Сокращения, банкротства, увольнения. Авторынок ждут страшные месяцы (Autonews.ru)

Российские автодилеры прогнозируют резкий рост цен на машины и падение спроса – готовятся к закрытию 50% салонов и массовым увольнениям. Чтобы избежать банкротств, они обратились за помощью к автопроизводителям.

За помощью к автопроизводителям обратились члены Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Они прогнозируют резкое падение спроса на машины после мартовского бума продаж и повышение цен на машины пропорционально уровню падения рубля. Следствием может стать повторение сценария кризиса 2014 года, который привел к закрытию более чем 1200 дилерских центров и увольнению порядка 100 000 сотрудников. Соответствующее письмо в адрес комитета автопроизводителей АЕБ имеется в распоряжении Autonews.ru.

Что просят дилеры

Чтобы снизить нагрузку на дилеров в период кризиса, РОАД просит производителей зафиксировать выплату бонусов в полном объеме за каждый проданный автомобиль в течение всего 2020 года. Так, дилеры с каждой проданной машины получают от производителей фиксированную часть маржи и переменную, которая зависит от выполнения разных показателей – например, общих объемов продаж автомобилей и запчастей. Дилеры сомневаются, что смогут выполнить все планы.

Также на период пандемии коронавируса и одного квартала после нее дистрибьюторы просят увеличить период отсрочки платежей и не требовать плату в отношении автомобилей, которые находятся на складах дилера и пока не проданы.

На время борьбы с вирусом дилеры надеются избавиться от обязанностей по обновлению и ребрендингу дилерских центров. Как правило, закупать всю мебель, материалы и оборудование приходится у определенных иностранных поставщиков. Расчеты ведутся по текущему курсу евро, что на фоне просевшего курса рубля представляет серьезные сложности. Кроме того, некоторые дилеры оказались в более затруднительном положении: ряд салонов открылись совсем недавно, а обновлять их по новым стандартам уже пора. К примеру, по оценке одной из премиальных марок, обновление одного центра стоит около 40 млн рублей.

Еще одна мера, на которую рассчитывают дилеры, – получение возможности самостоятельно определять, когда обновлять парк тестовых и подменных автомобилей, а также самим решать, сколько средств тратить на маркетинг, обучение персонала и размер штата сотрудников.

На дешевые машины денег нет

О том, что дилеры уже знают, как будут развиваться события, по опыту кризиса 2014 года, Autonews.ru рассказал вице-президент РОАД Сергей Киселев. По его словам, после каждого колебания курса валют в большую сторону происходит одно и то же: в первые несколько недель, пока падает национальная валюта, идет ажиотажный спрос на автомобили. Клиенты пытаются зафиксировать текущие цены, многие делают предзаказы.

«Но это не волна дополнительного спроса, – поясняет Киселев. – Просто на более раннюю покупку решаются те, кто планировал ее чуть позже. Сейчас мы видим, что накоплений у граждан гораздо меньше по сравнению с 2008 и 2014 годами. Если в те годы повышенный спрос был на машины абсолютно всех сегментов, то сейчас он неравномерный. Берут больше дорогие модели, машины премиального класса, потому что у богатых деньги все-таки остались. А вот на массовые недорогие бренды спрос практически стоит. Спад спроса уже начался еще до введения карантинных мер. Все, кто хотел, автомобили уже купил. За этим, как показывает опыт, наступает очень долгий период спада, который однозначно продлится до конца года».

Почему будет падать спрос

Представитель отрасли назвал еще несколько факторов, помимо падения курса рубля, из-за которых спрос на машины будет падать. Большую роль сыграют карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Они пришлись как раз на месяцы самого высокого спроса, когда дилеры делают до 40% всей своей годовой выручки. Кроме того, банки резко снизили количество одобряемых кредитов – сейчас их получают лишь 30–40% обратившихся, в то время как раньше банки одобряли 60–70% заявок.

«Более 50% машин в России покупают в кредит, по некоторым маркам – все 60%. Теперь получить их могут только «пятизвездочные» зарплатные клиенты», – отметил Киселев.

Третий фактор, который, по оценке РОАД, приведет к падению спроса и росту цен, это перебои с запчастями из Европы и Китая. «При падении объемов производства все остальные расходы остаются на прежнем уровне. Поэтому машины еще больше дорожают – чем меньше их продается, тем выше цена за единицу», – говорит эксперт.

