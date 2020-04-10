Покупка автомобиля во время кризиса: как не совершить ошибку («ТАСС»)

Игорь Моржаретто – о том, что "антикризисный автомобиль" и "машина мечты" не должны быть слишком далеки друг от друга.

Мы переживаем не самые простые времена – вместе сошлись эпидемия коронавируса и экономический кризис. А если на это время планировалась покупка нового автомобиля? Или старый совсем плох и его надо побыстрее менять? По опросам, примерно половина потенциальных покупателей отказалась от покупки или пребывает в задумчивости: а стоит ли?.. Наверное, стоит, если автомобиль действительно нужен (покупка авто как способ вложения денег в принципе нелепа, если только вы не собираетесь вложить миллион долларов в коллекционный Rolls-Royce).

Но в обычном случае покупатель встает перед выбором некоего "антикризисного автомобиля". Ведь надо найти такую модель, чтобы выигрывала по соотношению цены и качества, славилась бы надежностью, минимальной стоимостью владения и при этом сохраняла высокую остаточную стоимость. Как тут не ошибиться, ведь выбираешь, возможно, на долгие годы?

Три правила дядюшки Скруджа

Тут для начала нужно помнить (и понимать) несколько важных вещей. Во-первых, в кризис делать покупку надо с умом, внимательно и (возможно, не один раз) пересчитав все плюсы и минусы каждой из подходящих моделей. При этом надо четко понимать, "потяните" ли вы ее содержание, особенно (не дай бог!) если экономическая ситуация еще ухудшится. И чем дороже машина, чем она мощнее, тем больше придется платить и платить.

Во-вторых, покупать можно только тот автомобиль, который вам пришелся по вкусу, который понравился. Даже если предложение кажется очень выгодным, но машина, как говорят, "не приглянулась" – наверное, брать ее не стоит. Нелюбимая машина никогда не принесет радости и, возможно, будет отвечать хозяину тем же – например, ломаться в самый неподходящий момент.

В-третьих, конечно, в кризис покупатели часто включают "режим экономии" и подбирают автомобиль по принципу "ничего лишнего", отказываясь даже от нужных (по жизни) опций. Мол, обойдусь пока. А не обойдетесь! В автомобиле без кондиционера некомфортно, а без подушек или системы стабилизации – небезопасно. Через несколько лет надумаете продать машину – без современных опций она будет стоить значительно дешевле. Да, думать надо и над остаточной стоимостью авто, не до жиру.

И еще. Помните, что в целом премиальные марки сильнее теряют в цене, чем массовые. Как в абсолютных цифрах, так и в относительных процентах. Условно и приблизительно говоря, ежегодно любое авто теряет в стоимости 10%. Соответственно, за новый автомобиль, который сегодня обойдется в 1 млн рублей, через три года легко можно выручить 700 тыс. Увы, за внедорожник стоимостью 3 млн вряд ли в 2023 году вы получите более 2 млн. При этом в ходе эксплуатации премиального авто потратить придется как минимум вдвое больше, чем водителю бюджетного.

При выборе автомобиля на долгий период (а в кризис период владения, как правило, удлиняется) нужно посмотреть на стоимость годового владения, учитывая такие затраты, как расходы на топливо и проведение техобслуживания, стоимость запчастей, транспортный налог, расходы на страховку. То есть машина должна сочетать в себе такие качества, как практичность и надежность.

Полный или автомат?

Так получилось, что уже 20 лет я участвую в опросах российских автомобилистов по поводу их предпочтений. Моя задача – их анализировать. Так вот, "автомобиль мечты" для россиянина выглядит примерно так: большой полноприводный кроссовер или внедорожник с мощным мотором. И на самом деле в реальной жизни мы любим кроссоверы и внедорожники (на их долю приходится почти половина всех проданных в прошлом году новых машин).

