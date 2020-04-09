Авто с пробегом - как работают дилеры сегодня (Телеграм-канал @proTradein)

Ситуация в мире и в стране всем известна. Нефть скачет вверх-вниз, но ею уже заполнены все нефтехранилища. Валюты не отстают от нефти в своей волатильности, и никто не знает – покупать или продавать сейчас. И главное – вирус, захвативший Планету. И самоизоляция на грани карантина, с которой мы столкнулись впервые. Бизнес колбасит, компании боятся поступить неправильно, но ищут лазейки в актах и указаниях правительства для сохранения своего бизнеса. Ситуация непростая. Вчера опросил коллег и друзей по стране, которые занимаются торговлей автомобилями с пробегом в дилерских предприятиях, получилась интересная информация, которая может быть полезна. Наверняка так долго не продлится и, возможно, даже уже сегодня разрешат дилерским предприятиям работать с соблюдением различных мер защиты и предохранения от распространения коронавируса, но информация, собранная с полей, может быть полезна для осмысления и подготовки к новой реальности, в мир которой, мы стали стремительно переходить. Мои вопросы касались 3-х ключевых тем:

- Бизнес. Кто, что и как делает в текущей ситуации?

- Персонал. Какие перспективы - нанимаем или увольняем и как дела с зарплатами?

- Конкуренты. Что известно об их действиях в сложившейся обстановке? Основные ответы можно собрать в следующую картину. 1. Ситуация в бизнесе

Первая неделя нерабочих дней прошла в полной неопределенности не только для продавцов, но и для потенциальных покупателей. Звонки с первыми числами апреля или совсем исчезли или рухнули до единичных случаев с целью уточнения какой-то информации. Большинство предприятий 100% физически были закрыты в этот период, но изыскивали возможности для приема звонков и работе с интернет обращениями. Занимались этим дежурные менеджеры, находясь на дому. Вариант показа автомобиля не исключался и в первую неделю, но таких обращений было мизерное количество. В любом случае, алгоритм у большинства предприятий выработался примерно одинаковый. Автомобиль можно посмотреть на территории предприятия только после санитарной обработки и с соблюдением всех мер защиты - дистанция, маски, гели и тому подобное. Но на это решились далеко не все. Большинство, кто показывал а/м, делали это на удаленных территориях, не принадлежащих дилерским площадкам, то есть, по сути, от своего имени, а не от имени предприятия. Чуть удобнее было тем, у кого площадка автомобилей с пробегом имеет свободный доступ - предприятие не работает, но возможность осмотреть а/м имеется у каждого желающего. Открыть автомобиль без контакта с человеком может сторож, находящийся невдалеке от потенциального клиента, то есть никаких личных контактов. Но многие предприятия просто были закрыты на 100% и только на этой неделе начали предпринимать какие-то действия в сторону торговли. Связано это, скорее всего, с тем, что в конце прошлой недели разрешили работать сервисным станциям. Есть и те, кто и сейчас не решаются на более активные действия, но активно работают с запросами, собирают ФПК (файл потенциального клиента) и замораживают цены. Также есть информация и о единичных случаях игнорирования нерабочих дней, которые привели к неприятным последствиям - штраф и запрет на работу в течение 2-х месяцев. Что касается онлайн-продаж, то с ними картина тоже не одинаковая на всем рынке. Одни срочно стали разрабатывать формы для онлайн-продаж на свои локаторы, у других уже были наработки в этом направлении. Но в общем можно отметить, что у автобизнеса нет до сих пор понимания, что же такое онлайн-продажа. Хотя, казалось бы, что проще - зайди в любой интернет-магазин и посмотри, как это работает. Тем не менее, есть предприятия, у которых прямо на сайте имеется форма для оплаты автомобиля в реальном режиме онлайн, и они принимают такие платежи. Таких единицы. Большинство же под онлайн понимают просто перевод со счета на счет или даже через Сбербанк-Онлайн. Опять же единицы готовы доставить автомобиль клиенту на эвакуаторе, большинство не делают и не предлагают этого. Но практически все готовы сделать видео обзор конкретного автомобиля и отправить его покупателю. Вот самая безопасная схема продажи, которую удалось собрать. Предварительное знакомство с автомобилем происходит по видео, далее клиент осматривает машину на удаленной территории, не принадлежащей автосалону, при этом показывающий не находится в контакте с клиентом. После готовности клиента приобрести, автомобиль остается на этом же месте, откуда потом он его и заберет. А оплата и подписание документов происходят в офисе банка, которые сейчас работают. Все логично, но запросов на выкуп, то есть желающих продать свой автомобиль, нет практически совсем - это отметили все участники опроса. И также почти у всех нет потребительского интереса на приобретение в кредит, люди хотят реализовать свою наличность, что нормально для периода неопределенности. 2. Ситуация с персоналом

Если начать с самого актуального вопроса, то у всех прозвучало примерно одно и то же - заработная плата за март будет выплачена 100% с учетом системы мотивации. А кто-то даже уже выплатил ее. Что же касается зарплаты апреля, то тут много неопределенности, но большинство отмечают опасения, что она будет снижена. Ряд предприятий уже объявил об этом сотрудникам. Меняется система мотивации и, в случае с продуктивным персоналом, она жестче привязывается к конкретному результату. Помимо этого, снижаются целевые уровни. Что интересно, у большинства сотрудников нет отторжения этих действий и есть понимание, что это меры, направленные на выживание предприятия. Практически все заморозили планы по набору персонала, но речи о сокращении пока не идет. Ситуация действительно непонятная и сейчас дилеры заняли выжидательную позицию. Апрель покажет, куда плыть и как быть. Также можно зафиксировать, что на место увольняющихся, бывает и такое сейчас, новых сотрудников пока не принимают. Касательно рабочего графика, у большинства примерно одинаковая картина. Действует режим дежурств на дому и в офисе для руководителей и продуктивного персонала. При необходимости - выезд для показа или осмотра. Вся работа, которая может быть сделана из дома, делается из дома. Есть случаи, когда сотрудники отказываются выходить в офис из опасений за свою жизнь и жизнь близких, но это единичные факты. 3. Ситуация у конкурентов