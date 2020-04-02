«Продезинфицируем и доставим»: автодилеры ушли в онлайн («Газета.Ru»)

Крупнейшие автомобильные дилеры, столкнувшись с вынужденным простоем из-за пандемии коронавируса, запустили в России продажи автомобилей через интернет. Машины обещают после оплаты продезинфицировать от COVID-19 и доставить к дому. Впрочем, продажи ожидаются штучные, говорят эксперты.

Остановка продаж новых автомобилей из-за вынужденного ухода на выходные подстегнула крупнейшие дилерские холдинги запустить онлайн-продажи автомобилей. О «переходе на дистанционный сервис приобретения автомобилей» заявила группа компаний «Рольф». Причем к продаже в таком режиме предлагаются не только новые автомобили, но и подержанные. При необходимости дилер обещает организовать «бесконтактную доставку». Компания FreshAuto, специализирующаяся на продажах подержанных автомобилей, также готова обеспечить клиентам онлайн-покупку. Пока что этот формат будет доступен только с 28 марта по 5 апреля.

«В условиях введения «весенних каникул» из-за угрозы распространения коронавируса мы не можем оставаться безучастными и идем навстречу нашим клиентам. Все, что вам нужно, – это выбрать автомобиль и позвонить», – сообщает пресс-служба компании.

Китайская Chery также объявила о том, что ее дилеры в «выходные дни» помогут клиентам приобрести автомобиль, не выходя из дома. На официальном сайте марки предлагается выбрать и забронировать автомобиль в нужной комплектации и цвете. Затем персональный менеджер свяжется с клиентом и ответит на вопросы. Если приобретение планируется с помощью автокредита, то заявку обещают также одобрить через онлайн-форму.

«После завершения процедуры покупки мы продезинфицируем автомобиль и доставим на эвакуаторе в удобное место», – рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании Chery.

ГК «АвтоСпецЦентр» пока что перевела на удаленные продажи только автосалон Porsche, но считать это полноценным «онлайном» в компании отказываются.

«Как правило, сейчас «онлайн-продажи» подразумевают следующие процедуры: контакт с менеджером (по телефону, почте или мессенджеру), выбор машины, составление договора, получение подписанных сканированных копий договора, отправке счета на почту, оплата счета, доставка авто. Но это не совсем онлайн. Разница в том, что нет формы оплаты одним кликом на сайте из-за того, что нет договорённостей по эквайрингу (до 2% в зависимости от банка – «Газета.Ru») между дилерами и банками. Это скорее дистанционные продажи», – пояснила руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

По словам Уткиной, по остальным дилерским центрам компания прорабатывает аналогичную схему. Собеседница издания отмечает, что по факту никто еще не перешел на полноценные онлайн-продажи.

Нет общей схемы, при которой машину можно купить бесконтактно, как товар на популярных маркетплейсах.

«Но сейчас по большому счету это немногим нужно, продажи штучные, сейчас гораздо нужнее автосервис, а там пока работать нельзя», – обратила внимание представитель «АвтоСпецЦентра».

Продажи автомобилей через интернет – не более чем маркетинговый ход, большого притока клиентов они не дадут, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Чаще всего это интересно только продавцам люксовых автомобилей. К примеру, богатый человек хочет сделать экстравагантный подарок своей даме, и он заказывает для нее машину в том же дилерском центре, где купил свой Bentley. Это, к слову, реальная история. Что касается массового, среднеценового, да и премиального сегментов, то россияне пока не готовы к покупке «в темную».

Прийти, потрогать, убедиться лично – без этого в России не покупают автомобили, и в ближайшее время никакой вирус это не изменит», – заключил эксперт.

И если в России онлайн-продажи автомобилей непопулярны, то в остальном мире они постепенно отвоевывают свою долю у традиционных форм покупки машин. США лидируют по онлайн-торговле автомобилей. Так, американская компания Carvana ежегодно продает около 100 тыс. автомобилей через онлайн-платформу, что составляет 2% от всего рынка подержанных автомобилей в США. Одна из «фишек» процесса – продажи машин через гигантские вендинговые аппараты. Онлайн-автодилеры представляют серьезный интерес для инвесторов, к примеру, стартапы Vroom и Shift привлекли деньги Goldman Sachs и BMW.

Концерн Daimler рассчитывает, что к 2025 году до четверти всех его мировых продаж будут проходить в интернете. В 2019 году глава французского концерна PSA Peugeot Citroen Карлос Таварес объявил акционерам, что намерен добиться продажи до 100 тыс. автомобилей бренда через интернет уже к следующем году.