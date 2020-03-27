Слабый рубль разогнал автозаем («РБК»)

В марте число заявок на покупку автомобиля в кредит резко выросло, сообщили в банках, некоторые нарастили и выдачи займов. На фоне обвала рубля отмечен и всплеск продаж за наличные: клиенты спешат купить машины по старым ценам.

Из-за стремительного ослабления рубля в марте россияне стали чаще обращаться за автокредитами, рассказали РБК в банках, которые специализируются на этом сегменте. Большинство опрошенных фиксируют не только рост заявок, но и заметное увеличение выдач по сравнению с предыдущим месяцем и в годовом выражении.

По оценкам ВТБ, к середине марта число новых заявок на кредит по отношению к первым двум неделям февраля увеличилось на 14%.

«Дочка» Росбанка, Русфинанс Банк, отметила рост числа обращений на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным на 23 марта банк выдал 9,7 тыс. автокредитов на 7,7 млрд руб., что на 48% в количественном и 60% в денежном выражении выше показателей февраля, отмечает директор департамента автокредитования банка Алексей Бородавин. А по сравнению с мартом прошлого года выдачи подскочили на 26% в количественном выражении и примерно на 53% в денежном.

Тинькофф Банк фиксирует увеличение числа заявок на 20%, говорит руководитель управления автокредитования банка Кирилл Григорьев. «Рост выдач также есть. В целом сезонный рост февраль–март составляет чуть больше 20%, но в этом году рост за февраль–март – 35%», – добавляет он.

По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.

БМВ Банк наблюдал активизацию заемщиков еще до марта, сообщила председатель правления Анна Морозова. «Например, уже в феврале рост заявок составил порядка 25% к прошлому году, а результат марта станет еще более значительным. Рост выдач автокредитов также наблюдается, и порядок цифр тот же: прирост 25–30% к прошлому году», – отмечает топ-менеджер.

В МС Банке (принадлежит корпорации Mitsubishi) фиксируют рост обращений за кредитами как на Mitsubisi, так и на машины других марок. По сравнению с аналогичным периодом в феврале количество заявок выросло на 22%, следует из данных на 23 марта, поступивших в РБК. Первые две недели марта показывают, что за месяц выдачи ссуд подскочили на 90% в денежном выражении и на 76% в количественном.

Совкомбанк считает поток заявок стабильным. «Показатель прироста 11,5% скорее отражает сезонность, нежели повышенный спрос клиентов на автокредиты в текущем месяце», – говорит первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

Экспобанк не видит значительного роста обращений и продаж в сегменте автокредитов, заявил предправления кредитной организации Алексей Санников.

«Сетелем» («дочка» Сбербанка, специализирующаяся на автокредитовании) не ответил на запрос РБК.

Слабый рубль и другие факторы

Большинство опрошенных связывают активность заемщиков с ослаблением рубля. С начала года российская валюта потеряла по отношению к доллару 27%, а по отношению к евро – около 23%. Пиковые значения были достигнуты 18 марта – тогда на фоне обвала цен на нефть курс доллара превышал 80 руб., а курс евро – 88 руб. 24 марта доллар торговался в районе 77–78 руб.

«В текущих условиях на количество заявок повлияло снижение курса рубля, которое влечет за собой повышенный спрос на покупку автомобиля пока еще по старой цене», – говорит начальник дирекции потребкредитования Кредит Европа Банка Кирилл Маевский.

Россияне просто вспомнили опыт прошлых кризисов, считает Григорьев: «После того как в России зародился рынок розничного кредитования, прошло два кризиса – 2008 и 2014 годов. Исторически банки в эти кризисы уменьшали кредитование. Некоторые клиенты, исповедуя предкризисные ожидания, стараются взять кредит сегодня».

Ключевой фактор спроса – ослабление рубля, считает Бородавин. Он также обращает внимание на увеличение средней запрашиваемой суммы кредита: «Ее рост за третью неделю марта по отношению ко второй неделе месяца составил 4%». Всплеск в сегменте автокредитования банкир считает временным.

На изменение спроса могут влиять сезонные предложения дилеров, а также госпрограммы субсидирования автокредитов, уточнили в ВТБ.

