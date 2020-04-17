Какие уроки можно извлечь из китайского опыта (Аutonews.com, перевод - АВТОСТАТ)

В целом ряде стран мира сейчас лютует коронавирус – отвратительный, невидимый и безжалостный враг, забирающий жизни людей, останавливающий производства и обрушивающий экономику, сеющий вокруг панику. Главные вопросы, которыми сегодня озадачены лидеры автомобильной промышленности – как долго все это продлится, чего ждать в ближайшем будущем и какие уроки может извлечь автобизнес из опыта Китая, страны, которая раньше других вошла в эпидемию и которая сегодня, судя по результатам, ближе других находится к выходу из нее. Свой взгляд и авторитетное мнение на ситуацию высказал порталу AutoNews.com Майкл Данн, СЕО ZoZoGo – консалтинговой компании, специализирующейся на автомобильных рынках Азии. Его наблюдения и комментарии касаются текущей ситуации в Соединенных Штатах Америки и предназначены для американского автобизнеса, но могут оказаться полезны многим другим.

Как долго будет продолжаться пандемия COVID-19 в США?

Будьте готовы к месяцам, а не к неделям постоянного ожидания, полагает Майкл Данн. Американцы могут оказаться вне опасности в лучшем случае в конце июня. Однако даже этот срок, на его взгляд, кажется слишком оптимистичным.

Почему он так думает? Потому, что Китаю потребовалось 76 дней неустанных усилий, чтобы перейти от полного закрытия Уханя в конце января до 7 апреля (первый день без новых сообщений о смерти, связанных с COVID19).

При этом стоит помнить, что Китайская Народная Республика в борьбе с коронавирусом применила строгий режим измерения температуры, жесткий карантин и ввела санкционированные правительством телефонные приложения, которые отражают состояние вашего здоровья в цветовых кодах в режиме реального времени (красный или зеленый).

Необходимо учитытвать и то, что когда китайские лидеры издают директивы – 1,4 млрд китайских граждан четко следуют этим приказам. «Нет маски - нельзя выходить наружу!», – невыполнение этого требования для нарушителя в Китае означает тюремное заключение. Америка же на данный момент не приняла ничего близкого к подобным агрессивным запретам.

Еще один важный момент: в Китае в значительной степени вирус распространился преимущественно в одной провинции Хубэй, где расположен Ухань. В США же – он уже взял власть во многих городах, распространившись от одного побережья до другого. Очевидно, поэтому американская временная шкала будет длиннее…

Что произошло с китайским авторынком?

В Китае находятся десятки тысяч дилерских центров. До начала эпидемии в обычном режиме они продавали около 2 миллионов автомобилей в месяц. Но в феврале китайская экономика зашла в тупик. Большинство дилерских центров были закрыты. Клиенты остались дома. Продажи упали на 80 процентов.

Март уже был немного лучше, продажи в сравнении с аналогичным периодом упали примерно наполовину. По прогнозам, апрель станет еще одним месяцем улучшений на китайском рынке. «В апреле будет гораздо лучше. Траектория восстановления начинается», – сказал Майклу Данну на этой неделе один из руководителей глобального поставщика первого уровня.

Что касается американского рынка – продажи в США могут пойти по аналогичной схеме. Ни для кого уже не секрет, что апрельские реализации автомобилей в этой стране будут низкими. Однако май будет чуть менее страшным, а июнь может ознаменовать начало выздоровления.

Что изменится в краткосрочном и долгосрочном будущем?

Поскольку сегодня Китай является своеобразным ориентиром в борьбе с COVID-19, можно предположить, что развитие событий в Штатах тоже будет разложено на три этапа. Сначала наступает короткий период ошеломленного недоверия, панических покупок и некоторой затаенности.

За этим этапом приходит второй – семь-восемь недель беспокойства и скуки, предположений, когда же этот кошмар закончится. Такими будут апрель и май. Затем, в июне, люди начнут приспосабливаться к новым нормам безопасности и станут возвращаться на работу.

Насколько осторожным следует быть на этом этапе? Заметьте: даже несмотря на то, что о новых смертях в Китае уже не сообщается, страна остается крайне осторожной. В ней по-прежнему существует полный запрет на въезд иностранцев. Маски и температурные проверки по-прежнему обязательны. Остались и другие страхи – потому что тысячи мелких предприятий обанкротились.

А что насчет более долгосрочной перспективы? Здесь, по мнению Майкла Данна, все выглядит более интересным и оптимистичным. Катастрофы и катаклизмы иногда становятся родоначальниками инноваций. Китайские дилеры уже начинают завоевывать клиентов с помощью методов, основанных на новых технологиях.

Один из примеров: Geely уже сейчс предлагает полностью бесконтактные продажи и сервисное обслуживание. Купите Geely онлайн, и автомобиль будет продезинфицирован и привезен к вашему подъезду. При этом дрон-беспилотник может доставить ключи от машины на ваше крыльцо или балкон.

Многие китайские дилеры сегодня сообщают о том, что резко возросло число просмотров виртуальных шоу-румов. А в будущем бесконтактная доставка автомобилей вскоре может стать отраслевым стандартом. Изменятся и многие другие вещи. Ну, кто теперь захочет совершать тест-драйвы со случайным продавцом? Или входить в переполненный демонстрационный зал? Или брать в прокат машину без сертифицированной глубокой дезинфекции?

«Даже после того, как нынешний кризис утихнет, потребители будут требовать сквозного онлайн-бесконтактного метода покупки автомобилей, включая мгновенные финансовые одобрения и доставку покупки на дом», – уверен Андреас Хинрихс, генеральный директор Digital Motors.

Автомобильный бизнес оправится от этого шторма, который случился раз в сто лет. Но повышенная забота о личном здоровье и безопасности навсегда изменит искусство создания, производства, продажи и обслуживания автомобилей. Начните вносить коррективы уже сейчас, чтобы выиграть будущее.