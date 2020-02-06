Больше не едет: что убивает автодилеров в России («Известия»)

За 2019 год в России стало на 80 автодилеров меньше. Сокращение автоцентров продолжается из-за невысоких продаж новых автомобилей и ухода крупных автокомпаний с российского рынка. Помимо внутренних проблем на дилеров давят глобальные перемены в мировом автопроме и изменение потребительских привычек клиентов. Как трансформируется дилерский бизнес в России, останутся ли официальные дилеры – разбирались «Известия».

Иностранцы подвели

По ситуации на середину января 2020 года в нашей стране насчитывается 3370 официальных дилерских центров, что на 80 автосалонов меньше аналогичного показателя годом ранее, сообщило аналитическое агентство «Автостат». За год было расторгнуто 544 дилерских контракта, а новых заключено – 464. В числе причин столь значительного сокращения дилерского бизнеса – закрытие российского офиса американской компанией Ford. Кроме того, в конце 2018 года встал конвейер черкесского сборочного предприятия Derways.

В течение всего 2019 года китайская компания Lifan, производившая в Черкесске большую часть модельной линейки, испытывала трудности с поставками полного ассортимента машин. В результате число дилеров у американского концерна снизилось на 53 штуки, а у китайского – на 37. С аналогичными проблемами на Derways столкнулась еще одна китайская автокомпания – Chery. Однако последней удалось оперативно наладить сборку на калининградском «Автоторе». Таким образом, потери Chery составили всего лишь 15 дилеров.

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» в прошлом году перешло в полную собственность «АвтоВАЗа», но это не уберегло компанию от сокращения дилерской сети на 14 центров. У ряда автокомпаний общее количество ритейловых точек снизилось менее чем на 10 штук. А прирастало дилерское сообщество преимущественно за счет новых автоцентров китайских автокомпаний Geely и Haval.

Бизнес на грани фола

По мнению президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, правительство должно поддержать дилерский бизнес, поскольку от сбытовой сети напрямую зависят успехи национального автопрома.

«Очень тревожный признак: дилерская сеть сокращается. Рынок уже сократился почти в два раза и сейчас продолжает падать, а уровень доходности снизился в разы. Очевидно, что и дальше будет сокращение. Мы уже потеряли за последнее время 100 тыс. работающих в авторитейле. Я еще в 2014 году предупреждал Минэкономразвития, что если они не будут ничего делать для поддержания рынка, получат такие результаты. Так оно и вышло», – считает Мосеев.

Бизнес дилеров страдает от чрезмерной закредитованности и из-за оттока гарантийных клиентов, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«В тучные годы, когда продажи автомобилей росли большими темпами, иностранные автопроизводители требовали от своих дилеров огромных инвестиций. К примеру, цена только одного среднего центра на МКАД с капстроительством с землей и подведением всех коммуникаций составляла $7–12 млн, крупный люксовый ДЦ стоил $17–18 млн, в регионе – $4–5 млн. Естественно, многие строились на кредитные деньги, которые еще нужно вернуть. Сейчас ситуация осложняется тем, что только на продаже автомобилей дилеры практически не зарабатывают, а с гарантийного обслуживания многие клиенты уходят в неофициальные авторизованные станции с более доступными ценами. Получается тяжелая ситуация: дилер не может скинуть цены на сервис – он тогда не сможет кредит обслуживать, а импортеры не снижают требования к дилерам по качеству сервиса», – заметил Бургазлиев.

По мнению собеседника, автопроизводители должны существенно упростить требования к автодилерам, а правительство, в свою очередь, могло бы пойти на диалог с дилерами, предоставить им необходимую поддержку.

«Уберизация» клиентов

Не в последнюю очередь дилерский бизнес как в России, так и по всему миру страдает из-за трансформации моделей клиентского поведения. Всё чаще вместо покупки нового автомобиля граждане выбирают такие услуги, как такси и каршеринг, а если говорить о крупных мегаполисах – это еще автомобили по подписке (длительная аренда) и райдшеринг (совместное использование личного авто).

Российский офис компании Hyundai вслед за компанией Volvo сделал ставку на автомобили по подписке, где роль дилера уже ограничена автосервисными услугами, поскольку машина на протяжении всей службы останется в собственности автокомпании. В конце прошлого года корейский концерн запустил этот сервис в Москве.

«В недалеком будущем нас ожидают серьезные изменения в автомобильной отрасли, начиная от восприятия самого автомобиля и заканчивая структурой доходов дилерской сети. Огромным спросом будут пользоваться именно новые услуги и сервисы. Автомобиль из категории собственности неминуемо переходит в категорию услуги», – считает управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

С мнением Калицева соглашается Бургазлиев. Автодилеры, по его мнению, уже сейчас должны искать новые пути заработка для сохранения бизнеса.

«К сожалению, тот старый формат бизнес-модели официальных дилеров, который когда-то был успешен, сейчас уже не жизнеспособен. Нужен новый опыт, дополнительные услуги. К примеру, как сейчас в премиум-сегменте продавцы пытаются подстроиться под стандарты жизни обеспеченного клиента. Предлагают партнерские программы по недвижимости, по банкам и магазинам – лишь бы хоть как-то оставить его у себя в портфеле. Но я не думаю, что дилеры в массе своей смогут перестроиться. Полагаю, что по итогу 2020 года число дилеров сократится еще на 100 или более центров. Дополнительно нужно учесть, что еще не все автокомпании, которые потенциально могут покинуть российский рынок, это сделали», – отметил эксперт.

Впрочем, сами дилеры значительных перемен в своем бизнесе в перспективе ближайших десяти лет не ожидают, а для себя видят спасительную нишу в автомобилях с пробегом.

«Цифровые технологии серьезно влияют на выбор автомобиля новым поколением. Автомобиль всё больше и больше начинает восприниматься как гаджет. Но для изменения структуры рынка десятилетнего временного периода недостаточно. В любом случае, как и сегодня, значительную роль будет играть рынок автомобилей с пробегом, сопоставимый с рынком новых автомобилей. И все эти автомобили также нуждаются в сервисном обслуживании. Конечно, крупным игрокам рынка легче перестраиваться под новые требования за счет собственных ресурсов. Поэтому логично будет спрогнозировать, что тренд по дилерским сетям будет в уменьшении количества игроков при их укрупнении за счет поглощения более мелких и слабых дилеров», – считает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров.