Коронавирус автопрома: будущее России – без машин и запчастей («АвтоВзгляд»)

Лютая зараза, вспыхнувшая в КНР, с неимоверной скоростью распространяется по планете. Сотни умерших, тысячи инфицированных, сотни тысяч паникующих и живущих в страхе. А еще миллионы тех, кого в любом случае затронут последствия китайской чумы. И вот почему.

Слава небу и Поднебесной, что коронавирус вроде бы не столь опасен для нашего брата, как для брата монголоидной расы. Но без последствий все же не обойтись. Пусть и не связанных со здоровьем и жизнью.

Проблема эпидемии оказалась настолько глобальной, что парализовала не только сообщения между странами, но и обострила отношения. Крупные компании теряют позиции и деньги. Мелкие же теряются и вовсе. Впрочем, судите сами.

Целая россыпь производственных площадок и предприятий разных отраслей попросту остановлены. Причем не только в Китае. И автостроители – не исключение. Так, места на трех заводах в рассаднике инфекции – городе Ухань покинули европейские служащие PSA Peugeot Citroёn.

А американская General Motors, обладающая 15 производствами в Китае, ограничила передвижения сотрудников компании между странами. Аналогичным образом поступили немцы из Volkswagen и итальянцы из FIAT.

Остановили конвейеры японцы из Nissan и Honda, львиную долю персонала из КНР эвакуировала французская Renault. «Заморозили» свои предприятия штатовские Ford и Tesla, а также целый ряд сопутствующих площадок, без которых последующее производство автомобилей попросту невозможно.

Ни для кого не секрет, что едва ли не все в мире сегодня делается в Китае. В том числе оборудование и всевозможные запчасти для транспортной техники. А из-за вспышки эпидемии не просто срываются поставки комплектующих – фактически срываются продажи. Рыночные игроки несут серьезные финансовые и репутационные издержки.

Первой, кто остановил производство за пределами КНР, стала компания Hyundai Motor Group. Из-за нехватки китайских деталей, южнокорейский концерн попросту лишился возможности собирать автомобили. А машины, уходящие на экспорт, составляют 40% от общего объема выпущенной в Корее продукции.

Впрочем, российским автовладельцам волноваться не о чем. Пока не о чем. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве Hyundai, питерский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в обычном режиме, без сбоев.

– Мы принимаем все меры для обеспечения бесперебойной работы, внимательно следим за развитием событий в Китае и их последствиями, учитывая сложный взаимосвязанный характер глобальных цепочек поставок в автомобильной промышленности, – прокомментировала «АвтоВзгляду» руководитель группы по связям с общественностью «Хенде Мотор СНГ» Юлия Тихонравова.

Что касается «двоюродной» марки KIA, то и тут без опасений. Если, конечно, китайская болезнь не будет прогрессировать бесконечно. О чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе бренда.

– Если история с вирусом не затянется на необозримо-неопределенное время, никаких перебоев с поставками ни машин, ни запчастей на российский рынок не будет. Автомобили продолжают поступать по утвержденным графикам, а созданные у нас склады запчастей способны долгое время обеспечивать нужды российского потребителя, – прокомментировал «АвтоВзгляду» ситуацию управляющий директор «Киа Моторс Рус» Александр Мигаль.

А как обстоят дела с китайскими автопроизводителями, активно развивающимися в нашей стране? Правда это или ложь, но все в один голос кричат, что никаких сложностей в работе, связанных с возникшей эпидемией, на российском рынке нет.

Из самого же города-разносчика заразы Ухань к нам импортировалась лишь одна единственная модель – кроссовер DFM AX7, да и то – первой генерации, чью сборку завершили еще в минувшем году. Что касается поставок комплектующих и обеспечения своевременного технического обслуживания, то в представительстве Dongfeng Motor Rus призвали потребителей не паниковать.

– Сток запасных частей и комплектующих, имеющийся сейчас в наличии, рассчитан не менее, чем на шесть месяцев. Поэтому пока ситуация стабильная, – поделился комментарием с порталом «АвтоВзгляд» официальный источник в «Дунфэн Мотор Рус».

Между тем, о риске притормозить производство заявили представители исконно русской марки KAMAZ. По причине дефицита деталей, вызванного сбоем поставок из Китая, объем выпуска продукции Камского автозавода имеет шанс ощутимо сократиться уже в марте. Не исключено, что проблемы могут возникнуть и с «камазовскими» электробусами, подвинувшими в парках общественного транспорта автобусы с традиционными движками внутреннего сгорания.

Рискнем предположить, что в ближайшее время и у ряда других автостроителей ожидаются подобные трудности. Просто не говорить об этом вслух они будут пытаться до последнего. Так или иначе, но в воздухе носится отчетливый запах большого промышленного карантина, плавно мутирующего в кризис.

«АвтоВзгляд»