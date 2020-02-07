За и против: почему штрафы нельзя повышать в шесть раз (Autonews.ru)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков объясняет, почему повышать штрафы ГИБДД бесполезно.

После публикации проекта нового КоАП, предполагающего увеличение штрафов за нарушение ПДД в несколько раз, автомобилисты отправились писать негативные отзывы на правительственном портале Regulation.gov.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков уже направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить внесение в Госдуму проект этого документа, обсуждение которого было намечено на март. Лысаков рассказал Autonews.ru, какой штраф за минимальное превышение скорости он считает справедливым и как нужно снизить предложенные минюстом наказания.

«Предложенные в проекте нового КоАП варианты повышения штрафов ГИБДД в несколько раз я считаю настоящей репрессией в отношении автомобилистов. Больше всего – в шесть раз – предлагается повысить штраф за самое распространенное и при этом «некриминальное» нарушение – превышение скорости на 20-40 км/час. При этом в МВД России признают, что у них нет никакой статистики, доказывающей, что именно такое нарушение чаще других приводит к ДТП на дорогах. С точки зрения повышения безопасности нет никаких аргументов в пользу таких изменений. При этом никаких преференций для водителей мы в документе не увидели.

Это коммерциализация законодательства в области дорожного движения, очередная попытка залезть водителям в карман при том, что на дорогах до сих пор не устранено огромное количество ловушек, из-за которых даже самые законопослушные автомобилисты случайно получают штрафы. К примеру, после знаков с резким ограничением скорости сразу же стоит камера – водители оттормаживаются, создают аварийные ситуации, а штрафы все равно приходят.

А региональные власти до сих пор ставят во главу угла не повышение уровня безопасности на дорогах, а сбор штрафных денег. Мы уже просили правительство провести тотальный аудит дорог, убрать «кормушки», повысить скоростные режимы там, где это возможно. Но ничего этого не произошло. Нам вместо этого просто предлагают поднять штрафы.

Более серьезные превышения скорости действительно требуют более жестких мер, с этим никто не спорит. Превышающие скорость на 60-100 км/ч – потенциально опасные водители. Иногда нас обвиняют в 50-процентной скидке на штрафы, называя ее «индульгенцией». Хочу объяснить, как автор этих поправок в нынешнем КоАП, что скидка не действует при грубых и повторных нарушениях ПДД. Так что грубые нарушения скоростного режима не подпадают под эту льготу, а основной навар хотят снять с законопослушных водителей, которые попадают в расставленные на каждом шагу сети.

Я думаю, что за превышение на 20-40 км/ч нужно штрафовать не более, чем на 1000 рублей. Это достаточно чувствительно и при этом соразмерно нарушению. Ведь, одно дело, если водитель едет 120 км/ч при разрешенных 60 км/ч, и совсем другое, если человек просто отвлекся.

Сейчас у нас есть запас по скорости, ведь не обязательно ехать +20 км/час, это можно использовать как подстраховку и не смотреть постоянно только на спидометр, чтобы не получать по несколько штрафов в день. А если этот запас убрать, как хотят некоторые чиновники? Придется не сводить глаз со спидометра. Именно поэтому фракция «Единая Россия» против снижения ненаказуемого порога в 20 км в час.

Отчасти я согласен с предложенными повышениями. Например, повышение ответственности за пьяную езду, когда в салоне при этом едет ребенок (сейчас штраф 30 000 руб. и лишение до 2 лет, предлагается – 50 000 руб. и лишение до 3 лет). Потому что дети никак сами не могут изменить ситуацию, находясь по сути в заложниках у пьяных родителей. Но что касается повышения штрафов за пьяную езду, то сначала надо принять закон о залоге транспортных средств, который сделает уплату штрафов обязательной – машину без этого обеспечения просто не выдадут владельцу.

Сейчас только 30% лишенцев платят штрафы в размере 30 000 рублей, остальные просто закрывают на них глаза и бегают от приставов. А в некоторых регионах 30 000 рублей – это зарплата за несколько месяцев. И если бы такой потенциальный нарушитель знал, что не получит машину, пока не заплатит штраф, то и количество пьяных за рулем уменьшилось бы. Жены бы просто проклевали мужьям головы и не пускали бы их за руль, зная, что семья потеряет средство передвижения или 30 000 рублей.

По поводу грубых нарушений, за три которых в течение года будут лишать прав. Два из предложенного списка мы договорились с заинтересованными ведомствами исключить. Речь идет о непропуске пешеходов, потому что на дорогах есть места, где пешеходы идут бесконечной чередой, и водителям приходится медленно продвигаться, чтобы проехать вперед. А также поворот налево и разворот при условии повышения штрафа за этот проступок. Ведь разметка может быть покрыта снегом или грязью, водитель может не разглядеть полосу и остаться без прав.

Но в целом идея с тремя нарушениями уже не актуальна. Я предлагал ввести аналогичную балльную систему в 2013 году, когда на дорогах еще работало достаточно инспекторов ГИБДД. Теперь же оформлять такие нарушения в ручном режиме практически некому, поэтому вероятность, что нарушителей поймают три раза в год и на четвертом нарушении передадут материалы в суд, мала, и КПД этого закона будет минимальный. То же самое будет и с опасным вождением – фиксировать его будет некому, ведь материалы с камер для составления протокола по этому составу не подойдут.

Сейчас получается, что судьба новой редакции КоАП может развиваться по двум вариантам. Первый – новый вариант просто целиком отклонят. А если Госдума примет его в первом чтении, то наш профильный комитет будет дорабатывать его текст в сторону уменьшения размеров штрафов ГИБДД. К сожалению, в настоящее время практически во всех регионах стоит задача не обеспечить безопасность и организацию дорожного движения, а собрать максимально возможное количество штрафных денег с автомобилистов.

Увеличение штрафов, предлагаемое в новой редакции, только усугубит эту картину, не меняя ситуации в целом. Потому что можно строить дороги и обеспечивать комфортность передвижения, а можно просто собирать штрафы, которые поступают в региональные бюджеты. В нашей компетенции изменить предложенные суммы. Они должны быть адекватны и должны соответствовать вредности административного проступка».