Дилеры готовятся к банкротствам

По словам представителя РОАД, многие дилеры сейчас близки к просрочке платежей и банкротствам. Банкам такие заемщики в дальнейшем будут неинтересны.

«Кризис когда-нибудь кончится, но игроки, которые захотят вернуться, просто не смогут этого сделать, потому что не получат одобрения на кредиты, – рассуждает Киселев. – В итоге производители останутся без товаропроводящей сети. А найти новых партнеров и отстроить новые салоны будет не так просто. Ведь дилерский бизнес низкорентабелен. У нас нет такой прибыли, как, например, у ресторанов, где она достигает 20–30%. У дилеров это 1–2%. По моей оценке, не менее 10–15% дилеров после этого кризиса обанкротятся. Мы просим о мерах, которые не позволят допустить потерю 50% дилерской сети».

Что будет с ценами

Пока еще дилеры продают автомобили из стоков, на которые не повиляла индексация цен. «Но по предыдущему кризису мы четко знаем, что цены вырастут, – прогнозирует Киселев. – Это произойдет не сразу, глобальная структура брендов позволит растянуть этот рост в течение года, но за год цены повысятся настолько, насколько упал рубль. У разных брендов это будет происходить по-разному. Кто-то поднимет цены сразу примерно на 20%, кто-то будет поднимать по 5% в месяц или в квартал. Этот прогноз еще не учитывает прочих косвенных затрат».

В свою очередь, генеральный директор ГК «Феникс» (дилер Audi в Санкт-Петербурге) Вячеслав Жигалов сообщил, что на фоне падения курса рубля большинство производителей с 1 апреля поднимут цены либо как минимум урежут все доступные скидки.

«Сейчас большинство продаж делается благодаря скидкам на автомобили, на данный момент они достигают порядка 10%, – рассказывает Жигалов. – Кроме того, дорожают автозапчасти, не так резко, как падает рубль, но тоже достаточно, только у Audi они стали дороже на 4% и продолжают расти. Сейчас мы опять ждем снижения спроса из-за роста цен. В апреле будет отскок спроса после ажиотажа. Вопрос только в том – насколько».

Жигалов уверен, что никакой существенной поддержки от автопроизводителей дилеры не получат. В текущей ситуации он больше рассчитывает на меры поддержки, которые пообещал обеспечить президент Владимир Путин в своем обращении.

«Политика у производителей цинична – один ушел, придет другой, – говорит Жигалов. – Конечно, нас стараются держать на плаву, но при больших проблемах бренды могут в любой момент расторгнуть договор. Сейчас некоторые производители вовсе принуждают дилеров при помощи хитроумных схем субсидировать продажи автомобилей. Мы зарабатываем на продаже подержанных автомобилей, на сервисе, а за возможность продавать новые автомобили даже доплачиваем. Поэтому дилеры банкротятся, а на их место приходят новые бизнесмены, которые открывают другие салоны. Поэтому я не жду помощи от производителей. А вот обещание президента ввести налоговые и кредитные каникулы действительно может нас поддержать».

В свою очередь, глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков уверен в том, что у автопроизводителей есть все возможности поддержать российских дилеров.

«У производителей запас прочности сейчас больше, чем у дилеров, отложить ребрендинг, дать отсрочки – для брендов это несложно, – объяснил Целиков Autonews.ru. – Всем важно сохранить свою дилерскую сеть. Если они выйдут из кризиса с полуживой сетью, придется тратить гораздо больше средств на создание новой, чем поддержание текущей. Все основные игроки в России последние годы работали с хорошей прибылью. Volkswagen, Toyota, Mercedes, BMW, бренды Альянса и так далее – у них достаточно прибыли, чтобы инвестировать в помощь своим дилерам, которые последние годы буквально выживают за счет своих внутренних ресурсов».

Большинство автопроизводителей на запрос Autonews.ru о реакции на обращение не ответили. Некоторые, в том числе Volkswagen, отметили, что пока наблюдают на рынке повышенный спрос, поэтому прогноз на март у них в настоящий момент скорее позитивный.

«Что касается дальнейшего развития ситуации, мы наблюдаем за рынком и обсуждаем с дилерами те меры, которые могут потребоваться в будущем. Решения будут приниматься в соответствии с рыночной ситуацией», – сказали в Volkswagen.