Каковы предпочтения автовладельцев при выборе внедорожников?

Популярность «больших» автомобилей среди россиян всегда была довольно высока. Почему так происходит? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выявить предпочтения владельцев при выборе таких машин и сравнить их потребительскую оценку.
С этой целью в ноябре – декабре 2019 года в рамках проекта «Портрет автовладельца» был проведен специализированный онлайн-опрос по следующим моделям: Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mazda CX-9, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. Эти автомобили относятся к подсегментам SUV (D) и SUV (E), а на их долю в 2019 году пришлось 30% от общих продаж новых внедорожников и кроссоверов в нашей стране.
Опрос включал в себя 6 основных пунктов, в нем принимали участие владельцы автомобилей 2012 – 2019 годов выпуска (не старше 7 лет). На каждую модель пришлось не менее 100 анкет. С результатами проведенного онлайн-опроса мы предлагаем ознакомиться ближе.
1. Характеристики, благодаря которым автовладельцы выбирают автомобиль
Здесь владельцы перечисленных моделей оценивали их на предмет надежности и безопасности, а также по качеству сборки.
По обоим характеристикам лидером оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado: если по надежности и безопасности он набрал 86,5%, то по качеству сборки – 49%. И в том, и в другом случае ближайшими конкурентами оказались Mitsubishi Pajero и Volkswagen Touareg, а вот на последнее место респонденты поставили KIA Sorento.
2. С чем ассоциируется автомобиль
В ходе опроса нам удалось выяснить, с чем ассоциируются автомобили у их владельцев. В качестве ключевых показателей были взяты следующие: надежность, уверенность, имидж/статус.
По всем из них так же первенствовал Toyota Land Cruiser Prado. Так, у более 80% опрошенных этот внедорожник ассоциируется с надежностью, у 72% автовладельцев – с уверенностью. А еще примерно 40% отметили, что для них – это имидж и статус.
Интересно, что и здесь Toyota Land Cruiser Prado выиграл в первую очередь у Mitsubishi Pajero и Volkswagen Touareg, которые отстали всего на несколько процентных пунктов.
3. Оценка по параметру «Автомобиль для солидных людей»
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado лидирует по такому параметру как «автомобиль для солидных людей». В данном случае владельцы оценивали автомобили по 100-бальной шкале.
Интересно, что ему с небольшим отрывом удалось выиграть у Mitsubishi Pajero (отстал на 2 балла). А вот KIA Sorento и Volkswagen Touareg имеют практически одинаковые показатели.
4. Оценка удовлетворенности автомобилем по ряду параметров
Как и в предыдущем пункте, максимальное оценочное значение составило 100 баллов. А в качестве параметров оценки были взяты надежность и безопасность автомобиля и качество сборки.
В обоих случаях тоже первенствовал Toyota Land Cruiser Prado (92,3 и 86,6 балла соответственно), дважды опередивший Mazda CX-9.
5. Индекс потребительской лояльности (NPS), готовность рекомендовать свой автомобиль
В основу индекса потребительской лояльности заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос: «Какова вероятность того, что вы порекомендуете ваш нынешний автомобиль своим друзьям, коллегам, знакомым?».
Как отмечают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности им, сколько его оценка на перспективу и его коммуникационной составляющей. Чем выше NPS товара, тем больше позитивной информации о нем транслируют потребители и тем больше положительной информации о нем получает рынок.
Toyota Land Cruiser Prado здесь тоже занял первое место среди конкурентов. Его индекс NPS составил 52,2%. У остальных же моделей он находится ниже 50%-ной отметки.
6. Индекс повторной покупки
Индекс повторной покупки – это готовность рассматривать в качестве следующей покупки автомобиль того же бренда, которым владеют сейчас.
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и тут стал лидером – владельцы данного автомобиля (83,3%) готовы рассматривать при следующей покупке снова автомобиль бренда Toyota.
Таким образом, по всем пунктам проведенного онлайн-опроса первенство принадлежит внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, что подтверждает его высокую потребительскую оценку. Также стоит отметить, что согласно исследованию «Residual value – 2020», проведенному аналитическим агентством «АВТОСТАТ», Toyota Land Cruiser Prado является лидером в подсегменте SUV (D) по сохранности остаточной стоимости.