Но только… специалисты давно заметили тренд на снижение доли полноприводных версий среди кроссоверов! Для многих покупателей таких машин скорее важен статус и более высокий дорожный просвет, и они не собираются переплачивать за опцию "4х4". Ведь доплата за полный привод в зависимости от марки и модели в среднем составляет 100–150 тыс. рублей. Если говорить об эконом-сегменте, то это плюс 7–10% к цене кроссовера.

Еще одна причина задуматься – рост цен на обслуживание полноприводных машин и повышенный расход топлива (плюс 10% в среднем по отношению к моноприводной версии). За пять лет эксплуатации даже при скромном пробеге в 20 тыс. км дополнительно придется потратить 50–100 тыс. рублей. Это уже многие покупатели поняли, поэтому в целом классе кроссоверов и внедорожников полный привод выбирают 71% покупателей. А в массовом сегменте владельцы очень хорошо считают деньги, потому доля полного привода может оказаться даже меньше.

Так, среди покупателей самого популярного кроссовера на рынке – Hyundai Creta, по данным агентства "Автостат", полноприводные версии выбирает всего 26%; Nissan Qashqai – 30%; Kia Sportage – 55%. Среди самых популярных кроссоверов самая высокая доля полного привода (90%) – у Renault Duster. Но это если говорить о доступных машинах; в премиум-сегменте, где привод на все четыре колеса считается неотъемлемым атрибутом, а дополнительные 200–300 тыс. рублей не критичны для клиента, доля полноприводных модификаций стремится к 100%. Но я все-таки в первую очередь веду речь о доступных авто. Так что от полного привода в непростое время можно и отказаться.

Теперь по поводу трансмиссии. Имеет ли смысл сэкономить и выбрать простую и надежную механику, а не более сложный автомат, который в придачу потребует доплату тысяч в 50 рублей, а то и больше? Но тут все не так просто. Как подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат", у нас доля новых легковых автомобилей с автоматом – уже 59% от общих продаж, и она растет ежегодно. При этом у разных марок доля машин с АКП различна. Среди марок бюджетного и среднего ценового сегмента больше всего легковых автомобилей с автоматом в нашей стране продает Kia (85%), а меньше других – Renault (30%). (У премиум-марок доля машин с автоматом и вовсе может достигать 100%, но это отдельный разговор.) Так что современная АКП – это комфорт, надежность, а также значительное преимущество при перепродаже. Берем!

А что конкретно?

Чтобы отобрать наиболее выгодные варианты в каждом из классов, в первую очередь пришлось внимательно изучить несколько рейтингов. Например, последний рейтинг сохранности остаточной стоимости автомобилей Residual value – 2020 (такое исследование уже несколько лет проводится агентством "Автостат"; эксперты сравнивают цены на новые и подержанные легковые автомобили, учитываются 2100 модификаций почти 50 брендов).

Это дает понимание, за сколько процентов от первоначальной стоимости можно продать ту или иную машину через три года. Кроме того, использовались несколько рейтингов надежности автомобилей, как отечественных, так и международных.

Итак, в эконом-сегменте, в классе В и В+ самой выгодной будет покупка хетчбэка Renault Sandero / Sandero Stepway или седана Logan. Непритязательная (и недорогая, от 577 тыс. до 892 тыс. рублей) машина считается очень надежной; при этом через три года ее можно будет продать за 85% от первоначальной цены (это рекорд в своем классе!). Единственное, что надо помнить: в сочетании с классической 4-ступенчатой АКП (очень надежной!) автомобиль становится довольно прожорливым: в городских условиях расход – 11,4 л на 100 км. Многовато, поэтому стоит присмотреться к "средним" версиям с механикой. Зато подвеска у этого авто, по мнению всех моих коллег, неубиваемая!

Далее в рейтинге в этом классе популярные Volkswagen Polo (699–978 тыс. рублей) и Kia Rio (775–1150 тыс. рублей). Они тоже славятся надежностью, неплохим комфортом и очень высоко котируются на вторичном рынке (рейтинг 80 и 78% соответственно). Самым надежным считается Polo в варианте 1,6 л с МКП (автомат опять же очень прожорлив), а Rio выгоднее брать как раз с АКП6, которая позволяет неплохо сэкономить на топливе и при этом высоко ценится при перепродаже (об удобстве я промолчу).

