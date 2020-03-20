В моем авто нет коронавируса! Инструкция («За рулем.РФ»)

Эксперт рассказал, как провести надежную дезинфекцию салона, не повредив его чистящими веществами.

Если вы проводите много времени в автомобиле, вам наверняка интересно, как защитить себя от коронавируса, который живет на некоторых поверхностях несколько дней.

Когда дело доходит до дезинфекции салона, владельцы сталкиваются с тем, что пластик и хром может портиться в результате взаимодействия с различными веществами. Хорошая новость: защитить салон автомобиля от вирусов довольно просто и без разъедающих препаратов. Об этом заявляет эксперт международной компании, производящей бытовую химию, которая пожелала остаться неизвестной: ее советы, по сути, демарш против продукции работодателя.

Главным оружием против вирусов эксперт назвала мыло, которое легко уничтожает вирус. И без последствий для обивки салона.

Вопреки расхожему навязанному мнению, дезинфицирующие средства для рук и продукты на спиртовой основе справляются с дезинфекцией гораздо хуже мыла. Также следует избегать любых чистящих средств с пометкой, что в них нет моющих средств, — они бесполезны.

Также для дезинфекции отлично подойдут салфетки для снятия макияжа: средства по уходу за кожей обычно содержат увлажняющие средства, которые хороши для кожаного салона или оплетки руля. Кстати, очистители на основе спирта сушат кожаную обивку и крайне нежелательны.

Еще одно эффективное средство — кондиционеры для кожи. Они содержат поверхностно-активные вещества, убивающие микробов. Кроме того, они уменьшают поверхностное натяжение воды, помогая ей проникать глубже и вымывать вирусы из труднодоступных микротрещин.

Независимо от того, какой препарат вы выбрали, не забывайте протирать поверхности после обработки. Не следует оставлять моющие средства на материалах интерьера.

«Следует избегать использования любых растворителей (спирта, ацетона, керосина и т.д.). Не только потому, что они могут повредить дорогие внутренние детали, но и потому, что они на самом деле не влияют на вирусы», — призналась специалист.

Также следует избегать аэрозольных дезинфицирующих средств, которые, будучи распыленными не по всей поверхности, сводят все усилия по обработке салона на нет.

При пользовании каршеринговым автомобилем обработайте рулевое колесо, рычаг коробки, подрулевые переключатели и сенсорный монитор мультимедийной системы, если он есть. Нелишним будет обработать и зеркало заднего вида, если вы его перенастраиваете.

В общем запоминаем: