Женевский автосалон под угрозой срыва. Виноват коронавирус (Autonews.ru)

Из-за вспышки коронавируса на севере Италии Женевский автосалон может не состояться, однако сами автокомпании, уже потратившие на выставку миллионы долларов, готовы участвовать.

Эпидемия коронавируса сильно прошлась и по автомобильной отрасли – поставки многих комплектующих из Китая задерживаются, производство некоторых моделей приходится останавливать, а из-за риска массовых заражений отменен автосалон в Пекине. Следующей жертвой может стать грядущий автосалон в Женеве, который должен открыться для прессы во вторник 3 марта. Как рассказали источники Autonews.ru, решение об отмене салона будет принято с очень высокой долей вероятности.

Еще неделю назад официальные представители выставки заявляли, что все идет по плану и салон начнет работу в заявленные сроки, однако вспышка коронавируса в соседней Италии, где зафиксировано около 400 заражений, может изменить ситуацию. Так, на днях из-за вируса были отменены два крупных европейских форума, которые пройдут вдали от Италии: Mobile World Congress в Барселоне и ярмарка Light + Building во Франкфурте. При этом Женева находится в непосредственной близости от Италии и ждет немало гостей из соседней страны.

По данным Reuters, помимо итальянских журналистов автосалон собираются посетить топ-менеджеры автокомпаний, включая гендиректора Ferrari Луи Камиллери. Кроме того, в Женеву должны были приехать китайские менеджеры бренда Smart, которым частично управляет компания Geely. Традиционно на салон аккредитовалось множество китайских журналистов. Всего в срок до 15 марта салон могут посетить от 600 до 700 тыс. человек.

Источник Autonews.ru, близкий к организаторам мотор-шоу, рассказал, что салон, скорее всего, отменят или перенесут на другие даты. Аналогичную информацию мы получили в офисе одной из японских компаний. «Женеву» отменят с вероятностью 98%», – заявил источник в компании. Косвенным подтверждением этих данных может служить массовая задержка в выдаче аккредитаций для журналистов, которая коснулась и редакции Autonews.ru.

Аналогичные опасения высказали представители аналитической компании GlobalData, которые заявили, что салон может быть отменен, если угроза распространения коронавируса будет увеличиваться. Также представители компании отметили, что для компаний, которые не были до конца уверены в необходимости участвовать в салоне, коронавирус может стать благовидным предлогом для отказа.

«Кризис общественного здравоохранения, вызванный коронавирусом, ставит большой вопрос с Женевским автосалоном этого года. Организаторы будут внимательно следить за кризисом, как и участники выставки. Если один или два участника решат, что риск для здоровья персонала слишком велик, это вызовет еще больше желания отказаться от выставки до тех пор, пока она не будет выглядеть безопасной», – отмечено в отчете автомобильного отделения GlobalData.

Последнее заявление руководителей женевского конференц-центра не проясняет позицию организаторов и выглядит крайне осторожным. «В контексте эпидемии коронавируса, поражающей Китай, Palexpo SA внимательно следит за ситуацией и ее возможными последствиями», – заявили представители выставки. Однако пресс-секретарь салона высказалась более уверенно и заявила, что в 2020 г. мотор-шоу будет работать в обычном режиме. Риски она считает минимальными, так как менее 1% посетителей выставки приезжают из-за пределов Европы.

Неделей ранее представители компании-организатора столь же уверенно говорили о том, что речь вовсе не идет об отмене салона, но будут приняты определенные меры предосторожности, включая дезинфекцию общественных пространств, очистку поручней и дезинфекцию зон питания. «Мы находимся в контакте с Главным управлением здравоохранения республики и кантона Женева и его медицинским консультантом для разработки плана санитарных действий, регулируемого в режиме реального времени», – заявляли представители конгресс-центра.

Также чиновники Palexpo заявили, что будут стимулировать участников автосалона следить за здоровьем сотрудников. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения, штаб-квартира которой также расположена в Женеве, заявила, что не видит необходимости в мерах предосторожности за пределами Китая, которые бы «излишне мешали международным поездкам и торговле».

Представители автомобильных компаний предпочитают не комментировать слухи о возможной отмене салона. Так, в европейских офисах Mercedes-Benz, Audi, Renault и Bentley заявили, что будут участвовать в мотор-шоу. В российском офисе Volkswagen тоже подтвердили первоначальные планы участия в автосалоне.

Ранее участвовать в Женевском автосалоне отказался целый ряд брендов, среди которых 13 крупных производителей: Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Tata и Volvo. Однако их отказ не связан с вспышкой коронавируса, а вызван экономическими причинами. Многие компании предпочитают не тратиться на участие в автосалонах, а проводят собственные мероприятия, рассчитанные на свою аудиторию.

Тренд на отказ от традиционных салонов уже начал менять форматы и сроки проведения крупных выставок. Так, североамериканский автосалон в Детройте, который открывал год в январе, тоже испытал отток участников и был перенесен на июнь. В конце прошлого года стало известно о том, что осенний автосалон во Франкфурте не будет проводиться на прежней площадке и переедет в другой город. Под вопросом остается и будущее Парижского автосалона, который через год чередовался с Франкфуртским – не исключено, что осенью 2020 г. он пройдет в совершенно ином формате.