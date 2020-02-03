Сосиска, ракета и перечница: что мы не знаем об автокомпаниях («Известия»)

Компания Volkswagen назвала свою продукцию, пользовавшуюся наибольшим спросом за прошедший 2019 год. Как ни странно, главным бестселлером немецкого концерна стал отнюдь не хетчбек Golf и вообще даже не автомобиль, а… традиционная немецкая сосиска «карривурст». С 1970-х годов Volkswagen выпускает на своей фабрике в Вольфсбурге различные мясные изделия. Сосиски в основном потребляются сотрудниками компании, но также идут в розничную продажу. «Известия» расскажут, какие еще неавтомобильные товары есть у мировых автокомпаний.

Газонокосилка и колбаска

В прошлом году Volkswagen произвел 6,2 млн автомобилей на всех своих заводах, а их более 50 по всему миру, сообщает Motor1. За это же время колбасный завод Вольфсбурга произвел 6,8 млн сосисок. Цена 900-граммовой упаковки сосисок составляет €9,89 (625 рублей). К слову, мясные изделия – не единственная продукция непрофильного актива Volkswagen. Под брендом «народного автомобиля» выпускаются также кетчуп и макароны, что вполне логично.

А вот для кого автомобили – лишь одно из удачных бизнес-направлений (и не факт, что главное), так это для японских концернов. Образцовый мультинациональный конгломерат, или, как говорят японцы, дзайбацу – это Honda Motor Company. И речь идет далеко не об их мотоциклах, квадроциклах и снегоходах. Газонокосилки, триммеры для живой изгороди, воздуходувки, опрыскиватели, снегоочистители, генераторы, сварочные аппараты, насосы, лодочные моторы и сами надувные лодки, электросамокат – вот неполный перечень продукции подразделения Honda Power.

И «Хонда» не была бы сама собой, если бы не нашла применение своим достижениям в аэродинамике и самолетостроении, что, собственно, и продемонстрировал реактивный двухместный самолет бизнес-класса HA-420 Honda Jet. На этом же поле играет еще один японский гигант – Subaru, ранее известный как Fuji Heavy Industries. Аэрокосмическое подразделение корпорации Subaru – один из основных подрядчиков Минобороны Японии на поставки самолетов, вертолетов и различных дронов, в том числе произведенных по лицензии Boeing и Lockheed Martin. Как крупный поставщик и разработчик Subaru участвует в производстве общеевропейского гиганта Airbus. Японское судостроение, металлообработку, энергогенерирующую и химическую отрасли также нельзя представить без Subaru.

И даже при этом значительном весе Honda и Subaru на фоне японского мегадзайбацу Mitsubishi Group – всё равно что Чебурашка и крокодил Гена подле Годзиллы. Последняя настолько плотно интегрирована во все сферы японской экономики и промышленности, что уже непонятно, где кончается Mitsubishi и начинается само островное государство. С одной стороны, под этим брендом продаются квартирные и промышленные системы кондиционирования воздуха, преобразователи частот, сервоприводы, коммутационное оборудование, промышленные роботы, ЖК и OLED дисплеи, принтеры, полупроводниковые силовые и оптические приборы, силовые модули, лифты, эскалаторы и траволаторы, турбогенераторы. А с другой – под вывеской Mitsubishi работают банки, риэлторское агентство, собственная алюминиевая компания.

Отдельная статья доходов Mitsubishi – авиастроение, судостроение и даже космическая отрасль. Этот гигант глубоко интегрирован в японский ВПК: самолеты Mitsubishi, снискавшие недобрую славу во время Второй мировой войны, и сейчас поставляются в армию. Стоит ли упоминать о таких мелочах, как турбины, танкеры, круизные лайнеры, ракеты и торпеды, оборудование для опреснения воды и просто военные корабли… Успехи автомобильного подразделения Mitsubishi в последнее время хоть и не впечатляют, но можно не сомневаться, что с таким «тылом» оно не пропадет.

Гастрономия и чемодан

Европейцы – тоже мастера диверсификации бизнеса. Правда, аналогичными достижениями им трудно похвастаться. К примеру, английская компания Bentley в среднем производит и продает около 11 тыс. люксовых автомобилей в год. Но в 2009-м во время разгара мирового финансового кризиса продажи Bentley упали до 3,6 тыс. единиц. Поэтому чтобы не потерять высококлассных интерьерщиков, руководство компании приняло решение выпускать мебель на автозаводе в английском Крю. Очевидно, что все стандарты для этого у Bentley уже были. Всего каких-то $29 тыс., и у вас будет диван из роскошной кожи с зеркальными деревянными шпонами, очень похожий на заднее сиденье Bentley Mulsanne.

И, вероятно, это предсказуемо, но у Bentley есть и свой ресторан высокой кухни. Его открыли в 2018 году в честь запуска продаж кроссовера Bentley Bentayga на Ближнем Востоке. Он расположен в ОАЭ на вершине самой высокой горы Джебель Джейс в Рас-аль-Хайме. Компания BMW, владеющая Bentley, конечно, не сможет конкурировать на гастрономическом поприще со своим дочерним брендом, но и немцам есть чем удивить искушенную публику. Периодически баварская марка объединяется с производителями роскошных аксессуаров, как, например, это было во время запуска купе 8-й серии. Тогда немцы совместно с люксовыми галантерейщиками Montblanc представили для купе набор багажных сумок, изготовленных вручную во Флоренции с использованием перфорированной кожи. В розницу у дилеров BMW набор сумок стоил €14 тыс.

Не уходя далеко от застольной темы, нельзя не вспомнить и про французскую компанию Peugeot. Завсегдатаи хороших ресторанов (особенно Европы) наверняка замечали на столах солонки и перечницы с изображением льва – фирменным брендом Peugeot. Компания Peugeot Saveurs выпускает мельницы для чили, мускатного ореха и кофе, а также множество винных аксессуаров: штопоры, бокалы, графины и прочее. И хотя семья Пежо после введения в совет директоров китайских инвесторов практически утратила контроль над родовым автобизнесом, с продажей солонок и перечниц у них по-прежнему всё хорошо.

Велосипед и мёд

Еще один непрофильный актив Peugeot – велосипеды. Собственно, этот бизнес был, что называется, якорным для основателя концерна Армана Пежо. На протяжении всей истории марки велосипеды Peugeot – по крайней мере, в Европе – были известны не менее, чем автомобили. Велосипеды (особенно в Китае) выпускают многие автокомпании, и только англичанам из Land Rover удалось в этом направлении стать своего рода законодателями моды. История марки начиналась с производства двухколесного транспорта. Этот бизнес англичане перезапускали сначала в 1995 году, а потом в 2004-м. Настоящий успех пришел в 2010 году, когда Land Rover для этой цели объединился с британским производителем 2x2cycles.

Впрочем, фирменными велосипедами действительно никого не удивить. Даже такие компании, как McLaren и Ferrari, были замечены в этом деле. У Ferrari пополнение бюджета с помощью роялти вообще поставлено на поток: фирменный герб – гарцующий жеребец – регулярно появляется на кроссовках, футболках, кардиганах, бейсболках и прочей одежде известных массовых брендов.

Куда избирательнее в этом вопросе немцы из Porsche. Чаще всего они предпочитают стороннему партнерству самостоятельный выпуск (или под заказ) фирменных аксессуаров подразделением Porsche Design. Эта марка производит для владельцев спорткаров Porsche одежду, очки, часы и сотовые телефоны. Особая роскошь – боярышниковый или липовый мед, который производят 3 млн пчел со 100 акров в Лейпциге. Купить его можно исключительно в дилерском центре автопроизводителя.