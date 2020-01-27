Российский авторынок ушел в затяжное пике («Прайм»)

Снижение платежеспособности российского населения привело к падению продаж автомобилей, что неминуемо вызвало сокращение выпуска легковых авто в РФ. Помимо чисто экономического фактора, к сокращению производства могло привести и создание неблагоприятных условий для автовладельцев в крупных российских городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России по итогам 2019 года снизился – впервые за три года – на 2,5% до 1,5 млн автомобилей. В то же время, по информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых машин и LCV в России в минувшем году сократились на 2,3% – до 1,76 млн штук.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что в 2020 году ожидать позитивных изменений на автомобильном рынке не приходится, в основном, из-за снижения доходов среднего класса, на который ориентируются автопроизводители массового бюджетного сегмента.

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПРОИЗВОДСТВО

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов не удивляется сокращению объемов производства автомобилей в России – спад производства сопоставим с падением продаж на отечественном рынке.

"Никто из автопроизводителей не будет выпускать больше автомобилей, чем требует рынок, во избежание негативного воздействия на оборотный капитал и дополнительных издержек. Автодилеры, в свою очередь, стремятся к оптимизации складских запасов и не торопятся делать дополнительные заказы на автомобили", – отметил эксперт.

Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов также считает логичной статистику снижения производства в РФ: рынок автомобилей в прошлом году упал на 2,5%, а производство работает в соответствии с требованиями рынка.

"Автодилеры формируют свои заказы производителю на те модели автомобилей, на которые есть спрос со стороны покупателя. Никто не хочет лишних заказов", – говорит эксперт.

Специалисты убеждены в том, что снижение платежеспособности населения существенным образом отражается на авторынке РФ.

Сегодня в общем объеме продаж автомобилей львиную долю обеспечивают машины массового бюджетного сегмента, рассуждает автомобильный обозреватель Егор Васильев.

"Если рассмотреть текущую статистику, то можно обратить внимание на то, что падение спроса наблюдается именно в этом сегменте, в наибольшей степени чувствительном даже к небольшим изменениям цен", – говорит он.

По мнению автоэксперта, создание неблагоприятной среды для автовладельцев также влияет на состояние авторынка в целом.

"Основными рынками сбыта автомобилей в нашей стране являются только крупные города, в особенности, Москва и Санкт-Петербург. И именно в мегаполисах создаются предпосылки для массового отказа от личного транспорта: это и платные парковки, и введение экологических ограничений, да и транспортный налог в некоторых городах может очень сильно отличаться в большую сторону”, – говорит Васильев. Такие ограничения становятся очень чувствительными, и покупка нового автомобиля перестает для многих быть приоритетом. Кроме того, большая часть молодежной аудитории делает ставку на каршеринг.

Помимо этого, почти в два раза – до пяти лет – увеличилось среднее время владения новым автомобилем – и это тоже проблема. В результате начинает расти спрос на автомобили с пробегом, сказал эксперт.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ В 2020 ГОДУ

Комитет автопроизводителей АЕБ ожидает сокращения продаж новых автомобилей в 2020 году на 2,1%.

Беспалов считает преждевременным прогнозировать, какими будут продажи в этом году году: январь-февраль – это традиционно слабые месяцы для продаж автомобилей. Тенденции текущего года определятся ближе к весне, считает он.

Однако, скорее всего, кардинальных изменений на отечественном авторынке не произойдет.

"Многие участники вообще пессимистически смотрят на развитие авторынка РФ, но я не исключаю, что есть и возможность роста на 0,5%", – говорит аналитик.

При этом главным фактором для автомобильного рынка по-прежнему будут доходы населения и потребительский спрос, а здесь пока прорывов ожидать не стоит, считает Беспалов.

Также и по мнению Удалова, объемы выпуска легковых автомобилей в этом году будут зависеть от состояния рынка продаж, а по неутешительным прогнозам "Автостата", он может потерять еще 5%.

Ухудшение экономической ситуации отразилось на снижении платежного спроса, а именно он и является основным фактором падения рынка автомобилей, сказал Удалов.

Помимо этого, к сокращению продаж в текущем году может привести и увеличение утилизационного сбора, заключили эксперты.