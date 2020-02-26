Коронавирус меняет китайский авторынок. Дилеры уходят в интернет («Китайские автомобили»)

Geely начала продажи автомобилей онлайн. Причиной стало падение объемов традиционных сделок. Из-за коронавируса клиенты зачастую боятся выходить из дома и совершать покупки в автосалонах. Поэтому спрос на удаленные сделки оказался весьма высоким.

Сервис начал работу 10 февраля. С этого времени клиенты могут не только заказать автомобиль удаленно и оплатить его, но и протестировать в любом удобном месте. Представители компании также помогут покупателю онлайн заключить кредитный договор с банком и застраховать машину. А в конечном итоге – получить ее у своего дома. Geely стала первым брендом в Китае, кто предложил полностью «бесконтактный» сервис покупки.

– Онлайн-заказы выросли более чем в пять раз за первую неделю работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщает пресс-служба Geely Auto.

Следующим шагом должно стать обслуживание автомобилей. Представители бренда готовы забирать машину у владельца на ТО или ремонт и возвращать обратно после проведения всех работ.

– Наша платформа онлайн-продаж оказалась ценным дополнением к сети продаж. Мы всегда стремились обеспечить удобство для наших потребителей, и первоначальные результаты доказывают это, – прокомментировал вице-президент по связям с общественностью Geely Auto Group Виктор Янг.

В целом ситуация на китайском авторынке продолжает оставаться угрожающей. Как пишет Autonews.com, в первые две недели февраля продажи автомобилей в КНР упали на 92%. По прогнозу Китайской ассоциации легковых автомобилей, большинство дилеров в стране все-таки возвращаются к работе. Поэтому ситуация должна улучшиться. Но в любом случае за январь-февраль падение продаж составит 40%.

Министерство торговли Китая уже заявило, что будет работать с другими правительственными ведомствами над разработкой мер по стабилизации продаж автомобилей и уменьшению воздействия эпидемии на спрос. Источники утверждают, что в первую очередь власти продлят субсидии на покупку электромобилей.

Добавляет оптимизм и та информация, что 75% автозаводов уже смогли возобновить работу. Впрочем, некоторым пока не хватает автокомпонентов – многие из них до сих пор выпускали только в охваченном эпидемией Ухане.