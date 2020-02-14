Гривны, песо, сомы и тенге: сколько стоят Lada за границей (Autonews.ru)

Куда АвтоВАЗ поставляет машины марки Lada, какие модели пользуются хорошим спросом, работают ли украинские дилеры и где продается самая дешевая Granta в мире.

АвтоВАЗ отчитался о рекордных экспортных продажах: объем зарубежных поставок Lada в 2019 г. достиг 38 тыс. автомобилей, что на 32% больше, чем годом ранее. Крупнейшим внешним рынком стал белорусский, а наиболее популярной экспортной моделью стала Vesta (30% от объема продаж). Хорошим спросом на разных рынках так же пользуются Lada 4x4 и Granta.

В нынешнем году АвтоВАЗ будет развивать рынки Центральной Азии, Северной Африки и Латинской Америки, а продажи в Европе будут сокращаться. При этом в других странах Lada продается не так дешево, как в России, а кое-где купить российские машины скоро вообще будет невозможно. Точкой отсчета можно считать российские цены на базовые седаны Granta (455 900 руб.) и Vesta (629 900 руб.), а также трехдверную Lada 4x4 (553 900 рублей).

Украина

Власти Украины пытались закрыть импорт автомобилей российского производства с середины 2019 г., но позже перенесли запрет на 1 января 2020 года. Пока же у дилеров есть в наличии завезенные в прошлом году автомобили. Не исключено, что поставки Lada на рынок возобновят после того, как сборку машин наладят на мощностях украинского ЗАЗа. По официальным данным, сейчас на заводе проходит процесс аудита потенциальными партнерами, среди которых есть и группа Renault. В Renault также подтвердили факт переговоров с «Укравто».

На сайте самого ЗАЗа нет никаких упоминаний о сборке автомобилей Lada, но на портале дистрибьютора «УкрАвтоВАЗ» в прайс-листах содержится информация об «автомобилях производства ЗАЗ». Самая простая Lada Granta в минимальной комплектации стоит 227 150 гривен, что составляет примерно 593 000 рублей. Базовый седан Vesta стоит 296 450 гривен (740 000 руб.), а трехдверная Lada 4x4 – 261 800 гривен или 683 000 рублей. Кроме этих моделей в стране можно купить Largus и XRAY.

Германия

По информации пресс-службы АвтоВАЗа, с вводом новых экологических нормативов в Европе поставки автомобилей Lada туда пришлось остановить, но запас машин у дилеров позволит продолжать продажи как минимум до середины нынешнего года. В западной Европе Lada официально продавали только в Германии.

Дистрибьютор Lada Deutchland реализует только семействa Vesta и 4x4, причем внедорожник носит в германии имя Taiga или URBAN 5-Turer в случае пятидверной модификации. Цены на начальный Vesta-седан начинаются от 12 490 евро (870 000 руб.), трехдверка Lada 4x4 стоит минимум 11 990 евро или 840 000 рублей.

Восточная Европа

Из стран бывшего восточного блока Lada представлена в Венгрии и Болгарии, но продажи там тоже потихоньку сворачивают. У венгерских дилеров еще можно найти Vesta за 3 699 000 форинтов (770 000 руб.) и Lada 4x4 стоимостью 2 559 000 форинтов (540 000 руб.), в Болгарии цены начинаются от 21 400 левов (770 000 руб.) и 20 000 левов (720 000 руб.) соответственно.

В Латвии и Литве также можно купить автомобили Lada, причем в этих странах помимо Vesta за 12 900 евро (900 000 руб.) продается пятидверная Lada 4х4 за 10 900 евро (760 000 руб.) и Granta Liftback с 16-клапанным мотором по цене 8900 евро (620 000 руб.)

Латинская Америка

В Боливии Lada 4x4 продается с 2014 г., а в прошлом году в стране начались продажи семейств Vesta и Largus. Компания Bolivian Auto Motors продает базовую Vesta за 16 900 долларов CША, что составляет немалые 1,08 млн рублей. Столько же стоит Lada Largus в пассажирском исполнении. Интересно, что трехдверная Lada 4x4 продается под именем Lada Clasico.

