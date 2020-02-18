Chevrolet в России: импорт из США и Узбекистана («Авторевю»)

Еще 10–12 лет назад под маркой Chevrolet в России продавалось по 200–230 тысяч автомобилей в год: компания имела богатый модельный ряд, была лидером среди иностранных брендов и уступала только Ладе. Сейчас же марка Chevrolet превратилась в нишевого игрока со скудным набором дорогих машин. Шеви Нива уже скоро исчезнет из гаммы и станет Ладой: еще в декабре АВТОВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП GM-АВТОВАЗ. Ребрендинг внедорожника состоится ориентировочно летом. Впрочем, Niva и прежде стояла особняком от остальных Chevrolet: российский офис GM этой моделью почти не занимался, а продавались машины через отдельную дилерскую сеть.

Помимо Нивы, в нынешней российской гамме Chevrolet остались только три американские модели: большой кроссовер Traverse, внедорожник Tahoe и купе Camaro. Такой набор сохранится на ближайшие год-два. В 2020-м новинок из-за океана не будет, и только в начале 2021-го до нас доберется новый Tahoe: скорее всего, кроме бензинового мотора покупателям предложат и турбодизель, который изначально включен в американскую гамму.

Новый среднемоторный Corvette мы не увидим. Прежняя модель у нас находила по 7–12 покупателей в год, и в компании считают, что с таким объемом продаж затраты на сертификацию, логистику и оснащение дилеров никогда не окупятся. Так что новый Corvette появится в России только «серыми» путями.

Зато на российский рынок уже в марте вернутся бюджетные легковушки Chevrolet! Концерн General Motors и его партнер UzAuto Motors достигли соглашения, по которому узбекская сторона начинает продажу автомобилей на экспортных рынках России, Казахстана и Белоруссии под брендом Chevrolet. Попытки раскрутить собственную марку Ravon успехом не увенчались, а имя Chevrolet хорошо известно в странах СНГ и уже имеет сложившийся имидж. Кстати, в самом Узбекистане эти же машины уже давно продаются под маркой Chevrolet.

На первом этапе ребрендинг переживут все три модели Ravon, которые сейчас представлены в России. Хэтчбек Ravon R2 снова превратится в Chevrolet Spark, седан Ravon Nexia R3 будет называться Chevrolet Nexia, а более крупный Ravon R4 – Chevrolet Cobalt. Комплектации едва ли изменятся, а вот ценовая политика может быть пересмотрена. Впоследствии гамма будет расширена, ведь компания UzAuto Motors планирует выпуск более современных лицензионных моделей GM.

Дилерская сеть будет создана на основе существующих дилеров марки Ravon, части нынешних шоурумов Chevrolet, а также авторизованных сервисных центров Chevrolet. Нынешние владельцы автомобилей Ravon смогут обслуживать их в новой дилерской сети. При этом у Chevrolet в России будет два дистрибьютора: UzAuto Motors станет поставлять автомобили узбекской сборки, а под контролем «Дженерал Моторс Россия» останутся американские модели. Продажи машин под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии будут прекращены к середине 2020 года.