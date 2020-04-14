Инструкция без применения: автопрому прописали будущее на 15 лет («Газета.Ru»)

Россия к 2035 году планирует почти в три раза нарастить количество легковых автомобилей, производимых на территории страны – до рекордных 4,22 млн машин в год. Такие ключевые цели содержатся в «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России», с которой ознакомилась «Газета.Ru». Представители автопрома считают, что в новой стратегии не хватает конкретики, которая помогла бы реализовать такие амбициозные цели.

В общих чертах «Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года» глава Минпромторга России Денис Мантуров анонсировал 9 апреля. Министр во время доклада не углублялся в подробности и ряд целей, который ставит перед государством этот документ. «Газете.Ru» удалось ознакомиться с блоком стратегии, посвященным «приоритетным направлениям развития автомобильной промышленности». В нем содержатся целевые значения автопрома по объему выпуска, которые правительство ставит перед собой к 2035 году.

Так, через 15 лет общее число производимых в стране легковых автомобилей должно достигнуть 4,22 млн штук в год (в 2019 году – 1,5 млн шт.); легких коммерческих автомобилей – 370 тыс. (в 2019 году – 118,5 тыс. шт.); грузовиков – 191,46 тыс. (в 2019 году – 155,3 тыс. шт.); автобусов – 31,66 тыс. (в 2019 году – 41,2 тыс. шт.). Доля импортозамещения оборудования в автопромышленности должна подняться с 61,3% в 2019 году до 63% в 2024 году, и 65% – в 2035 году.

В остальном «Сводная стратегия» в части автопрома во многом перекликается с другим ранее принятым документом – «Стратегией развития автопрома до 2025 года», утвержденной еще в 2018 году. В новом документе, в частности, дублируется такие цели, как создание значительного рынка автокомпонентов, обновление автопарка, появление новой линейки электромобилей и беспилотников. Стратегии автопрома для России в разное время готовились аналитиками иностранных консалтинговых компаний BCG и Mckinsey.

«...Развитие технологий электрификации транспортных средств (электромобили, гибриды); развитие технологий автономизации и роботизации транспортных средств; интеллектуальные системы безопасности и управления; телематические транспортные системы; развитие технологий информатизации и компьютеризации; автомобильная техника для Арктики и районов Крайнего Севера; развитие технологий экологической (включая альтернативные виды топлива и оптимизацию традиционных решений), пассивной, активной безопасности и обеспечения утилизации», – перечисляются в «Сводной стратегии» ориентиры до 2035 года.

В Минпромторге не смогли оперативно прокомментировать вопросы «Газеты.Ru» о цели создания двух стратегий для одной отрасли, также не ответили на запрос в Минэкономразвития. Большинство автопроизводителей отказались комментировать нормотворческую деятельность правительства.

В неформальной беседе представители автокомпаний отмечают, что новая стратегии недостаточно детально прописана».

«Нет конкретики, как по локализации, так и по другим вопросам. Что именно должно быть локализовано, когда, на каком уровне? Автопром в этой стратегии упомянут вскользь», – считает собеседник в одной из компаний.

Стратегия не закрепляет ни за кем каких-либо обязательств, и, по сути, выглядит своего рода декларацией о намерениях, заявили «Газете.Ru» в другой автокомпании. Впрочем, источник подчеркнул, что в сегодняшней ситуации, осложненной карантином из-за COVID-19, Минпромторг делает нужные отрасли шаги по стабилизации работы, а «это гораздо важнее 15-летних планов», заметил собеседник.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что для сохранения автопрома в промышленных стратегиях нужно учесть ряд факторов. В частности сохранение производственных площадок и мощностей как отечественных, так и иностранных компаний. Вместо инвестиций в электромобили необходимо создание российских технологий и компонентов для автомобильной техники на экологически чистом газомоторном топливе (метане), а также поддержка производства такой техники.

«Крайне важно не допустить ухода с российского рынка мировых автомобильных компаний, которые у нас сейчас уже есть. Иначе это окончательно обвалит наш и без того небольшой потенциал инвестиционной привлекательности. Помимо стратегии, нужна конкретная «дорожная карта» по производству компонентов, материалов, технологий и прочего. Сами же компоненты, произведённые на территории России, должны быть локализованы хотя бы через десять лет, но не менее, чем на 60%», – считает Бургазлиев.

Главная беда всех стратегией – в том, что их забывают сразу после того, как написали, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Автопрому нужно конкретные четкие правила, которые не меняются на протяжении десятилетий – горизонта планирования крупных автокомпаний.

«Но российский рынок непредсказуем, он развивающийся именно в том смысле, который вкладывают в него экономисты – высоки риски потерь инвестиций. Что и продемонстрировали ряд компаний, покинувшие страну», – заключил эксперт.