Каковы предпочтения автовладельцев при выборе внедорожников?

Популярность «больших» автомобилей среди россиян всегда была довольно высока. Почему так происходит? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выявить предпочтения владельцев при выборе таких машин и сравнить их потребительскую оценку.

С этой целью в ноябре – декабре 2019 года в рамках проекта «Портрет автовладельца» был проведен специализированный онлайн-опрос по следующим моделям: Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mazda CX-9, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. Эти автомобили относятся к подсегментам SUV (D) и SUV (E), а на их долю в 2019 году пришлось 30% от общих продаж новых внедорожников и кроссоверов в нашей стране.

Опрос включал в себя 6 основных пунктов, в нем принимали участие владельцы автомобилей 2012 – 2019 годов выпуска (не старше 7 лет). На каждую модель пришлось не менее 100 анкет. С результатами проведенного онлайн-опроса мы предлагаем ознакомиться ближе.

1. Характеристики, благодаря которым автовладельцы выбирают автомобиль

Здесь владельцы перечисленных моделей оценивали их на предмет надежности и безопасности, а также по качеству сборки.

По обоим характеристикам лидером оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado: если по надежности и безопасности он набрал 86,5%, то по качеству сборки – 49%. И в том, и в другом случае ближайшими конкурентами оказались Mitsubishi Pajero и Volkswagen Touareg, а вот на последнее место респонденты поставили KIA Sorento.