«Машины продали, но как выдать — не знаем». Авторынок в обмороке (Autonews.ru)

В России закрыли все автосалоны до начала мая, поэтому покупка машины превратилась в проблему. Разбираемся, где можно официально приобрести автомобиль и как работают продажи через интернет

После указа президента о продлении нерабочих дней до конца апреля у всех, кто планировал покупку автомобиля в этот период, возникли большие проблемы. В список предприятий, которые оказались вынужденными временно прекратить свою деятельность, попали все автоцентры. Пока им нельзя ни принимать клиентов, ни заниматься ремонтом. Разбираемся, где сейчас можно официально купить машину.

Онлайн-продажи: работают как бронирование

До ситуации с пандемией запуск онлайн-продаж со стороны самих автопроизводителей выглядел как приятная, но необязательная опция. Например, в январе этого года Nissan запустил онлайн-сервис “Автомобили в наличии”, который позволяет подобрать интересующую модель в удобном дилерском центре. Причем каталог объединяет данные по новым автомобилям в наличии во всех 126 дилерских центрах Nissan на территории России.

Теперь же для тех, кто хочет получить новую машину по текущим ценам, эта возможность стала единственной. Автопроизводители предлагают у себя на сайте выбрать интересующую модель и комплектацию, после чего направляют на сайт к подходящему дилеру. Там покупатель делает заявку, вносит предоплату и тем самым бронирует машину — в случае отказа эту сумму можно вернуть.

Получив первый взнос и уточнив все данные по нужной комплектации, дилеры присылают договор купли-продажи — если покупатель готов заплатить сумму полностью, это можно сделать денежным переводом через банковскую карту. В случае покупки через trade-in сначала придется дождаться окончания карантина, чтобы дилер смог оценить автомобиль с пробегом. А если нужен кредит, предварительное одобрение у ряда брендов, например Renault или Nissan, также можно получить онлайн, но в дальнейшем придется все равно сначала приехать в автосалон для уточнения деталей.

Возможность сразу забрать покупку в случае полной оплаты не смог предложить никто из опрошенных дилеров. В нескольких автосалонах Autonews.ru рассказали, что такой сценарий прорабатывается с точки зрения законодательства. Но признаются, что организовать это очень трудно. Они предполагают, что забрать предзаказанный и оплаченный автомобиль, скорее всего, получится только после снятия режима карантина. «У нас стоит порядка 20 проданных машин с ПТС, но мы не можем их выдать владельцам», — уточнили в одном из автоцентров.

В российском офисе Nissan рассказали Autonews.ru, что сейчас автомобили можно забронировать онлайн как на сайте бренда, так и через дилера. Также через интернет можно получить предодобрение кредита у банка и оценить автомобиль для сдачи в trade-in. Выбранные и оплаченные машины марка готова выдавать после снятия ограничительных мер в стране.

В ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что сейчас дистанционная продажа и консультирование ведется по маркам Porsche, Mazda и Skoda. По остальным запустить онлайн-работу планируют до конца текущей недели. «При этом в связи с режимом карантина многие автопроизводители остановили отгрузки. Доступность автомобилей в апреле пока под вопросом», — поделились в компании.

В «Рольф» уточнили, что тоже перешли в онлайн и отмечают постепенный рост интереса к этой услуге — клиентам приходится привыкать к новым реалиям. В «СП БИЗНЕС КАР» отметили, что после бронирования машину можно будет забрать после режима изоляции, «если не поступит новых вводных, которые сложно предсказать в текущих обстоятельствах».

Продажи стоят, а цены растут

В автосалонах нескольких брендов представившемуся покупателем корреспонденту Autonews.ru рассказали, что в апреле компании будут и дальше индексировать цены. Но онлайн-бронирование позволит зафиксировать текущую стоимость автомобиля и в некоторых случаях даже получить скидку.

Например, дилеры Renault в Москве рассказали, что с 12 апреля марка планирует поднять цены на все модели на 3%. До этого момента любая покупка в режиме онлайн позволит получить скидку 80 000 рублей.

«Лучше поторопиться, если автомобиль вам нужен. Сейчас некоторые модели пока не получили ПТС из-за технических трудностей, но выдать автомобили до окончания режима самоизоляции вряд ли получится, поэтому мы должны успеть все получить. Возможно, мы найдем и способ передать машину до окончания режима самоизоляции, но пока у нас нет понимания, как это сделать, варианты прорабатываются», — рассказали в одном из московских автосалонов Renault.

