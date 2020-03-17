Автопром уходит на карантин: европейские заводы останавливаются, американские готовятся («Колеса.ру»)

Виной всему – коронавирус COVID-19. Сейчас эпицентром его распространения является Европа, где десятки автомобильных предприятий уже ушли на карантин. Подсчитывать убытки пока бессмысленно, так как непонятно, когда весь этот кошмар закончится.

Китайская провинция Хубэй, откуда коронавирус начал своё путешествие по миру, перешла в режим полной изоляции в конце января, и лишь во второй декаде марта ситуация там стала улучшаться: на этой неделе многие местные предприятия (в Хубэй, к слову, сконцентрированы 10% китайского автопрома КНР) вернутся в нормальный режим работы. Свежая статистика заболеваемости в Южной Корее тоже свидетельствует о том, что пик эпидемии там пройден, и экономика страны скоро оживёт.

В Европе первая вспышка эпидемии COVID-19 была зафиксирована лишь в начале февраля в Италии: скорее всего, инфекцию занесли туристы из Азии, в огромных количествах прибывшие поглазеть на карнавал в Венеции. Попытка локализации инфекции в отдельных городах и регионах ничего не дала, и с прошлой недели вся Италия находится на полном карантине. Fiat Chrysler Automobiles остановила свои итальянские заводы до 27 марта, заодно была приостановлена работа сборочных площадок в Польше и Сербии. Ferrari также не будет выпускать автомобили до 27 марта. Lamborghini взяла паузу до 25 марта. Даты окончания карантина пока предварительные, они указывают лишь на возможный максимально ранний срок возобновления работы. Итальянские производители комплектующих, например Pirelli и Brembo, также объявили о карантине на своих предприятиях.

После Италии на карантин ушла Испания, и тут же посыпались новости об остановке местных заводов Ford, Renault-Nissan и Seat, причём профсоюз рабочих Сеата дал самый трезвый прогноз развития ситуации – до шести недель простоя.

В минувшие выходные о карантине (закрытии границ и введении режима самоизоляции для граждан) стали одна за другой объявлять другие европейские страны, и вот уже к остановке готовятся заводы в Словакии. Германия и Франция пока держатся, но и здесь, скорее всего, со дня на день будет объявлен карантин со всеми вытекающими последствиями.

То что каждая страна сама решает, когда ей уходить на карантин, ведёт к затягиванию эпидемии, но Европа в принципе в силу своих исторических, ментальных и социо-культурных особенностей не способна реагировать на проблемы так же быстро как Азия с её фактически полицейским режимом на время карантина. Тем не менее до конца марта, скорее всего, встанет вся европейская экономика – месяца на полтора-два, если принять во внимание китайский опыт, но может и дольше, в силу рассинхронизированности действий властей разных стран и невозможности тотальной слежки за гражданами, как в Китае.

Теперь перенесёмся в Северную Америку. Власти и крупнейшие корпорации США и Канады понимают, что эпидемия COVID-19 у них вот-вот войдёт в «горячую» стадию, и приминают превентивные меры. Большая американская тройка (GM, Ford, FCA) в форсированном режиме переводит штат белых воротничков (инженеры, менеджеры, бухгалтеры, секретариат и проч.) на домашний режим работы. Заводы пока работают, но, скажем так, в очень нервной обстановке. Рабочие канадского предприятия FCA, например, прогуляли сутки, узнав, что у одного из их коллег обнаружен COVID-19. Очевидно, что как только количество заражённых начнёт стремительно расти по экспоненте (а в этом уже мало кто сомневается), на месяц-два встанет и американский автопром. Объединённый профсоюз рабочих автомобильной промышленности (UAW) сейчас ведёт консультации с менеджментом корпораций по поводу мер сдерживания распространения инфекции и условий возможного карантина.

Добавим, что из-за коронавируса в США срываются планы по запуску новых моделей: в частности Cadillac отложил премьеру своего первого электрического кроссовера Lyriq, а Ford – премьеру возрождённого внедорожника Bronco.

Разумеется, на всех без исключения рынках будет спад продаж: в Китае в феврале спрос на новые автомобили рухнул на 79%, глобальные продажи упали на 20%, при том что в глобальном смысле пик эпидемии ещё впереди.

Ну а что же в России? У нас пока заводы никто не останавливает, но понятно, что даже если каким-то чудом эпидемия пройдёт у нас в мягком варианте, то предприятия могут столкнуться с дефицитом машинокомплектов и запчастей, поставляемых из США и Европы. Впрочем, на мягкий вариант, судя по тому, как москвичи стали опустошать полки магазинов, уже мало кто надеется. Закрытие границ, которое мы уже наблюдаем, серьёзно осложняет ведение бизнеса и товарообмен. При этом количество инфицированных растёт уже не только за счёт приезжих, но и за счёт передачи коронавируса внутри страны. То есть процесс пошёл, и опыт других стран показывает, что сдержать его вряд ли удастся.

UPD: По состоянию на вечер 16 марта компания Renault приостановила работу всех своих заводов во Франции, Groupe PSA – всех своих заводов на территории Европы.