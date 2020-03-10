Коронавирус усиливает давление на проблемную автомобильную промышленность («Прайм»)

Продажи автомобилей демонстрируют первые признаки ухудшения. Однако ситуация может пойти под откос, если – что кажется все более вероятным – в других крупных экономиках все обернется так же, как в Китае, Японии и Италии.

Китай, где началась эта эпидемия, пострадал значительно сильнее других. В феврале продажи автомобилей упали необычайно сильно – на 80% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Страна ввела драконовские меры социального дистанцирования, которые могут послужить ярким примером для остального мира. За последнюю неделю февраля продажи автомобилей несколько улучшились на фоне некоторых признаков стабилизации эпидемии.

В Южной Корее, наиболее сильно пострадавшей стране после Китая, продажи автомобилей в феврале упали примерно на 20% к прошлому году до самого низкого уровня с февраля 2009 года. В Японии продажи упали на 10,7%, в Италии – на 8,8% (несмотря на високосный год и дополнительный день продаж в феврале, в котором к тому же оказалось пять уикендов, что необычно).

Проблема не только в кризисе здравоохранения: продажи по всему миру начали падать еще до его начала. Лидером этого падения сразу же стал Китай, где свертывание правительственных субсидий и общее замедление экономики негативно сказываются на продажах популярных брендов в течение последних двух лет.

Европа с начала года также показывала очень слабые результаты, поскольку ЕС в очередной раз значительно ужесточает стандарты выхлопов, заставляя компании продавать больше электромобилей и гибридов. Автопроизводители спешили избавиться от топливоемких машин до конца прошлого года, вследствие чего продажи в этом году заметно ухудшились. Продажи в Германии, крупнейшей экономике ЕС, упали на 10,8% в феврале, хотя к 1 марта в стране было зафиксировано всего 57 случаев коронавируса. К среде эта цифра выросла до 196 случаев.

По сравнению с этими странами сильным выглядит даже стагнирующий рынок США. В феврале продажи в США выросли на 8,5% к прошлому году, но как минимум отчасти это произошло за счет високосного года.

После закрытия многих китайских заводов автопроизводители столкнулись с проблемами в собственных сетях поставок. Французский автопроизводитель Peugeot заявил на этой неделе, что хотя лишь 300 из его примерно 8000 поставщиков базируются в Китае, ему пришлось доставлять некоторые компоненты по воздуху, чтобы избежать остановки своих заводов. О подобных экстренных мерах, которые, вероятно, увеличат расходы, сообщили многие.

Однако потенциальная угроза продажам гораздо более серьезна. В четверг Goldman Sachs ухудшил прогноз роста глобальных продаж автомобилей в 2020 году с 0,3% до минус 3,5%. Это будет означать, что в 2019-2020 годах автомобильная индустрия пострадает так же сильно, как и во время финансового кризиса 2008-2009 годов, когда некоторые производители обанкротились.

Однако в отличие от финансового кризиса, центральная роль Китая в текущих проблемах – на данный момент – является для автопроизводителей скорее благом. В этой стране они никогда не могли в полной мере воспользоваться ростом рынка, но и не разделяют в полной мере ее проблем. Производителям комплектующих, продающим автокомпоненты местным китайским производителям, повезло меньше. Немецкий поставщик Continental, уже сделавший серьезное предупреждение по прибыли в октябре, в четверг озвучил прогноз значительно хуже ожиданий, вследствие чего его акции упали на 9%.

Если эпидемия всерьез ударит по ключевым центрам прибылей автопроизводителей, прежде всего в США, инвесторы смогут рассчитывать только на то, что более устойчивыми окажутся те игроки, которые лучше капитализированы. Наступает время укрепления балансов и надежного менеджмента, а не обещаний насчет возрождения бизнеса. Это дает GM преимущество перед Ford, Toyota – перед Nissan, BMW – перед Daimler и Peugeot – перед Renault. Насчет мирового лидера по продажам, Volkswagen, возможны сомнения. Дизельный скандал заставил его провести реструктуризацию в относительно спокойное время, что обеспечило ему очень сильный денежный поток в прошлом году. Однако он также является наиболее зависимым от Китая западным автопроизводителем.

Возможно, в этом году инвесторы узнают, какие автопроизводители усвоили уроки финансового кризиса, а какие – нет.