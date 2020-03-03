Автосалон, которого не было («Российская газета»)

Крупнейшая и старейшая выставка новинок международного автопрома прошла без посетителей. Женевский автосалон так и не открыл свои двери для всех желающих. Но узнать о его новинках можно было непосредственно в сети Интернет. Правда, не все компании, собиравшиеся показать их на своих стендах, представили свои модели онлайн.

Коронавирус внес свои поправки в глобальную международную выставочную деятельность. В результате был закрыт, так и не открывшись, Женевский автосалон. Компании уже построили стенды и разместили на них свои новинки, но продемонстрировать их широкой публике не удалось. До 7 марта им нужно убрать все свои конструкции и освободить залы.

Впрочем, приехавшим на автошоу журналистам удалось заснять начало работ по демонтажу. Зрелище довольно грустное. Тем не менее сами автопроизводители решили не отчаиваться и провести автосалон в виртуальном режиме. Увы, и это зрелище оказалось довольно убогим. Впечатление, что тебе умные и технически подкованные люди пытаются продать дорого не очень того достойный товар. Но хотя бы с новинками познакомили.

И конечно же, главные новинки - это электромобили. Европа заботится об окружающей среде и сокращает вредные выбросы в атмосферу.

BMW представила свой концептуальный электроседан i4. Как заявлено в презентации 530-сильный электромотор обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 4 секунды. А емкость батареи составляет 80 кВт/ч. При этом если воспользоваться быстрой зарядкой, то на восстановление ее объема до 80 процентов хватит 35 минут. А всего на полном заряде машина сможет пробежать 600 км. Максимальная скорость у концепта заявлена до 200 км/ч. При таких параметрах машина реально сможет стать конкурентом электрокарам Tesla.

Skoda представила Octavia, которая впервые получила гибридную силовую установку. Octavia RS iV способна разогнаться до 100 км/ч за 7,3 секунды. С места машина трогается, используя только электромоторы. А потом уже работает двигатель внутреннего сгорания. При этом только на электричестве новая модель сможет проехать до 55 км.

Volkswagen показал электромобиль ID.4. Впрочем, никакой информации о нем не открыл, кроме того, что на полной зарядке его пробег составит до 500 км.

Но не только электрокарами славился салон. Здесь всегда было на что поглядеть и тем, кто любит машины за мощность и красоту. В частности, особым спросом пользовался бы Bentley Bacalar. Под его капотом размещен 12-цилиндровый двигатель объемом 6 литров и мощностью 659 л.с. А крутящий момент у него составляет 900 Нм. Кроме того, он оснащен полным приводом. С возможностью отключения передней оси. Увы, но на автосалоне можно было бы только посмотреть на него. Всего создано 12 экземпляров этого автомобиля, которые уже распроданы.

Несмотря на то что сам автосалон не состоялся, но итоги традиционного конкурса "Автомобиль года в Европе" в виртуальном пространстве все-таки подвели. И лучшим признан Peugeot 208. Он имеет полностью электрическую версию и набрал 281 балл и 17 индивидуальных топ-голосов. На втором месте с 242 баллами и таким же количеством топ-голосов оказался электромобиль Tesla Model 3. Третье место досталось электромобилю Porsche Taycan, получившему 222 балла. Европейские пристрастия просто налицо.