Совкомбанк в марте исчерпал выделенный лимит по льготным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», но все равно увеличил выдачи, отмечает Хотимский. Показатель конвертации заявок в выдачи растет, констатирует топ-менеджер, и это свидетельствует, что клиенты не уверены в сохранении цен на машины и ставок по автокредитам.

На какие деньги россияне покупают машины

Российские автодилеры зафиксировали увеличение клиентского потока в салоны буквально на следующий день после начала обвала на валютном рынке, писал РБК.

Крупнейший автодилер России компания «Рольф» отмечает рост трафика и продаж во всех сегментах. «За последнюю неделю – порядка 35%», – уточнил ее представитель Павел Носов. По его словам, данные об объеме продаж в кредит будут доступны только в конце месяца, но пока компания фиксирует рост числа сделок за наличные.

«Контрактование во второй половине марта 2020 года у нас выросло в полтора-два раза по сравнению с началом марта этого года. Если сравнивать с мартом 2019 года, то также фиксируем рост 65%», – говорит директор по маркетингу компании «Авилон» Андрей Каменский. Статистику продаж машин в кредит он не привел.

По оценкам группы компаний «АвтоСпецЦентр», с 10 по 18 марта посещение автосалонов выросло примерно на 30%. «На данный момент 53–55% новых автомобилей и 15% авто с пробегом продаются в кредит. Доля кредитных продаж в марте немного снизилась. Рост продаж в большей степени был за счет клиентов, которые покупали автомобили за наличные. Но изменения не такие существенные, чтобы говорить о «значительной» доле продаж», – отмечает директор по маркетингу «АвтоСпецЦентра» Алексей Ермилов.

Россияне уже ставили рекорд по кредитам на машины

В 2019 году банки выдали 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные автомобили, сообщили Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическое агентство «Автостат». Это максимум за последние шесть лет. Число выданных ссуд на машины выросло на 11,9% в годовом выражении, а их суммарный объем – на 18,9%, до 746,45 млрд руб. На заемные средства россияне приобрели 45% новых автомобилей в сравнении с 40% годом ранее.

По данным ЦБ на сентябрь 2019 года, автокредиты имели 1,8 млн заемщиков.

Чем обернется всплеск спроса на автокредиты

Банк России не раз обращал внимание на рост закредитованности населения – в октябре прошлого года показатель долговой нагрузки россиян достиг максимума за семь лет.

В этих условиях ЦБ ввел ограничения, нацеленные в первую очередь на рынок необеспеченного кредитования. С 1 октября российские банки обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче беззалоговых ссуд на сумму от 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка клиента, тем больше надбавка по такому кредиту – это должно снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными заемщиками.

С 1 октября 2020 года расчет ПДН банкам придется применять и при выдаче автокредитов, следует из указания ЦБ. Надбавки в зависимости от этого показателя регулятор пока не вводил, но участники рынка все равно попросили не вводить обязательный расчет ПДН для автокредитов до 1 млн руб.

Серьезного риска надувания пузыря в сегменте автокредитования сейчас нет, считает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Несмотря на то что в ближайшей перспективе вполне возможен рост заявок на покупку транспорта в кредит, далеко не все запросы клиентов будут удовлетворены. Банки в любом случае не будут слепо следовать за спросом, а в текущих экономических и общественных условиях аппетит к риску не должен выйти за рамки разумного», – отмечает он.

Российские банки ужесточают требования к заемщикам, в том числе к тем, кто обращается за автокредитами, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Об этом свидетельствует динамика отказов по ссудам. «Если в январе–феврале 2019 года банки одобряли порядка 47% всех заявок на автокредиты, то в первые два месяца текущего года – только 34%», – подчеркивает эксперт. Но даже такое ужесточение отбора клиентов не снижает кредитование: по данным НБКИ, в январе–феврале выдачи в этом сегменте выросли на 16% в годовом выражении. Волков объясняет это действием льготных госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Риск ухудшения качества портфелей автокредитов есть, но он не критичен для системы в целом, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Доля автокредитов в общем объеме кредитования физлиц невысока, менее 10%. Несмотря на возможное временное увеличение темпов роста выдач, снижение их качества не повлечет критических негативных последствий для банков», – констатирует аналитик.