С тем, что в апреле дилеры пока имеют возможность предлагать более выгодные условия, согласен руководитель категории «Авито Автомобили» Кирилл Вотяков.

«Сейчас в автосалонах достаточно большой выбор. Можно зарезервировать автомобиль и зафиксировать цену, — рассуждает Вотяков. — Такой подход особенно актуален сейчас, ведь из-за временной приостановки заводов и нарушения поставок в Россию после карантина возникнет условный дефицит. Еще одна причина, по которой стоит выбирать автомобиль сейчас, — это ожидаемый дальнейший рост цен».

В свою очередь, аналитик «ГК Алор» Алексей Антонов уверен, что необычная ситуация, сложившаяся на автомобильном рынке, позволит выстроить принципиально новый формат продажи машин. Он считает, что современные покупатели, приходя в автосалоны, знают о заинтересовавших их моделях гораздо больше, чем консультанты. Поэтому уход этого бизнеса в онлайн полностью логичен.

«Сейчас дилерские салоны стали скорее очень дорогими шоурумами с непомерной арендной платой и внушительным штатом сотрудников, чем точками продаж, — считает Антонов. — Я думаю, что уход продаж автомобилей в онлайн с номинальным сохранением незначительной доли работающих сейчас дилерских центров просто для того, чтобы у покупателя была возможность посидеть в желаемом автомобиле перед заключением сделки, — вопрос нескольких лет. Эпидемия коронавируса лишь ускорит этот уже начавшийся процесс».

Автомобили на вторичном рынке пока более доступны

Из-за режима самоизоляции замедлились и продажи на вторичном рынке. Многие подержанные автомобили также продавались через дилерские центры. Что касается операций между частными лицами, то автомобилисты откладывают решения о покупке и продаже автомобилей.

Изучив ряд предложений на популярных сайтах для продажи подержанных автомобилей, корреспондент Autonews.ru пришла к выводу, что количество новых вариантов практически не увеличивается. Более того, некоторые продавцы сняли свои предложения в надежде получить за них еще больше спустя некоторое время — эту информацию подтвердили несколько опрошенных пользователей сервисов.

Генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Никита Быков признает, что в настоящее время работающих каналов продажи подержанных автомобилей практически не осталось: частные покупатели не могут выезжать на осмотр вариантов по причине запрета на передвижения по городу, а дилеры закрыли автосалоны и не могут выкупать машины в trade-in. Тем не менее участник отрасли считает, что скоро варианты начнут обновляться. В том числе потому, что от машин будут избавляться для закрытия образовавшихся из-за кризиса долгов.

«Обычно люди продают автомобили с пробегом, чтобы купить автомобиль на 3–5 лет моложе. Например, продают 15-летний автомобиль, чтобы купить 10-летний, или продают 8-летний автомобиль, чтобы купить 5-летний. Или продают трехлетку, чтобы купить новую машину, — рассуждает Быков. — Все так и останется, только теперь меньше людей смогут купить новые автомобили. Кроме того, 10–15% продавцов будут вынуждены продать свои ТС, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам или же чтобы получить дополнительные средства при потере работы либо сокращении заработной платы».

По оценке эксперта, подержанные автомобили продолжат дорожать. «Вторичный рынок уступает рынку новых автомобилей в вопросе ценовой волатильности, частные продавцы не так быстро меняют цены, как автопроизводители, бизнес которых напрямую зависит от курсовых колебаний. Однако цены на вторичке постепенно подтягиваются за первичкой», — объяснил Быков.

По наблюдениям руководителя сервиса по подбору и покупке автомобилей CarPrice Market Александра Мельникова, клиенты, которые планируют получить наличные деньги за свои автомобили, продолжают выставлять машины на продажу. При этом в силу неопределенности рынка число желающих поменять один автомобиль на другой будет заметно сокращаться.

«Одновременно с этим люди, планировавшие покупку автомобиля на уже собранные средства, без кредитования, продолжают заниматься поиском подходящего автомобиля, — отмечает эксперт. — Что касается цен, то порядка 70% рынка — это автовладельцы, меняющие один автомобиль на другой. Поэтому ситуация с ценами сильно не изменится, так как одни продолжат пытаться продавать автомобили «не спеша», а категория клиентов «продам срочно» была всегда и останется в тех же пропорциях».

Алина Распопова, Autonews.ru