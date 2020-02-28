АВТОСТАТ | Каковы предпочтения автовладельцев при выборе внедорожников?

Каковы предпочтения автовладельцев при выборе внедорожников?

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Каковы предпочтения автовладельцев при выборе внедорожников?

Популярность «больших» автомобилей среди россиян всегда была довольно высока. Почему так происходит? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выявить предпочтения владельцев при выборе таких машин и сравнить их потребительскую оценку.

С этой целью в ноябре – декабре 2019 года в рамках проекта «Портрет автовладельца» был проведен специализированный онлайн-опрос по следующим моделям: Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mazda CX-9, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. Эти автомобили относятся к подсегментам SUV (D) и SUV (E), а на их долю в 2019 году пришлось 30% от общих продаж новых внедорожников и кроссоверов в нашей стране.

Опрос включал в себя 6 основных пунктов, в нем принимали участие владельцы автомобилей 2012 – 2019 годов выпуска (не старше 7 лет). На каждую модель пришлось не менее 100 анкет. С результатами проведенного онлайн-опроса мы предлагаем ознакомиться ближе.

1. Характеристики, благодаря которым автовладельцы выбирают автомобиль

Здесь владельцы перечисленных моделей оценивали их на предмет надежности и безопасности, а также по качеству сборки.

По обоим характеристикам лидером оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado: если по надежности и безопасности он набрал 86,5%, то по качеству сборки – 49%. И в том, и в другом случае ближайшими конкурентами оказались Mitsubishi Pajero и Volkswagen Touareg, а вот на последнее место респонденты поставили KIA Sorento.

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2. С чем ассоциируется автомобиль

В ходе опроса нам удалось выяснить, с чем ассоциируются автомобили у их владельцев. В качестве ключевых показателей были взяты следующие: надежность, уверенность, имидж/статус.

По всем из них так же первенствовал Toyota Land Cruiser Prado. Так, у более 80% опрошенных этот внедорожник ассоциируется с надежностью, у 72% автовладельцев – с уверенностью. А еще примерно 40% отметили, что для них – это имидж и статус.

Интересно, что и здесь Toyota Land Cruiser Prado выиграл в первую очередь у Mitsubishi Pajero и Volkswagen Touareg, которые отстали всего на несколько процентных пунктов.

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3. Оценка по параметру «Автомобиль для солидных людей»

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado лидирует по такому параметру как «автомобиль для солидных людей». В данном случае владельцы оценивали автомобили по 100-бальной шкале.

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Интересно, что ему с небольшим отрывом удалось выиграть у Mitsubishi Pajero (отстал на 2 балла). А вот KIA Sorento и Volkswagen Touareg имеют практически одинаковые показатели.

4. Оценка удовлетворенности автомобилем по ряду параметров

Как и в предыдущем пункте, максимальное оценочное значение составило 100 баллов. А в качестве параметров оценки были взяты надежность и безопасность автомобиля и качество сборки.

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В обоих случаях тоже первенствовал Toyota Land Cruiser Prado (92,3 и 86,6 балла соответственно), дважды опередивший Mazda CX-9.

5. Индекс потребительской лояльности (NPS), готовность рекомендовать свой автомобиль

В основу индекса потребительской лояльности заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос: «Какова вероятность того, что вы порекомендуете ваш нынешний автомобиль своим друзьям, коллегам, знакомым?».

Как отмечают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности им, сколько его оценка на перспективу и его коммуникационной составляющей. Чем выше NPS товара, тем больше позитивной информации о нем транслируют потребители и тем больше положительной информации о нем получает рынок.

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Toyota Land Cruiser Prado здесь тоже занял первое место среди конкурентов. Его индекс NPS составил 52,2%. У остальных же моделей он находится ниже 50%-ной отметки.

6. Индекс повторной покупки

Индекс повторной покупки – это готовность рассматривать в качестве следующей покупки автомобиль того же бренда, которым владеют сейчас.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и тут стал лидером – владельцы данного автомобиля (83,3%) готовы рассматривать при следующей покупке снова автомобиль бренда Toyota.

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Таким образом, по всем пунктам проведенного онлайн-опроса первенство принадлежит внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, что подтверждает его высокую потребительскую оценку. Также стоит отметить, что согласно исследованию «Residual value – 2020», проведенному аналитическим агентством «АВТОСТАТ», Toyota Land Cruiser Prado является лидером в подсегменте SUV (D) по сохранности остаточной стоимости.

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, источник: АВТОСТАТ

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