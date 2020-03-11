Налог на роскошь не скажется на продажах дорогих авто, считают дилеры («РИА Новости»)

Российские автодилеры не ожидают существенного снижения спроса на автомобили, которые стали облагаться налогом на роскошь, свидетельствуют результаты опроса компаний, проведенного РИА Новости.

Минпромторг в феврале включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, марки Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. Помимо них в перечень входят бренды Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini. Фактически же увеличение налога при попадании автомобиля в список незначительно – 10% (повышающий коэффициент 1,1).

"Машины в обновленный список попали не из премиум сегмента, а из массового "высшего среднего". Три миллиона - это уже давно не роскошь, с учетом того, что цены выросли более чем на 50% с момента, когда принимался закон в 2005 году. На мой взгляд, включение в список сильно на продажах этих машин не скажется, тем более что часть из них и так продается в несущественном объеме", - сказал РИА Новости глава ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД) Олег Мосеев.

"Мы ожидаем незначительного падения спроса на автомобили в сегменте от 3 до 5 миллионов рублей, так как люди, планирующие покупку авто в этой ценовой категории, внимательно подходят не только к стоимости автомобиля, но и к стоимости владения, составной частью которой являются налоги", - полагает операционный директор АГ "Авилон" Олег Шамба.

Но обновление списка не повлияет на автомобили в сегменте стоимость от 5 до 10 миллионов рублей и выше, так как налог на роскошь не является определяющим фактором при покупке дорогостоящего автомобиля, уверен он.

Последний раз этот список обновлялся в 2019 году, что было обусловлено появлением новых моделей и модификаций премиальных брендов, но существенной коррекции спроса отмечено не было, напоминает замдиректора департамента корпоративных продаж ГК "АвтоСпецЦентр" Константин Авакян.

По мнению директора по развитию компании "Рольф" Владимира Мирошникова, повышенный налог на дорогие автомобили не является ключевым в структуре расходов на владение автомобилем ни в каком сегменте. "Он имеет в большей степени психологический характер. Правильнее говорить о перетекании спроса: те, для кого "налог на роскошь" является неприемлемым, вынуждены будут выбрать модели или комплектации, которые остались за пределами списка", - считает Мирошников.