Если нужен большой и "респектабельный" седан, то тут наиболее интересные предложения – Kia Optima, Toyota Camry или Mazda6. Автомобили уже недешевые, но достаточно выгодные: через три года они сохранят около 80% первоначальной стоимости. Причем выбирать надо, конечно же (если вы хотите сэкономить), вариант с базовым двигателем и автоматом.

Переходим в самый популярный сегмент – кроссоверов. В классе В у нас абсолютный лидер – Hyundai Creta (975–1500 тыс. рублей). Очень выгодная покупка, ведь автомобиль даже через три года эксплуатации можно перепродать за 88% от начальной стоимости! Причем можно сэкономить и взять переднеприводную модификацию, но обязательно с автоматом.

А вот Renault Duster (699–1120 тыс. рублей) как раз надо брать с полным приводом. С учетом клиренса в 210 мм это реальный внедорожник. Но с 2-литровым мотором и 4-ступенчатым автоматом он очень много потребляет бензина (в городе – больше 11 л), так что я бы лично выбрал вариант с дизельным двигателем и МКП6. Расход топлива тут – около 5 л на сотню! А Lada 4x4 вообще бывает только с мотором 1,7 л и механикой, но вот кто настоящий "проходимец"! Понятное дело, выше всего котируются трехдверные версии (560–616 тыс. рублей). И Duster, и Lada 4x4 на "вторичке" через три года оцениваются в 82%. Отличный выбор!

Очень востребованы и более дорогие и престижные кроссоверы класса С, и тут есть где развернуться обеспеченному покупателю. Здесь, кстати, самая высокая конкуренция среди авто японских, корейских, немецких, французских, чешской и иных марок. Если судить по коэффициенту остаточной стоимости, самой выгодной будет покупка кроссоверов Toyota RAV4 и Mazda CX5 (по 82%), а также Hyundai Tucson (80%). Но эксперты считают, что вполне себе будет оправданной покупка практически любого автомобиля из этого сегмента – Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlаnder, Kia Sportage…

Но тут, понятное дело, уже ценятся авто с полным приводом и АКП, а вот надо ли раскошеливаться на самые "верхние" комплектации – вам решать. Автомобиль в средней комплектации позволит минимизировать затраты на эксплуатацию, а спустя несколько лет его можно выгодно продать.

Мои личные выводы, кстати, очень четко подтверждаются итогами продаж за март этого года, когда стало понятно, что впереди – тяжелый экономический кризис, да еще на фоне карантина. Очень серьезно выросли продажи моделей Kia Rio (+21%), VW Polo (+44%), кроссоверов Hyundai Creta и VW Tiguan (+46%), Nissan Qashqai (+75%). А продажи Toyota RAV4 и вовсе взлетели на 114%!

Вместо эпилога

Если вы нацелились на покупку автомобиля на вторичном рынке, самыми надежными авто с пробегом, по мнению экспертов, являются японские и корейские марки. Лучший вариант "антикризисного автомобиля" тут – технически простая машина, лучше с атмосферным двигателем и механической коробкой или классическим автоматом. Возраст – до пяти лет, пробег – до 100 тыс. км, подтвержденный у дилера, где она обслуживалась. Впрочем, при покупке на "вторичке" надо учесть столько тонкостей, что это большая тема для отдельного разговора.

Главное – при покупке автомобиля ориентироваться на имеющийся бюджет и просчитать, сможете ли вы содержать это авто в будущем. А когда покупать – решать вам. Понятно, что в течение года автомобили будут только дорожать. На сколько – сложно сейчас сказать. Думаю, что минимум процентов на 10, при том что скидок больше не будет. Между прочим, сейчас выгодно использовать кредитные средства, ведь если рубль продолжит снижение – в перспективе отдавать придется меньше. Тем более что действуют и государственные программы льготного кредитования, и фирменные.

Игорь Моржаретто, Партнер аналитического агентства "АВТОСТАТ"