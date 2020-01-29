Какие модели SUV являются лидерами в своих подсегментах?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегмент SUV третий год подряд становится крупнейшим на российском рынке. Рассмотрим его более подробно - с разбивкой на подсегменты.

Напомним, что в 2019 году в России было реализовано 727 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Это практически соответствует (-0,3%) показателю 2018 года. При этом на автомобили массового сегмента здесь пришлось 86%, а на премиальные - 14%. Также из всего объема проданных машин 71% - полноприводные. Соответственно оставшиеся 29% - с приводом на одну ось.

Самым крупным по объемам реализации среди новых кроссоверов и внедорожников стал подсегмент SUV (C), доля которого на рынке достигла 44%. В прошлом году в стране было реализовано 316,5 тыс. таких автомобилей. Лидером модельного рейтинга здесь является Volkswagen Tiguan.

В подсегменте SUV (B) за год было продано 189,8 тыс. новых автомобилей, а его доля в общегодовом объеме составила 26%. Первое место здесь занял кроссовер Hyundai Creta, который уже несколько лет лидирует в целом по сегменту SUV. Эксперты отмечают, что данный подсегмент в 2019 году показал самое большое падение продаж (-8,6%) среди рассматриваемых.

На долю подсегмента SUV (D) приходится каждый пятый проданный кроссовер или внедорожник в России, что эквивалентно 149 тыс. единиц. Бестселлером в этом классе стал Skoda Kodiaq. Большим кроссоверам и внедорожникам (подсегмент SUV (E)) досталось лишь 10%. В количественном выражении это составляет 71,7 тыс. экземпляров, а лидирует здесь Toyota LC 200.

Какие кроссоверы и внедорожники можно ждать на российском рынке в 2020 году - смотрите в «Календаре новинок».