Как воруют автомобили: МВД раскрыло статистику по угонам (Газета.ru)

Чаще всего автомобили угоняют ночью на парковках возле жилых домов, а днем — у торговых центров, сообщили в МВД России. Самые «любимые» машины преступников — русские, японские и корейские. В целом число угонов снижается — в 2019 году зарегистрировано порядка 20 тыс. краж авто, что ниже показателя 2018 года.

МВД России рассказало о самых популярных у угонщиков автомобилей местах и способах совершения преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо из министерства.

«В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров», – отметили полицейские.

Чаще всего крадут массовые модели, произведенные в России, Японии и Южной Корее. Всего за 2019 год злоумышленники украли около 20 тыс. машин — но угоняют все меньше и меньше, в сравнении с 2018 годом число угнанных автомобилей снизилось на 14%. Для сравнения, за весь 2017 год в России украли 21 843 автомобиля и еще 20 834 «взяли покататься». В 2016 году число угонов и краж без цели хищения достигло 25 886 и 22 437 зарегистрированных случаев соответственно, а в 2015 — 32 106 и 27 833 факта.

Наиболее распространенные способы угона — взлом дверей и замка зажигания с помощью механических «проворотов». Также преступники могут разбить стекло машины, чтобы проникнуть в салон и завести машину с помощью дубликата ключа зажигания.

Часто угонщики применяют специальные радиоэлектронные средства, чтобы открыть двери машины, запустить двигатель и заблокировать охранные системы. У владельца машины также могут украсть ключи, подменив их при продаже автомобиля.

Наконец, в МВД рассказали о наиболее «легкой добыче» для угонщиков.

«Хранение на уличных парковках транспортных средств, не оборудованных охранными комплексами, включающими в себя механические и электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя, является одним из основных условий выбора преступниками автомобиля для его похищения», — заявили в министерстве.

Чаще всего преступники воруют машины в октябре, свидетельствует официальная статистика. Летом активность угонщиков обычно снижается. Причем с мая по сентябрь возрастает количество угонов, если водители оставляют ключи зажигания в машинах. Хранение транспорта в гараже и дворе частного дома также не составит для преступников значительного препятствия.

Кроме того, добавили в МВД, эффективность противоугонных систем зависит вовсе не от их стоимости и производителя, а вот «индивидуального подхода» при установке сигнализации на конкретную машину.

Летом прошлого года в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировали о том, что число угонов машин в столичном регионе уменьшилось в три раза. Это связано с камерами видеофиксации, которые установлены на улицах города.

«Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности: угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше», — говорится в сообщении ЦОДД. Уточняется, что ежедневно каждую машину, проезжающую по московским улицам, снимают 14 камер.

В апреле депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога.

Ранее владельцы были освобождены от уплаты транспортного налога в отношении автомобилей, находящихся в розыске, при условии подтверждения их угона документом из МВД. Когда розыск прекращен и машину не удалось найти, владелец должен был снять ее учета, чтобы не получать транспортный налог.

Теперь налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся в розыске и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата владельцу. При этом факты угона и возврата автомобиля владельцу должны быть подтверждены документом из МВД или сведениями, полученными налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия.

Иногда автомобили угоняют не с целью перепродажи или вымогательства. Неделю назад в Волжском произошел курьез — один из местных жителей находясь в состоянии алкогольного опьянения украл автобус. По словам самого правонарушителя, он угнал автобус «по дурости», поскольку очень хотел искупаться в проруби. Когда он нашел транспортное средство, оно не было закрыто, поэтому мужчина просто сел внутрь и поехал.

Отмечается, что полиция задержала местного жителя. В отношении него составлен административный акт.

Иван Жуковский, Газета.ru