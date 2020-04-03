На первой скорости: автозаводы освободят от карантина («Газета.Ru»)

Автомобильные предприятия России, от работы которых зависит экономическая ситуация в регионах, вернутся к работе во время карантина, стало известно «Газете.Ru». Пока что речь идет о крупных предприятиях. Хуже всего официальным автодилерам, в апреле рынок может обвалиться на 90%, это приведет к банкротству многих из них. По итогу года авторитейлеры и производители не досчитаются более полумиллиона продаж машин, прогнозируют эксперты и дилеры.

Крупнейшие автозаводы России, несмотря на решение президента Владимира Путина о продлении общероссийского карантина до конца апреля, приступят к работе уже со следующего понедельника. Об этом «Газете.Ru» сообщили несколько представителей автозаводов. Собеседник одной из компаний сообщил, что сейчас решение об исключении из карантинных требований промышленного производства было предоставлено напрямую губернаторам. В другой компании пояснили, что работа может начаться «частично, не на полную мощность».

В российской компании Sollers «Газете.Ru» подтвердили старт производства заводом Mazda Sollers во Владивостоке с 6 апреля. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) и завод Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) должны начать работу в ближайшее время.

«Предприятия группы Sollers рассчитывают возобновить производство в течение предстоящей недели. Обращения с просьбой приступить к работе при условии соблюдения всех санитарных норм Роспотребнадзора направлены региональным органам власти», – сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что УАЗ и Ford Sollers «незамедлительно приступят к производству автомобилей скорой медицинской помощи класса С для нужд регионов». Вместе с головными предприятиями будут задействованы поставщики автокомпонентов.

В компании «КамАЗ» сообщили, что также с 6 апреля около 60% персонала будет выведено на работу. Объясняется это тем, что этим завод поможет не допустить рост криминогенной обстановки в Набережных Челнах, снизит экономические последствия от карантина, а также «обеспечит транспортную безопасность страны», поскольку автотехника «КамАЗа» задействована в таких областях, как ЖКХ, мобильные медицинские госпитали, пожаротушение, службы МЧС.

«При этом нужно понимать, что мы предпринимаем целый комплекс мер по части дополнительной безопасности для рабочих. У нас в городе особого всплеска коронавируса и не было, а те случаи, что были, надежно локализованы», – рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Остановить нельзя

Помимо «КамАЗа» и Sollers, с огромной долей вероятности к работе приступят «АвтоВАЗ», УАЗ, «Группа ГАЗ», Volkswagen и Hyundai, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Все российские заводы – это фактически моногорода, от их работы зависит экономика и социальная сфера, – говорит Ифанов.

– Правительство не будет стрелять себе в ногу, потому что оставить все как есть – это глубоко просаживать их экономику. Тем более в моногородах. Потом деньгами из дефицитного бюджета заливать придется», – заметил он.

Эксперт полагает, что добиться запуска конвейеров в карантин также удастся калужскому Volkswagen и заводу Hyundai в Санкт-Петербурге. Они хоть и не градообразующие предприятия, но очень крупные локальные налогоплательщики. Под вопросом предприятия с небольшими объемами – «ПСМА Рус» (завод PSA Peugeot Citroen совместно с Mitsubishi), Daimler, Haval, а также относительно крупный калининградский «Автотор».

В компании Toyota сообщили, что все бизнес-процессы концерна в России, включая производство, будут приостановлены до 30 апреля из соображений «безопасности клиентов, сотрудников и партнеров». Ровно до этой же даты останется на простое питерский завод Nissan, уточнили в пресс-службе концерна. В российском офисе Renault рассказали, что следят за развитием эпидемиологической и макроэкономической ситуаций и оценивают их как негативные для российской автомобильной промышленности в целом, так и для компании.

«Renault Россия» приветствует все меры поддержки автомобильного рынка (как автопроизводителей, так и покупателей) со стороны российского правительства для смягчения последствий этих факторов. Мы надеемся на дальнейшее расширение этих мер», – рассказала пиар-директор российского представительства Renault Оксана Вершинина.

В компании Hyundai отказались от комментариев. Представители других автокомпаний на вопросы «Газеты.Ru» не ответили. Не смогли оперативно прокомментировать вопросы о снятии карантина для автозаводов в Минэкономразвития и Минпромторге.

Шоковый сценарий для дилера

В отличие от заводов, официальных дилеров и автосервисы пока никто от карантина освобождать не планирует. Для отрасли авторитейла в России настал чрезвычайно сложный период, считает замдиректора департамента по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

По его словам, автомобиль не является предметом первой необходимости, и потребителю свойственно в любой кризисный период откладывать его покупку. Авторитейл не входит в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, а это значит, что анонсированные меры правительства по поддержке малых и средних предприятий не коснутся розничного автобизнеса.

Дилеров камнем на дно тянет закредитованность и требование оплачивать в простой зарплату при полном отсутствии продаж, в свою очередь отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Непонятно, что делать с персоналом – большая часть находится дома, но платить им зарплату не с чего – доходов-то нет. По хорошему их надо отправлять за свой счет в отпуск, но этого нельзя делать, потому что можно нарваться на большие штрафы. Но у дилеров нет живых денег, все они в товаре, причем у многих на кредитные деньги, а проценты капают каждый день. Своих денег у дилеров из-за отсутствия продаж сейчас просто нет», – говорит Целиков.

Авакян, как и Целиков, ожидает серию массовых банкротств среди автодилеров уже в ближайшие месяцы.

«Все эти факторы для многих организаций всерьез грозят дефолтами. Точно сказать, какое количество дилеров это может затронуть, сложно. Преимущество в этой ситуации будут иметь компании с минимальной долговой нагрузкой, эффективной структурой и бизнес-процессами», – заметил представитель «АвтоСпецЦентра»

В автомобильной группе «Авилон» считают, что дилерам необходимо предоставить налоговые каникулы по НДС.

«Если это примут, то такая отсрочка позволила бы не допустить сокращения оборотных активов в отрасли. Вместе с этим Российская ассоциация автомобильных дилеров просила рассмотреть возможность отсрочки по выплате налогов на имущество и землю с дилерских предприятий. Благодаря такой помощи автодилеры могли бы направить свои финансовые ресурсы на первостепенные задачи и, в частности, на поддержку сотрудников», – полагает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Тревожные ожидания

В «АвтоСпецЦентре» ожидают очень серьезный спад авторынка России по итогу 2020 года. «На данный момент наше видение рынка новых автомобилей составляет 1,05-1,35 млн штук по итогам 2020 года», – поделился прогнозом Константин Авакян.

Для сравнения, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году в России было реализовано 1,76 млн автомобилей. Падение на 30% относительно прошлогоднего результата также ожидает директор «Автостата» Сергей Целиков. Нынешний апрель из-за карантина по коронавирусу будет самым «черным» месяцем в году, продажи рухнут на 90%, считает директор по маркетингу и связям с общественностью Mitsubishi в России Илья Никоноров.

«Безусловно, карантин и самоизоляция окажут негативное влияние на продажи в апреле, но на данный момент оценить масштаб очень сложно. Не исключено, что по примеру многих европейских стран снижение может быть 80-90%», – заключил Никоноров.