На чилийский рынок российский бренд вернулся в середине 2018 года, но пока не продает там ни Vesta, ни XRAY. Зато помимо Granta за 5 690 000 песо (455 000 руб.) тут все еще можно купить Kalina Cross. А вот вместо цен на Lada 4x4, которую тут называют легендарной, на сайте дилера красуется надпись Agotado, то есть «Нет в наличии».

Африка

У марки Lada давняя история сотрудничества с Египтом. Раньше там выпускали вазовскую «классику», потом наладили сборку Lada Granta. Производство было остановлено в 2017 г., но год спустя возобновилось. На местном рынке седан стоит 155 000 фунтов, что составляет 630 000 рублей. Версия с «автоматом» стоит на 20 000 фунтов дороже (715 000 руб.), и других вариантов египтяне не предлагают.

Дилер в Тунисе предлагает только внедорожники Lada 4x4 за 43 900 динар, что составляет 990 000 рублей. Дороже эти внедорожники не продают нигде.

Ближний Восток

С 2016 года АвтоВАЗ поставляет в Ливан Lada 4x4, к которой впоследствии присоединились Granta, Largus и Vesta. В этой стране Granta считается одной из самых доступных машин, цены на которую начинаются от 10 900 долларов США (около 700 000 руб.), но речь идет о машине с «автоматом». Точно так же начальная Vesta стоимостью 15 000 долларов (960 000 руб.) изначально оснащена четырьмя подушками, кондиционером и легкосплавными колесами.

С 2017 года салон Lada работает и в Иордании, но продается там только Vesta в трех вариантах. Стоимость седана начинается от 14 900 динар или 1 340 000 руб., и это самый дорогой вариант Vesta во всем мире.

Беларусь, Казахстан и Киргизия

В странах Таможенного союза представлена вся модельная линейка Lada. Цены на крупнейшем экспортном рынке АвтоВАЗа почти не отличаются от внутренних. Самый дешевый седан Granta стоит 16 660 белорусских рублей, то есть примерно 490 000 российских, базовая Vesta стоит 21 940 руб. (640 000 российских рублей).

Похожие цены в Казахстане, но если за Granta просят 2,7 млн тенге – около 460 000 руб., то за Vesta уже 4,32 млн, что составляет примерно 735 000 рублей.

Дилерский центр Lada в Бишкеке, который открылся в декабре прошлого года, предлагает все модели вплоть до Vesta Sport. Начальная Granta там стоит 500 000 сомов (460 000 руб.), Vesta – 710 000 сомов (650 000 руб.), а трехдверная Lada 4x4 оценивается уже в 723 000 сомов, то есть 665 000 рублей.

Другие страны

Узбекистан пока не входит в Таможенный союз, поэтому продает машины дороже. За Granta придется отдать 81 900 000 сумов – примерно 550 000 рублей. Vesta стоит дороже 100 млн, но в рублях это вполне приемлемые 675 000. Чуть больше 700 тыс. руб. в Узбекистане стоит трехдверная Lada 4x4.

На грузинском рынке представлен весь модельный ряд Lada, включая универсалы Kalina Cross, еще сохранившиеся у дилеров. Начальный седан Granta стоит 21 500 лари, то есть 480 000 рублей. Простая Vesta оценивается в 27 500 лари, и это около 620 000 рублей. Трехдверный внедорожник стоит 25 500 лари – около 570 000 рублей.

В Азербайджане также работает полноценный дистрибьютор с полным модельным рядом, но цены в среднем выше. Начальная Granta продается за 16 500 манатов или 620 000 руб., Vesta – за 20 200 манатов (760 000 руб.), а 4x4 – за 15 100 манатов (570 000 руб.), причем у дилеров есть и прошлогодние машины.

На монгольский рынок Lada пришла тоже в 2019 году, причем модельный ряд кажется специфическим с акцентом на универсалы. Например, Vesta с кузовом седан продается только в исполнении Cross. Самый дешевый универсал Granta стоит 41,5 млн тугриков, то есть около 960 000 руб. – вдвое дороже, чем в России. Особенным спросом у монголов пользуется пятидверная Lada 4x4, которую даже закупила местная полиция. Стоимость такой машины – 42,9 млн тугриков или 995 000 рублей.