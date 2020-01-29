Renault объявила о назначении нового гендиректора («Ведомости»)

Французская Renault объявила, что гендиректором компании назначен Лука де Мео. До недавнего времени он руководил брендом Seat, входящим в Volkswagen Group. Компания находилась без постоянного руководителя с октября 2019 г., когда в отставку был отправлен предыдущий гендиректор Тьерри Боллоре.

Де Мео, которому сейчас 52 года, вступит в должность 1 июля, говорится в сообщении компании. Он заменит Клотильд Дельбос, которая стала временным гендиректором Renault после отставки Боллоре. Дельбос останется временно исполняющим обязанности гендиректора до вступления в должность де Мео, затем станет его заместителем, говорится в сообщении.

Новый руководитель Renault связан соглашением о неразглашении конкурентной информации с Volkswagen, поэтому его назначение откладывалось. По той же причине он сможет начать работу в Renault только через пять месяцев, написала французская газета Le Figaro. Назначение де Мео одобрено во вторник советом директоров под председательством Жана-Доминика Сенара и должно быть одобрено в апреле на общем собрании акционеров Renault.

Де Мео родился в Милане, там же закончил университет по специальности «управление бизнесом». Начал карьеру в автомобильной индустрии в Renault в 1992 г., затем работал в Toyota Motor Europe, в Fiat Group, где он управлял брендами Lancia, Fiat и Alfa Romeo. В 2009 г. перешел в Volkswagen Group директором по маркетингу марки «Volkswagen легковые автомобили», затем отвечал за продажи и маркетинг в Audi.

Гендиректором Seat де Мео стал в ноябре 2015 г. (ушел в отставку в январе 2020 г.), вскоре заявив, что восстановит гордость марки и обеспечит ей престиж, которого она заслуживает. Одновременно он входил в наблюдательные советы Ducati и Lamborghini, а также был председателем совета директоров Volkswagen Group в Италии. За пять лет он привел Seat, считавшийся прежде в немецком автоконцерне хромой уткой, к рекордным продажам (517 600 машин в 2018 г. – на 11% больше, чем в 2017 г.). Он запустил несколько удачных моделей, запустил разработку электромобилей и создал бренду более спортивный имидж, выделив из него суббренд Cupra, ориентированный на молодых покупателей. Кроме родного итальянского де Мео говорит на английском, французском, немецком и испанском языках.

Renault находится в сложном положении после ареста в Японии конце 2018 г. президента и гендиректора Карлоса Гона. В его отсутствие проявилась напряженность в отношениях с японскими партнерами Nissan и Mitsubishi Motors, отмечает Automotive News. Кроме негативных последствий от ослабления альянса, компания столкнулась со снижением спроса на ключевых рынках, что ухудшило ее продажи и прибыль.

Коллеги по Seat описывают бывшего руководителя как человека с постоянными вызовами, «революционного в идеях, но мягкого в манерах», пишет французская Les Echos. У него хорошее чувство юмора, он достаточно открыт к общению, сближается с командами сотрудников, оставаясь при этом требовательным. Он умеет сохранять дипломатическую осторожность, отстаивая интересы своего предприятия в условиях возможного объявления независимости Каталонии (штаб-квартира и заводы Seat находятся под Барселоной). Этот опыт, несомненно, будет полезен для примирения интересов Renault с Nissan, заключает издание.