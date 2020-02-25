Попытка оживления или грубое вмешательство: в РФ повысят налог на коммерческий транспорт («Прайм»)

Возможное повышение налога на коммерческие автомобили экокласса Евро-3 и ниже оживит рынок коммерческого транспорта, значительная часть которого имеет внушительный срок службы и вредит экологии, а также принесет ощутимую выгоду недавно созданному альянсу "Камаза" и Sollers и "Группе "Газ".

Вместе с тем, эксперты опрошенные агентством "Прайм" полагают, что параллельно с повышением налоговых ставок государство должно предложить стимулирующие программы для приобретения экологически чистого коммерческого транспорта, иначе инициатива Минпромторга обернется очередными вливаниями в бюджет и вмешательством в бизнес грузоперевозок.

Накануне замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что в ближайшее время направит в Минтранс предложения об увеличении с 2021 года "кардинальным образом" ставки транспортного налога на коммерческий транспорт экокласса Евро-3 и ниже. По мнению ведомства, такая мера повысит привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду.

ТОПЛИВНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЭКОЛОГИЯ

Российские автопроизводители позитивно отнеслись к предложению Минпромторга, сказали РИА Новости представители автоконцернов.

"Инициативу поддерживаем. Процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий – 3% в год, при нормальном уровне выбытия – не менее 7%. Сейчас доля машин старше 10 лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объёма парка и остаётся критически высокой… А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк ещё и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", – считает представитель Sollers.

Младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Николай Власов напоминает, что Россия полностью перешла на стандарт топлива Евро-3 в 2008 году, Евро-2 был принят в 2005 году.

“Именно к старому автопарку двух стандартов 90-х годов и будет относиться резкое повышение налогов", – полагает он.

Минпромторг оценивает количество таких машин в 3 млн единиц.

Власов уверен в том, что данная инициатива продиктована заботой об экологии: "В подтверждение этого стоит сказать, что для автомобилей старых экостандартов уже давно введены ограничения на въезд в Москву".

В свою очередь автомобильный обозреватель Егор Васильев сомневается, что в основе предложения Мипромторга – беспокойство об экологии.

"Если власти так беспокоятся об экологии, то почему тогда в большинстве регионов России до сих пор практически невозможно найти топливо, соответствующее стандарту Евро-6, не говоря о том, что и Евро-5 далеко не всегда соответствует стандартам,” – сказал он.

"Если с рынка старательно выдавливается коммерческий транспорт Евро-3 и ниже, то должны быть разработаны стимулирующие программы для приобретения экологически чистого коммерческого транспорта. Сейчас же, по сути, предлагается ввести прогрессивную ставку экологического транспортного налога. Возникает вопрос: каким образом полученные денежные средства используются, и как они влияют на экологию? И не перекладывают ли власти на нас вину за экологические проблемы", – рассуждает Васильев.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА

Власов считает, что рост налоговой нагрузки по старым автомобилям повлияет на рост спроса на новые марки.

По мнению Васильева, в предлагаемой инициативе усматривается попытка оживления рынка коммерческого транспорта – все-таки именно коммерческие тягачи и грузовики имеют очень внушительный срок службы и часто эксплуатируются десятилетиями.

"Естественно, что основными выгодоприобретателями в этой ситуации может оказаться "Камаз", который недавно объединился с компанией Sollers”, и Группа "Газ", – говорит он.

Под внешне благовидным предлогом защиты экологии появляется возможность грубого вмешательства в рынок грузоперевозок, а вот сумеет ли он это пережить покажет время, заключает эксперт.