Зеленый для электрокара («Российская газета»)

Совет ЕЭК предложил установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили, причем распространить ее действие в том числе на физических лиц. Коллегия ЕЭК уже поддержала проект документа, окончательное решение предстоит принять совету ЕЭК. По словам Михаила Мясниковича, главы коллегии ЕЭК, мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

По прогнозам экспертов, к 2030 году 31% продаж новых автомобилей и 20% мирового автопарка будут электрическими. Уже сейчас в Европе продаются десятки тысяч электрокаров, а в отдельных странах на их долю приходится больше 50% автомобильного рынка. В России же владельцами "машин будущего" являются всего несколько сотен человек. Похожая ситуация и в других странах Евразийского союза. Стимулирование рынка электромобилей необходимо, считают в Евразийской экономической комиссии.

Постепенный переход на электротранспорт - общий мировой тренд. В крупных европейским странах объемы продажи электромобилей исчисляются в десятках тысяч штук. Один из лидеров по продажам электрокаров - Норвегия - рассчитывает к 2025 году полностью перейти на автомобили на электрической тяге. Продажа авто, работающих на дизеле и бензине, окажется под запретом.

По данным аналитического агентства "Автостат", число проданных электрических автомобилей в мире выросло на 46% и достигло более 1,1 млн единиц только за первое полугодие 2019 г. Их доля в глобальных продажах составила 2,5%.

В России продажи электрокаров растут удвоенными темпами, но объемы рынка по-прежнему остаются на крайне низком уровне. "На их долю приходится менее 0,1% всего авторынка нашей страны, - говорит Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы "Автостата". - Вряд ли с отменой ввозных пошлин продажи электрокаров в РФ резко пойдут вверх. Во-первых, новые электромобили сами по себе стоят дорого, а отмена пошлин не сделает их весьма привлекательными в ценовом плане для большинства россиян, к тому же еще и в нынешнее непростое время. Во-вторых, в России не так много благоприятных климатических зон для постоянной эксплуатации электромобилей (они довольно теплолюбивы). В-третьих, кроме Jaguar, ни один автопроизводитель официально не продает электрокары в РФ. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время их продажи могут расти, но не столь резко, как в других странах".

В конце января в России зарегистрирован первый промышленный образец российского электрокара - Зетта. Запуск его серийного производства запланирован на 1 квартал 2020 года

Согласно данным "Автостата", в 1 полугодии 2019 года было продано всего 147 электромобилей. Впрочем, это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года (52 шт.) По итогам всего 2019 года объем рынка новых электромобилей в России составил 353 единицы (+145% к прошлому году). Среди наиболее популярных моделей лидерство делят электрический кроссовер Jaguar I-Pace и Nissan Leaf. На их долю приходится около 75% продаж. Географически большая часть продаж приходится на Москву и Приморский край.

Всего в России, согласно "Автостату", парк легковых автомобилей с электрическим двигателем составляет немногим более 4,6 тысячи (данные на 1 июля 2019 г). Почти три четверти таких машин в возрасте 6-9 лет.

Несмотря на небольшой объем рынка в России, очевиден тренд на увеличение спроса на эти транспортные средства, говорит Андрей Крайний, заместитель председателя правления ЕАБР. "И очень популярна "зеленая" тема в целом, - добавляет он. - Пока основными факторами, сдерживающими развитие этого рынка в России, являются отсутствие инфраструктуры для электромобилей - зарядных станций, дороговизна новых моделей и ограниченность предложения бюджетных электрических моделей отечественных производителей".

Обнуление пошлин, по его мнению, приведет к снижению цен, что сделает автомобили доступными, подстегнет инвестиции в инфраструктуру и создаст новые конкурентные условия для российских автоконцернов. Сейчас таможенная пошлина составляет 15%.

Ранее в отношении электромобилей уже применялась нулевая ставка ввозной таможенной пошлины - она действовала с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт в Белоруссию увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном - в 8 раз, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК. Однако в других странах ЕАЭС применение нулевой ставки не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей.

Алексей Муханов, ведущий аналитик сервиса Авто.ру, рассказывает, что хотя нулевые таможенные пошлины на ввоз электромобилей действовали до 2017 года, максимальные продажи новых автомобилей на электрической тяге были достигнуты, именно в 2019 году. Кроме того, значительный объем импорта осуществляется в обход официальных дилеров, считают представители рынка.

Ввозные пошлины - не единственная проблема, которая, по мнению экспертов, тормозит развитие рынка электромобилей в России. "Необходимо упрощение процедуры сертификации таких машин, развитие инфраструктуры, дополнительные льготы для владельцев, - считает Алексей Муханов. - Если льготные пошлины распространятся и на физических лиц, это может значительно увеличить продажи, но на фоне общего объема рынка электромобили продолжат занимать едва заметную долю".

Введение нулевой пошлины - это всего лишь одна из мер развития рынка электрокаров на территории ЕАЭС. В 2018 году Евразийский межправсовет разработал план мероприятий по стимулированию производства и использованию электромобилей. План предусматривает, помимо прочего, предоставление грантов на разработку и производство электромобилей в государствах-членах ЕАЭС, а также снижение ставок ввозных пошлин на комплектующие и базовые компоненты для производства электромобилей, зарядной и сервисной инфраструктуры.

"Прежде всего для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются", - говорит Михаил Мясникович, глава Коллегии ЕЭК.

А как у них?

Ездят на налоговых стимулах

Главными драйверами расширения рынка электрокаров в мире были и остаются меры государственной поддержки отрасли. Они включают в себя не только налоговые льготы на пользование электромобилем, субсидии на его покупку, но также другие финансовые и нефинансовые стимулы, связанные с эксплуатацией машины. Например, в XXI веке почти во всех странах ЕС усилилось политическое влияние зеленых партий, которые активно продвигают программы перехода на электрокары. Для европейского автовладельца доля налогов - НДС, регистрационного и дорожного - за пять лет может достигать от 18 до 160% от базовой цены автомобиля. Причем этот процесс продолжается. Но есть и обратный эффект. Эти меры поддержки компенсируются за счет увеличения налоговой нагрузки на владение традиционным транспортным средством. Например, во Франции ввод экологических налогов, которые, как предполагалось, должны помочь человечеству бороться с глобальным потеплением, ударили по беднейшим слоям населения и увеличили социальное расслоение. Беспорядки с участием так называемых желтых жилетов во многом были спровоцированы политикой государства в сфере налогообложения нефтепереработки, а также эксплуатации машин на бензине и дизеле.

Сейчас начался откат в другую сторону. Во многих государствах меры поддержки электротранспорта стали сокращаться. Это касается даже абсолютного лидера по количеству электрокаров - Китая. Весьма показателен пример Дании, когда в 2016 году налоговые стимулы на покупку электрокаров здесь были отменены, их продажи по сравнению с предыдущим годом рухнули на 80%.