Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы («Ведомости»)

Председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд отложит получение зарплаты по крайней мере на ближайшие пять месяцев. Другие топ-менеджеры компании отложат получение половины заработной платы. Так автопроизводитель надеется сэкономить деньги в условиях пандемии коронавируса, сообщает Automotive News.

Ford заявил в Комиссию по ценным бумагам и биржам, что с мая гендиректор Джим Хакетт, главный операционный директор Джим Фарли и финансовый директор Тим Стоун отсрочат получение 50% своих зарплат. Также с мая будет действовать отсрочка для Билла Форда. Накопленные от отсрочки суммы будут выплачены после того, как компания погасит не менее $7 млрд из кредитной линии в $15,4 млрд. Ford начал использовать кредитные средства в середине марта, чтобы снизить негативное влияние от пандемии COVID-19. Хакетт сообщил сотрудникам Ford, что 300 высших руководителей компании получат с отсрочкой от 20 до 50% своих зарплат.

Годовой оклад Форда в 2018 г. составлял $1,7 млн, пишет Automotive News со ссылкой на данные компании. Хакетт получал компенсацию исходя из базового оклада $1,8 млн, оклад Фарли при назначении COO с 1 марта вырос до $1,4 млн.

Хакетт в письме сотрудникам сообщил, что Ford намерен обойтись без увольнений во время пандемии, но оговорился, что, возможно, придется «принимать более жесткие меры», если ситуация продлится дольше, чем предполагалось. Пока компания приостановила повышение зарплат, сверхурочные работы и наем сотрудников на второстепенные должности.

Ford на прошлой неделе из-за опасности распространения коронавируса остановил до 30 мая заводы в Северной Америке и Евросоюзе.

Вслед за конкурентом General Motors сообщила 27 марта, что для экономии на время пандемии временно сократит на 20% зарплаты постоянным сотрудникам во всем мире и заморозит работу над некоторыми программами. Снижение зарплат начнется с апреля, компания обещает компенсировать потерю доходов сотрудникам в течение года. Кроме того, 6500 работников в США, занятых в основном в инженерных и производственных подразделениях, которых нельзя перевести на удаленную работу, будут временно уволены и во время простоя будут получать 75% от обычной зарплаты.

Гендиректор GM Мэри Барра и финансовый директор Дивья Сурьядевара сообщили сотрудникам в четверг, что компании необходимо предпринять немедленные агрессивные шаги для сокращения расходов. «Если не предпринять мер жесткой экономии, мы нанесем серьезный ущерб долгосрочной жизнеспособности нашей компании», – передает Reuters обращение Сурьядевары к сотрудникам. У GM очень мало доходов «и мы готовимся управлять компанией с долгами, если это будет необходимо», сказала она.

GM приостановит работу над некоторыми проектами и сократит маркетинговые бюджеты, сказала Барра. Разработка некоторых автомобилей будет отложена, но модели, близкие к запуску, например большие внедорожники Chevrolet Tahoe, GMC Yukon и Cadillac Escalade, будут запущены на рынок, как и планировалось в этом году. Компания также не остановила разработки электрического кроссовера Cadillac и самоуправляющегося автомобиля Cruise Origin, сообщил представитель компании Bloomberg.