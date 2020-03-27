Последние дни: автодилеры уходят на карантин («Известия»)

Автосалоны по всей России уйдут на карантин с 30 марта по 3 апреля, у покупателей остается несколько дней, чтобы приобрести машину по старым ценам. В апреле автомобили серьезно подорожают, а некоторые модели могут оказаться в дефиците. Стоит ли бежать в автосалон несмотря на опасность коронавируса или лучше дождаться более благоприятного случая, выясняли «Известия».

Мартовский ажиотаж

За две недели после взлета валютных курсов многие дилеры смогли сделать месячный план. Март по продажам однозначно будет успешным для участников авторынка, считает аналитик авторынка JATO Dynamics Сергей Баранов

«По отношению к февралю мартовские продажи точно будут в плюсе, по отношению к апрелю они тоже скорее всего покажут плюс», — рассказал «Известиям» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. По его словам, клиентский поток пока не снижается, однако в некоторых регионах снижение уже началось.

Похожую картину рисует и пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр»: всплеск спроса отмечался в период с 10 по 18 марта, рост трафика на прошлой неделе составил не менее 30%.

«Основной фактор, влияющий сейчас на продажи автомобилей, — рост курса доллара, который стал стимулом для покупки автомобиля для тех, кто уже планировал покупку и располагал на это средствами. Дилеры стараются по максимуму выдать клиентам выкупленные автомобили», — отметил представитель «АвтоСпецЦентра».

Как подорожают автомобили

С 1 апреля автомобили могут значительно подорожать, предупреждают аналитики и игроки рынка. В подтверждение их слов об изменении ценников с начала следующего месяца заявили Geely и «АвтоВАЗ».

Мониторинг JATO Dynamics показывает: за январь-февраль розничные цены на новые автомобили уже выросли на 2–5% в зависимости от бренда. После 9 марта цены подросли у 14 брендов. В большинстве случаев это были осторожные изменения — на 1–2%, хотя некоторые марки пересмотрели прайс-листы уже дважды.

Наибольшее повышение произошло на стартовые версии Audi A3 — на 7–9%, Opel Grandland X — на 7–8% в зависимости от комплектации, Citroen C3 Aircross — на 6–7%. При этом, если посмотреть топ-10 брендов, на обвал рубля не отреагировали Lada, Mitsubishi, Nissan, Toyota.

«В любом случае даже произошедшие изменения пока не компенсируют рост валютных курсов, поэтому в апреле можно ожидать дальнейшего подорожания», — отмечает Сергей Баранов из JATO Dynamics.

На основе статистики последних двух лет средневзвешенная цена по российскому рынку стабильно прибавляла 7–8% за год. С учетом экономической ситуации в 2020 году аналитик делает неутешительный прогноз: рост может оказаться выше 10% или даже 15%.

А если подождать?

Ценовая политика автомобильных брендов будет зависеть от того, что важнее сохранить компании: объемы или прибыльность, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«У производителей, как на складах готовой продукции, так и на транзитных, скапливается огромное количество машин. Всё это нужно сбывать, чтобы производить новые автомобили. Думаю, что нормальный, здравомыслящий менеджмент будет идти на всевозможные акции, чтобы сохранить объемы и дилеров», — рассказал он «Известиям».

Те, кто не успел приобрести автомобиль до конца марта, могут рассчитывать не только на спецпредложения и выгодные кредитные программы, но и на поддержку государства.

Государство поможет

Минпромторг планирует расширить перечень автомобилей, попадающих под программы льготного автокредитования. Максимальный ценник хотят увеличить до 1,5млн рублей. Сейчас в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» участвуют машины российского производства не дороже 1 млн рублей. Государство компенсирует 10% их стоимости, а жителям Дальнего Востока даже 25%.

В этом году на программы льготного автокредитования собираются направить 5 млрд рублей. Кроме того, Государственная дума должна рассмотреть законопроект, предусматривающий выделение еще 5 млрд.

«Я думаю, наше государство усилит меры поддержки, оно уже принимает определенные решения. Год будет очень тяжелый, и даже если выделят господдержку на уровне 10–15 млрд, рынок просядет на 10–20%. Это потянет за собой уменьшение страховок, кредитов, через полтора года у официальных сервисов появятся проблемы, так как гарантийных машин будет меньше», — такой прогноз нарисовал Сергей Бургазлиев.

Дефицитный товар

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться покупатели автомобилей уже в апреле, — дефицит некоторых моделей. Пандемия заставляет российские заводы останавливать производство.

Volkswagen на время прекращает сборку автомобилей из-за проблем с поставками запчастей, Hyundai — в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, «Мазда Соллерс» — для модернизации производственной линии. Калужский завод «ПСМА рус» на время приостановит сборку автомобилей Peugeot, Citroen и Opel, но продолжит производить Mitsubishi.

«Пока мы не ощутили проблем с будущими поставками, кроме пары брендов. Понятно, что импортных машин мы не увидим, — заводы в Европе остановлены. Импорт у нас всего 20%, но даже по остальным 80% автомобилей российской сборки могут начаться проблемы с комплектующими. Возможно, какие-то бренды окажутся в дефиците в апреле, какие-то — в мае», — рассказал президент РОАД Олег Мосеев.

Массового дефицита автомобилей нет, уточнили в свою очередь в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Однако не все модели и комплектации, попадающие под действие различных специальных акций, есть в наличии.

Автодилеры бьют тревогу

«Во-первых, мартовские продажи выросли за счет того, что пришли люди, которые собирались купить машину в апреле-мае, но испугались повышения цен. Во-вторых, в условиях карантина и сложной экономической ситуации человек вряд ли будет думать о покупке автомобиля. Кроме того, у значительной части наших клиентов упадут доходы, так как примерно треть приходится на бизнесменов, а для них для всех ситуация ухудшится», — отметил Олег Мосеев.

Дилеры готовятся к серьезному падению спроса на автомобили в апреле. Чтобы избежать массового увольнения персонала и банкротства дилерских компаний, РОАД обратилась к правительству с просьбой освободить авторитейл от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на землю и имущество и дать отсрочку по уплате НДС.

Кроме того, ассоциация дилеров обратилась к правительству с еще одной просьбой — приравнять авторизованные сервисы к перечню предприятий, занимающихся неотложным ремонтом, и разрешить им работать с 30 марта по 3 апреля.

А что на вторичном рынке?

Рост цен на новые автомобили потянет за собой цены и на машины с пробегом, считают аналитики и игроки рынка. В феврале средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 630 тыс. рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это на 1,2% выше, чем в январе нынешнего года, и уже на 6,1% больше, если сравнивать с февралем 2019 года.

Активность покупателей автомобилей с пробегом оказалась меньшей. Сервис объявлений по продаже автомобилей с пробегом «Авито Авто» зафиксировал рост спроса после резкого изменения курсов валют 9 марта, однако в среднем по стране он оказался несущественным (+3,6% относительно 2019 года). С середины месяца он сохранился на неизменном уровне.

Между тем карантин не помешает покупать автомобили у частных лиц. ГИБДД заявила, что будет ставить машины на учет только по предварительной записи, но в то же время откажется от штрафов за просроченную регистрацию.