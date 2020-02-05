Водителей испугали репрессией: что на самом деле будет со штрафами (Autonews.ru)

Новые штрафы для автомобилистов в Госдуме назвали коммерческими. Депутаты и эксперты рассказали, к чему готовиться.

Депутаты Госдумы раскритиковали подготовленный Минюстом проект нового КоАП, предполагающий многократное повышение штрафов за нарушения ПДД. Изменения назвали слишком жесткими и необоснованными. Эксперты и активисты, в свою очередь, пожаловались, что никаких обещанных прогрессивных нововведений, которые могли бы упростить жизнь водителям, в проект не включили.

В партии «Единая Россия» уже заявили, что не поддерживают документ в предложенном виде из-за ужесточения репрессивных механизмов. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Одной из претензий к КоАП стал именно размер новых штрафов. Тем не менее документ уже в марте должен поступить на рассмотрение в Госдуму. Разбираемся, какие изменения депутаты готовы допустить, какие – заблокировать и какие штрафы все-таки придется платить.

Минимальные штрафы выписывают чаще всего

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал текст документа сырым. По его словам, проект не может не вызвать вопросов и возражений. Он рассказал, что готовит обращение к новому премьеру Мишустину о необходимости серьезной доработки проекта КоАП, а также пообещал, что в случае принятия документа в первом чтении в Госдуме профильный комитет будет дорабатывать автомобильную часть. В беседе с Autonews.ru Лысаков раскритиковал предложение повысить минимальный размер штрафа с 500 до 3000 рублей, поскольку нет никаких официальных данных от ГИБДД о том, что именно такое превышение приводит к авариям на дорогах.

«Предложенные измерения – просто репрессивные меры в отношении водителей, размер штрафов предлагают увеличить так, словно это коммерческая деятельность, – возмутился Лысаков. – Штрафовать на 3000 рублей за превышение на 20–40 км/час нельзя. Это просто попытка залезть в карман водителям. Учитывая огромное количество камер на дорогах, ловушек и необоснованных знаков с ограничением скорости на трассах, можно сказать, что такое предложение ставит во главу угла максимальный сбор штрафных денег. Ведь таких водителей нельзя считать злостными нарушителями».

Лысаков заявил, что штрафа в 1000 рублей за установленное сейчас превышение на 20–40 км/час будет достаточно. «Это ощутимая сумма, учитывая, что подавляющая часть штрафов приходит именно за минимальное превышение. Если делать штраф больше, это будет выглядеть как желание быстро пополнить бюджет, ничего не делая. А вот если превышение уже более 60–80 км/ч, то таких водителей действительно нужно наказывать строже, ведь получается, что они носятся со скоростью 120–140 км/час, но надо помнить, что дисконт 50% на штрафы за такие проступки не действует», – говорит депутат.

Некоторые предложения Лысаков все-таки назвал обоснованными. В том числе введение отдельной ответственности за нетрезвое вождение, когда в салоне находится ребенок. Так, текущая редакция КоАП не предполагает дифференциации наказания в зависимости от того, есть в машине малолетний пассажир или нет: пьяного водителя в любом случае лишат прав на срок до двух лет и оштрафуют на 30 000 рублей. Новая редакция предлагает штрафовать уже на 50 000 руб. и лишать прав на срок до трех лет. «Это правильно, потому что несовершеннолетние оказываются в заложниках у пьяных родителей и никак не могут повлиять на то, чтобы не садиться к нетрезвому водителю в машину», – сказал Лысаков.

При этом общее увеличение штрафа за пьянку за рулем с 30 000 до 40 000 тыс. руб. парламентарий считает бесполезным. По его оценке, 30% всех таких штрафов виновники просто не платят – неотвратимость наказания в таком случае не срабатывает. Чтобы это исправить, напомнил Лысаков, нужно сначала ввести в КоАП понятие конфискации транспортных средств у нетрезвых водителей, которые будут возвращать только в случае уплаты залога.

Штрафы не индексировали с 2013 года

В свою очередь, руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский заверил, что предложенные варианты повышения штрафов ГИБДД в дальнейшем откатит до более приемлемых размеров. Но при этом эксперт не сомневается, что в целом за нарушения ПДД будут наказывать строже.

«Новый вариант КоАП готовило еще предыдущее правительство, никто не рассматривает эти штрафы как окончательные, – сказал Шумский. – Это просто переговорная позиция, никто не захочет вводить жесткие непопулярные меры накануне выборов в Госдуму 2021 года. Но в целом штрафы, конечно, нужно поднимать и подводить их к нынешним реалиям. Так, в последний раз корректировка проходила в 2013 году – с тех пор понятие наказания обесценилось. Нельзя считать достаточным штрафом 500 рублей (250 руб. со скидкой) за превышение скорости на 20–40 км в час. Но и 3000 – это слишком много. Думаю, в итоге минимальный штраф будет не больше 1000 рублей».

По словам эксперта, все повышения должны быть обоснованными, а если водителей ждут более жесткие наказания, то и пешеходов, которые нередко сами провоцируют ДПТ, тоже нужно чаще привлекать к ответственности. Также он обращает внимание на то, что водители иногда могут случайно превышать скорость и на 60 км/час, для этого достаточно пропустить временный знак. Другие серьезные нарушения могут также произойти из-за неправильной организации дорожного движения.

«За границей действуют высокие штрафы за нарушения ПДД, но получить их очень трудно в силу грамотных схем улично-дорожных сетей, – говорит Шумский. – Так же должно быть и в России. Не надо добиваться снижения количества ДТП на дорогах при помощи штрафов. Успокаивайте движение в городах островками безопасности, разметкой, круговым движением. Сама инфраструктура должна быть понятна и не позволять разгоняться».

Шумский уверен, что одновременно нужно повышать допустимую скорость на оборудованных магистралях, поскольку при наличии отбойников и хорошего освещения к росту ДТП это не приведет.

Обещанные улучшения в КоАП не прописали

Координатор автомобильного сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что увеличение штрафов не может пропорционально влиять на аварийность на дорогах. Проанализировав идеи нового варианта КоАП, эксперт не обнаружил ничего из обещанных изменений, которые должны были упростить жизнь водителям, в том числе в плане обжалования штрафов ГИБДД. По его словам, в отношении автомобилистов по-прежнему действует презумпция виновности.

«Проблемные моменты, которые годами обсуждались на круглых столах, остались за бортом, – говорит Шкуматов. – Ведь проще повысить штрафы, чем отладить систему их электронного обжалования, отменить тысячи ненужных бумажных «писем счастья», которые водители получают уже после оплаты штрафов, четко прописать понятие опасного вождения, под которое сейчас можно подвести любую манеру езды, не прописана возможность восстановления 50-процентной скидки на штраф, если извещение пришло слишком поздно».

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил для исчисления административных штрафов использовать привязку к МРОТ – такой принцип действовал до 2007 года. «Откуда и на каком основании возникли такие цифры? Что, с 2013 года, когда минимальный штраф был 100 руб., в стране в шесть раз повысился МРОТ или величина прожиточного минимума? Может, уровень жизни резко поднялся?» – возмутился Нилов.

Парламентарий обратил внимание на проблемы с установкой знаков на российских дорогах и ошибки, которые допускают камеры фотовидеофиксации. «Знаки зачастую противоречат разметке, система видеофиксации раз за разом выдает невероятные ошибки. Владельцу обычной малолитражки выписали штраф за скорость, зафиксированную автоматикой на уровне 313 км в час. И все равно люди сегодня предпочитают заплатить нынешний минимальный штраф со скидкой, чем безуспешно доказывать свою правоту».