Бренды продлили гарантию и интервалы ТО. Но повезло не всем (Autonews.ru)

Дилеры открывают станции технического обслуживания и продают машины онлайн в условиях пандемии коронавируса, а еще идут навстречу тем, кто не успел пройти плановое ТО в апреле.

Дилеры в условиях пандемии продают машины онлайн, а некоторые бренды даже продлили срок гарантийного обслуживания, если клиенты не успели на плановое ТО. Впрочем, ситуация меняется в зависимости от региона. Где-то дилеры работают удаленно, отгружая машину прямо к дому клиента и продолжая обслуживать машины по гарантии, а где-то на всю деятельность автобизнеса наложен тотальный запрет. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» и Российский союз автостраховщиков направили письмо в адрес Михаила Мишустина с просьбой разрешить ремонт и продажу автомобилей, а также продажу запчастей к ним.

О чем просят дилеры

Запрет на работу автокомпаний делает невозможной в ряде случаев эксплуатацию автомобилей, в том числе машин служб, поддерживающих жизнеобеспечение городов, объяснил Autonews.ru президент РСА Игорь Юргенс.

«Есть автовладельцы, у которых машина сломалась или пришла в полную негодность. У них отсутствует возможность отремонтировать ее или купить новую. Для тех, кто проживает далеко от крупных населенных пунктов, такое положение дел может оказаться критическим», – уверен президент РСА.

Наш собеседник выразил полную уверенность в том, что станции техобслуживания официальных дилеров позволяют обеспечить максимально возможное разделение клиентского потока, а также выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований для защиты клиентов и сотрудников.

Многие крупные сервисные станции в регионах наладили свою работу после разрешения, полученного у губернаторов и руководителей субъектов. Причем ситуация меняется изо дня в день. Если в начале недели работу автосервисов и дилеров разрешили в 33 регионах, то сейчас к ним присоединились еще несколько.

«Через запрос под отдельный сервис можно получить разрешение на работу. Мы сейчас в процессе решения этого вопроса. Работать можно с соблюдением норм, прописанных в пунктах 9 и 10 указа номер 39. Также нужно подать форму численности сотрудников на предприятии по адресу электронной почты, которая указана в этом указе. Каждый бизнес должен сам доработать и, может, что-то добавить к уже сформулированным правилам работы в период пандемии, исходя из своей специфики и бизнес-процессов», – рассказала в беседе с корреспондентом Autonews.ru сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

Как работают официальные дилеры

Те компании, которые смогли получить разрешение на работу, обязаны выполнять все условия по обеспечению безопасности клиентов и сотрудников. И это практически все официальные дилеры крупнейших автомобильных брендов. Как рассказал корреспонденту Autonews.ru генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, сегодня все их отделения работают 24/7 и оказывают дистанционную помощь клиентам в режиме онлайн.

«Клиенты могут связаться с менеджерами по мобильным телефонам, указанным на сайтах дилерских центров, написать в мессенджеры или оставить заявку на обратный звонок. Специалисты ответят на любые вопросы, касающиеся покупки и бронирования автомобиля, проконсультируют по вопросам срочного техобслуживания и шиномонтажа, дистанционно оформят страховой полис, расскажут об услуге доставки автомобиля до дома», – объяснил Петрунин.

Autonews.ru также получил подтверждение о возобновлении работы дилеров Volkswagen. «На сегодняшний день уже открыты и доступны для обслуживания клиентов 102 дилерских центра Volkswagen в разных регионах. В случае если возникает необходимость проведения гарантийного ремонта, но ближайший дилер закрыт на карантин, то достаточно, чтобы клиент просто зафиксировал обращение любым доступным способом. Все дилерские центры продолжают оказывать онлайн-консультации. Центральный склад группы Volkswagen возобновил работу и поставляет запчасти дилерам, запасов достаточно для обеспечения работы дилеров», – уточнил Autonews.ru руководитель отдела послепродажного обслуживания автомобилей Volkswagen Денис Воробьев.

Начали работу и представители японского Subaru. «Рынок адаптируется к изменениям, и появляются возможности частичной работы дилерских центров в некоторых городах. Сервисные станции дилеров Subaru уже начали или начнут в ближайшие дни работать в ограниченном режиме по предварительной записи, при условии соблюдения мер безопасности и рекомендованной социальной дистанции», – рассказала представитель Subaru в России Мария Корнеева.

Дилеры Lada тоже работают в соответствии с распоряжением местных властей. «По состоянию на 9 апреля 226 дилеров работают в режиме сервиса, их них 62 центра могут осуществлять продажи, включая дистанционные. В обоих случаях обслуживание производится в соответствии с регламентом от местных властей и соблюдением всех мер безопасности. Запчасти поставляются в зависимости от статуса региона», – сообщила представитель АвтоВАЗа Наталья Костенок.

Китайская Geely возобновила обслуживание клиентов. «Мы знаем, что около 60% дилеров так или иначе возобновили обслуживание клиентов при полном соблюдении требований локальных властей, а также рекомендаций медиков», – уточнил представитель бренда Александр Будрин.

Что происходит с премиумом

В настоящий момент онлайн-консультации оказывают практически все дилерские центры Mercedes-Benz. На территории Московской области можно осуществлять такие виды деятельности, как складские услуги, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, определенных Роспотребнадзором, уточнили в компании.

«Так что дилерские центры, расположенные на территории области, используют данную возможность. Мы также возобновили работу логистического центра, который обеспечивает поставку необходимых дилерам запчастей», – рассказала Autonews.ru официальный представитель Mercedes-Benz в России Марина Илларионова.

Возобновила обслуживание клиентов сервиса по срочным и неотложным ремонтам и компания Audi. «Сотрудники дилеров придерживаются всех необходимых требований и предписаний местных властей, включая соблюдение дистанции и использование персональных средств защиты – это маски, антисептическая обработка рук», – объяснила официальный представитель Audi Ксения Стрункина.

Дилерские центры BMW частично возобновили работу в 25 городах. Осуществляется срочный ремонт с соблюдением всех санитарных норм и возможностью бесконтактного обслуживания. Кроме того, компания продолжает продажу автомобилей и мотоциклов в онлайн-режиме, клиентов консультируют по телефонам и мессенджерам.

Что с гарантией

Российский офис компании Kia объявил о возможности отсрочки прохождения планового ТО в связи с введенным в стране режимом самоизоляции на фоне пандемии COVID-19. Отсрочку на техобслуживание дают на срок до одного календарного месяца для владельцев машин, которые должны были приехать на сервис в период с 1 по 30 апреля, но не смогли этого сделать. О продлении сроков ТО в России в связи с ограничительными мерами объявили китайские компании Chery и Сhangan. В компании Geely перепробег увеличили до 1500 км или до трех месяцев. Гарантию на свои автомобили продлили марки Hyundai и Genesis, а также Jaguar и Land Rover. На месяц в случае невозможности соблюдения регламента из-за пандемии продлевается гарантия для владельцев автомобилей Lada.

Пошли навстречу гарантийным клиентам и в компании Mercedes-Benz. «В случае невозможности проведения планового ТО у официального дилера производитель расширил допуски отклонений от сервисного интервала для легковых автомобилей – до 180 дней и 6000 км, для малотоннажных автомобилей – до 180 дней и 20% превышения интервала по пробегу. Если срок гарантии заканчивается в период действия карантинных ограничений и ремонт выполнить невозможно, в течение последующих трех месяцев после окончания гарантии по всем гарантийным случаям производитель выполнит ремонт на безвозмездных условиях, в рамках «доброй воли», если пробег автомобиля не превысит 60 тысяч км. Все случаи, когда пробег выше, будут рассматриваться на индивидуальных условиях», – разъяснила представитель Mercedes Марина Илларионова.

Готовы обсудить продление гарантии и в Volkswagen. «В связи со сложившейся ситуацией перепробег между интервалами проведения техобслуживания, который возник в период карантина, никак не повлияет на решение о гарантийном ремонте. После снятия всех ограничений по передвижению и работе организаций снова будут действовать обычные правила», – сказал руководитель отдела послепродажного обслуживания автомобилей Volkswagen Денис Воробьев.

В компании Audi также пояснили, что при рассмотрении гарантийных случаев будут учитываться все обстоятельства, включая введенные ограничительные меры.

Представители компании Subaru просят клиентов не допускать большого перепробега для машин по гарантии. «Мы понимаем, что могут быть ситуации, когда невозможно пройти ТО у официального дилера в связи со сложившейся ситуацией. В свою очередь мы просим наших клиентов отнестись с пониманием и не допускать большой перепробег от установленного интервала. Мы стараемся сделать так, чтобы у клиента все же была возможность обратиться в дилерский центр и с учетом всех мер безопасности пройти ТО в срок», – пояснила представитель Subaru Мария Корнеева.

Внимательнее всего к показателям для планового ТО в карантин стоит относиться клиентам BMW. «В случае необходимости выполнения какого-либо техобслуживания по достижении пробега (например, ТО «Моторное масло») допускается перепробег в 1500 км. В случае его превышения мы не рекомендуем использовать автомобиль. Для ТО тормозных механизмов перепробег недопустим. Допускается отсрочка в выполнении техобслуживания до открытия дилерского центра в вашем регионе. Но мы не рекомендуем эксплуатировать автомобиль при наличии какой-либо запрещающей индикации на приборной панели», – объяснил представитель BMW Илья Барышев. О продлении гарантии на период режима самоизоляции в случае баварского бренда речь не идет.