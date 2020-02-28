Женевский автосалон отменен из-за коронавируса («Ведомости»)

Организаторы Женевского автосалона отменили мероприятие после запрета правительства Швейцарии на собрания более 1000 человек. «С сожалением сообщаем, что Женевский автосалон 2020 г. отменен. Это форс-мажор», – заявил на пресс-конференции в пятницу председатель попечительского совета шоу Морис Турреттини.

Ежегодное автошоу в Женеве, одно из крупнейших мероприятий автоиндустрии в Европе, должно было начаться во вторник, 3 марта, с премьерных показов новых машин для прессы. Организаторы сказали, что ежегодная выставка не переносится, а отменяется, и надеются, что мероприятие возобновится в 2021 г. «Шоу не может быть отложено. Это невозможно. Он слишком большое. Это невыполнимо», – сказал режиссер шоу Оливье Рих.

Участники выставки не получат компенсаций за убытки, вызванные отменой шоу, сказал Турреттини.

«Мы находимся в форс-мажорных обстоятельствах, претензии к салону не будут иметь успеха... Нас принудили к этому исполнительные власти. Если кто-то хочет судиться с ними – удачи», – заявил он.

В пятницу федеральный министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет объявил, что в стране немедленно запрещаются мероприятия с участием более 1000 человек. «С учетом нынешней ситуации и распространения коронавируса Федеральный совет классифицировал ситуацию в Швейцарии как «особую» с точки зрения закона об эпидемиях», – заявило правительство страны. Запрет будет действовать по крайней мере до 15 марта.

Женевский автосалон – один из трех крупнейших в Европе (вместе с автошоу в Париже и Франкфурте), обычно здесь представлено большое количество роскошных и спортивных моделей. Он проводился с 1905 г. (в этом году – в 90-й раз), и в последний раз его отменяли во время и сразу после Второй мировой войны, отмечает Bloomberg. В этом году он должен был открыться для публики с 5 по 15 марта. На мероприятии собирались выставить более 900 автомобилей, среди который ожидалось около 150 мировых и европейских премьер. По расчетам организаторов, автосалон должны были посетить более 600 000 человек.

Автопроизводители и поставщики еще ранее начали отзывать персонал с мероприятия после того, как вирус стал распространяться в Европе. Активное распространение вируса в Европе началось с Северной Италии, которая граничит со Швейцарией. Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии в четверг возросло до девяти, и кантон Базель-Сити поместил несколько детей на двухнедельный карантин после того, как у одного из их воспитателей был диагностирован вирус. Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии возросло до 15, и более 100 человек находятся на карантине.

Некоторые крупные автопроизводители еще ранее отказались участвовать в этом году в Женевском автосалоне, что не было связано со вспышкой коронавируса. В Швейцарии не собирались выставляться европейские Jaguar Land Rover, PSA (бренды Citroen, Peugeot и Opel, планировалась только премьера седана премиум-марки DS) и Volvo (участвует только бренд электромобилей Polestar), японские Mitsubishi, Nissan и Subaru, американские Ford и GM (с брендом Cadillac). Отказ вызван экономическими причинами: компании предпочитают проводить собственные мероприятия для узкой целевой аудитории вместо высокозатратного участия в автосалонах, где внимание посетителей распылено на множество конкурирующих продуктов.

В середине февраля власти Китая из-за вспышки коронавируса отложили на неопределенный срок автосалон в Пекине, который должен был пройти 21–30 апреля. Мероприятие Auto China проходит в столице страны раз в два года и входит в число крупнейших в мире. Новые даты автошоу пока не объявлены. Также в феврале было отменено одно из крупнейших мероприятий в телекоммуникационной индустрии Mobile World Congress в Барселоне.