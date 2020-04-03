Не все четыре колеса (Motorpage.ru)

Доля полноприводных автомобилей в продажах кроссоверов в России начала снижаться. Причина кроется не столько в нынешней малоснежной «еврозиме», сколько в том, что на фоне роста цен потребитель все чаще рассматривает опцию 4х4 как дорогостоящую и избыточную функцию. Российский авторынок все увереннее становится пространством кроссоверов – это факт. В 2019-м на долю SUV пришлось 42 (а по иным оценкам и 46%) от всех проданных в нашей стране новых машин, притом что в наступившем году их численность предположительно составит больше половины. Но вместе с тем все меньше россиян предпочитает покупать кроссоверы, имеющие полный привод, и это уже новый тренд. Так, по данным Аналитического агентства «Автостат», в 2016-м доля автомобилей с приводом 4x4 в сегменте SUV составляла 78,5%, в прошлом году она снизилась уже до 71%, а в нынешнем может упасть и вовсе до исторически самой низкой цифры – менее 70%. «Пожалуй, сейчас налицо тренд снижения доли полноприводных версий среди кроссоверов. Для многих покупателей таких машин скорее важен более высокий дорожный просвет, и они меньше хотят переплачивать за опцию 4х4», – говорит Азат Тимерханов, аналитик «Автостата».

Полный привод на «автомате» Известно, что полный привод на автомобиле появился почти одновременно с его рождением: одним из прародителей межосевого дифференциала и раздаточной коробки считается голландская компания Spyker, еще в 1903 году начавшая выпуск автомобиля 60 НР, который за счет полного привода отличался выдающейся проходимостью и динамикой. Впрочем, долгие годы подобная трансмиссия была уделом брутальных внедорожников, и лишь в начале 1980-х своего рода революцию совершила Audi, представившая свой полный привод quattro, приспособленный для использования в легковых моделях. Чуть позже подоспел и растущий мировой сегмент кроссоверов, где развивающиеся технологии системы полного привода пришлись очень кстати. Конструктивно сейчас используются три типа полного привода. Два более старых и надежных – подключаемый вручную (part-time) и постоянный (full-time). И более современный – подключаемый электроникой (torque on-demand), его еще называют AWD (Automatic Wheel Drive). Сегодня именно он стал особенно распространенным – водителю не нужно думать, когда включать передачу крутящего момента мотора на все колеса, за него это делает электроника, которая при пробуксовке основной оси дает сигнал вискомуфте, оперативно подключающей вторую пару колес. Однако эта конструкция считается и менее надежной – покорители бездорожья знают, что автоматический межосевой дифференциал легко перегреть: зачастую кроссовер с AWD «живет» в грязи или глубоком снегу всего минут 15–20, после чего весьма вероятен выход из строя и, соответственно, дорогостоящий ремонт. Добавка к начальной цене Причина охлаждения интереса к полному приводу на российском рынке связана не только с глобальным потеплением климата. Да, зима 2019 в Центральной России, где традиционно высокий спрос на автомобили, в целом выдалась необычайно мягкой: во многих регионах весь январь привычных сугробов не было и в помине. Однако покупателей машин сейчас волнует совсем иная проблема – новые транспортные средства по тем или иным причинам дорожают, в то время как реальные доходы населения на самом деле падают. Как результат, потребитель все чаще начинает задаваться вопросом, стоит ли переплачивать за возможность иметь на своем личном транспортном средстве шильдик 4х4. Действительно, стоимость подобной опции довольно ощутима – в зависимости от марки и модели она в среднем составляет 100–150 тыс. рублей, то есть 7–10% от цены современного кроссовера. Вместе с тем в премиум-сегменте, где привод на все четыре колеса считается неотъемлемым атрибутом SUV или внедорожника, а дополнительные две-три сотни тысяч рублей отнюдь не критичны для клиента, доля полноприводных модификаций стремится к 100%. Это хорошо видно на примере модельных рядов кроссоверов таких, к примеру, брендов, как Audi, Mercedes-Benz или Land Rover. В массовом же сегменте люди считают деньги скрупулезно, а потому в нем доля полного привода может оказаться даже меньше половины. Так, в структуре продаж самого популярного кроссовера на российском рынке – Hyundai Creta, согласно данным «Автостата», доля полноприводных версий составляет всего 26%. Невысоки эти показатели и у такой популярной модели, как Nissan Qashqai (около 30%). Чуть лучшие результаты демонстрируют Renault Kaptur (43%) и KIA Sportage (55%), хотя и эти цифры можно признать в целом скромными.