).

Производство автомобилей Mini в Оксфорде и Rolls-Royce в Гудвуде (Англия), может возобновиться 4 мая.

Завод Nedcar в Нидерландах, который производит некоторые модели Mini и BMW, приостановил производство.

Daimler

Компания Daimler Mercedes-Benz планирует возобновить выпуск двигателей на предприятиях в Германии 20 апреля, чтобы нарастить запасы для производства автомобилей. В этот же день планируется возобновить производство тяжелых грузовиков и автобусов.

Заводы Mercedes в Зиндельфингене и Бремене (Германия) полагают возобновить производство 28 апреля.

Автомобильный завод Mercedes в Кечкемете (Венгрия), должен вновь открыться 22 апреля.

Завод автопроизводителя в Хамбахе (Франция), планируется перезапустить 20 апреля.

Производство Mercedes GLC на контрактном заводе Валмет в Финляндии приостановлено до 5 мая.

Ferrari

Ferrari продлила приостановку деятельности на своих заводах в Маранелло и Модене (Италия) до 3 мая после того, как итальянское правительство продлило общенациональную изоляцию до этой даты.

Fiat

Возобновление производства Fiat в Италии было отложено до понедельника, 4 мая, после того как правительство продлило общенациональную изоляцию.

Завод Fiat в Тыхы (Польша), приостановил производство самое раннее до 24 апреля, а завод в Крагуеваце (Сербия) закрыт до 20 апреля.

Выпуск продукции на заводе совместного предприятия Fiat Tofas в Турции приостановлен до 20 апреля.

Ford

Ford продлил приостановку производства автомобилей и двигателей на большинстве своих европейских производственных площадок как минимум до 4 мая.

Honda

Honda заявила, что возобновление работы ее завода в Суиндоне (Англия), будет зависеть от рекомендаций правительства и органов здравоохранения, а также от условий рынка и поставок.

Hyundai

Компания Hyundai возобновила выпуск продукции на своем заводе в городе Носовице в Чешской Республике 14 апреля.

Jaguar Land Rover

Компания приостановила выпуск продукции на своих британских заводах и намерена возобновить производство на неделе с 20 апреля. Производство было также остановлено на его заводе в Нитре (Словакия).

KIA

Компания KIA вновь открыла свой завод в Словакии 6 апреля.

Nissan

Производство в Сандерленде (Англия) может возобновиться 27 апреля, сообщает Reuters. Автомобильные и сборочные заводы автопроизводителя в Барселоне остаются закрытыми до дальнейшего уведомления, сообщил Nissan.

PSA Group

Автопроизводитель устанавливает график «постепенного и безопасного возобновления» производственной деятельности, говорится в заявлении PSA. Заводы по производству автомобилей Peugeot, Citroen и DS, а также заводы Opel в Германии и Польше и заводы Vauxhall в Великобритании остаются закрытыми.

Renault

Компания Renault возобновила часть операций в Португалии, сообщает агентство Bloomberg. 13 апреля постепенно начало возобновляться производство в России.

Румынская дочерняя компания Renault, Dacia, возобновит производство комплектующих и штамповочных изделий на ограниченной основе 21 апреля. Полностью все операции, включая сборку, как ожидается, возобновятся 4 мая.

Renault закрыла свои промышленные объекты во Франции «до дальнейшего уведомления».

Suzuki

Suzuki рассчитывает перезапустить свой завод в Эстергоме 27 апреля в односменном режиме.

Toyota

Toyota возобновит производство на своем заводе в Валансьене (Франция) 21 апреля, а с 22 апреля - на своих заводах по производству двигателей в Польше. Заводы в Великобритании и Турции вновь откроются не ранее 4 мая.

TPCA, совместное предприятие Toyota и PSA, продлило свою остановку производства до 4 мая.

Volkswagen Group

Audi будет наращивать производство автомобилей с конца апреля и далее. 14 апреля бренд возобновил производство двигателей на своем заводе в Дьере (Венгрия). Заводы Audi в Неккарзульме (Германия) и Брюсселе (Бельгия) планируют возобновить производство 20 апреля. Завод в Ингольштадте стартует 27 апреля.

Bentley продлила срок закрытия своего завода в Крю (Англия) на три недели. Автопроизводитель заявил, что начнет постепенно возобновлять работу завода 11 мая.

Bugatti приостановила производство на своем заводе в Мольсхайме (Франция) 20 марта и пока информации о том, когда завод вновь заработает, нет.

Porsche оставит закрытыми свои заводы в Штутгарте-Цуффенхаузене и Лейпциге (Германия) до 27 апреля из-за перебоев с поставками.

Seat остановил все производство.

Skoda продлила остановку своих чешских заводов до 27 апреля.

Volkswagen вновь откроет заводы в Цвиккау (Германия) и Братиславе (Словакия) 20 апреля.

Другие заводы бренда в Германии, а также заводы в Португалии, Испании, России и США возобновят производство с 27 апреля, сообщает VW.

Заводы в Южной Африке, Аргентине, Бразилии и Мексике увеличат производство в мае.

Volvo

Volvo возобновит производство автомобилей в Торсланде (Швеция) и Генте (Бельгия) 20 апреля.

Завод по производству силовых установок в шведском городе Сковде также возобновит работу 20 апреля. Автопроизводитель возобновил ограниченное производство на своем заводе кузовных компонентов в Олофстроме (Швеция).

Американский завод Volvo в Южной Каролине должен вновь открыться 11 мая. В прошлом месяце Volvo вновь открыла свои четыре завода в Китае.

В создание этого отчета внесли свой вклад Ник Гиббс, Кристиан Хецнер, Андреа Малан, Дуглас А. Болдук, Bloomberg и Reuters.