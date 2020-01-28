Утильсбор занимает более 10% в структуре расходов каждой четвертой компании на авторынке РФ («Финмаркет»)

Утилизационный сбор на новые автомобили, правила компенсации которого с начала года изменились в пользу высоко локализованных в РФ концернов, уже занимает более 10% в структуре расходов каждой четвертой присутствующей на российском авторынке компании, говорится в исследовании Deloitte. В опросе Deloitte приняли участие 25 работающих в РФ автомобильных компаний: как импортеры, так и полтора десятка имеющих производство в стране.

"Утилизационный сбор не является существенной статьей затрат для почти половины автомобильных компаний (46%), где на него приходится менее 5% в структуре расходов, - отмечает Deloitte по итогам их опроса. - В то же время у каждой четвертой компании (24%) на данный сбор приходится более 10% в структуре расходов, а еще у 18% - этот сбор занимает от 5-10%".

В исследовании также говорится, что около половины присутствующих на российском авторынке игроков (44%) отмечают "снижение спроса, наблюдаемое в связи с сокращением доходов у населения и его закредитованностью". "Помимо снижения спроса, респонденты отдельно отметили такие проблемы, как жесткие условия дилерских договоров, высокие требования со стороны автопроизводителей (39%), а также низкое качество обслуживания клиентов и несоблюдение стандартов бренда автопроизводителя (36%)", - говорится в разделе исследования, посвященного проблемам автодилеров.

Как сообщалось, с начала года ставки утильсбора после очередной, третьей с момента введения в 2012 году индексации выросли в среднем на 111%. Новая индексация в меньшей степени затронула машины с двигателем до 1 л (+46%), в большей - внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 л (+145%). Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличится почти на 112,4%.

Автопроизводители, локализованные в РФ, получают от государства компенсацию утильсбора в виде промсубсидий объемом около 200 млрд рублей.

Последние годы выплаты производились на равных условиях для всех производителей. Однако в конце 2019 года правительство приняло решение дифференцировать господдержку каждому конкретному концерну в зависимости от уровня его локализации. Согласно новой концепции, предложенной Минпромторгом, 50% от всего объема выплат с 2020 году будут распределяться при достижении целевых показателей по принятой правительством балльной системе, с 2021 года - уже 75%, а с 2022 года - все 100%.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в конце декабря заявлял, что "через какое-то время - с 2021 или с 2022 года - утилизационный сбор будет вновь проиндексирован". Он отмечал, что на фоне повышения индексации сбора и введения новых требований по локализации некоторые автопроизводители грозят уходом с российского рынка.