Новые штрафы для водителей: сколько придется платить в 2020-м (Autonews.ru)

Увеличение штрафа за непропуск скорой помощи, ужесточение скоростного режима, борьба с «зайцами» на платных дорогах и другие новые взыскания за нарушения ПДД, которые уже действуют или будут введены в ближайшее время.

В прошлом году в России были приняты важные инициативы, которые ввели для автомобилистов новые запреты и увеличили некоторые штрафы в разы. Впрочем, в 2020-м ужесточение правил дорожного движения продолжится.

Ввели в 2019 году

Непредоставление преимущества скорой помощи

В августе 2019 г. вступил в силу закон, значительно увеличивающий ответственность за отказ пропустить автомобиль скорой помощи. Это нововведение обсуждали в течение нескольких лет после ряда громких инцидентов, когда отказы пропустить медиков приводили к трагическим последствиям, в том числе гибели пациентов. Теперь штраф за подобные действия вырос в 10 раз — с 500 руб. до 5000 рублей. Кроме того, нарушителю может грозить лишение прав сроком от трех месяцев до одного года. В случае если действия водителя привели к тяжкому вреду здоровью или смерти больного, предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы сроком от двух до четырех лет.

«Вафельницы» на перекрестках

В прошлом году ряд новых взысканий за нарушения ПДД начали действовать в Москве. Так, с марта 2019 г. в столице начали массово штрафовать за выезд на так называемую вафельную разметку, призванную обозначить границы перекрестка, которые запрещено пересекать при образовании затора впереди, чтобы не создавать препятствий для движения в поперечном направлении. Нарушение, штраф за которое составляет 1000 руб., фиксируется при помощи камер.

Неоплаченная парковка

Кроме того, в Москве вдвое увеличили штраф за неоплаченную стоянку автомобиля — с 2500 до 5000 рублей. С 1 января нынешнего года подорожала и эвакуация машин, припаркованных с нарушением ПДД. Теперь стоимость перемещения на штрафстоянку легковушек с двигателем мощностью до 80 л. с. увеличилась с 3200 до 3400 руб., а с двигателями мощностью от 80 до 250 сил — с 5200 до 5400 рублей. Эвакуация машины с агрегатом мощнее 250 сил обойдется в 7600 рублей (ранее — 7400 рублей). Стоимость одних суток хранения машины на штрафстоянке в зависимости от типа автомобиля выросла на 20–100 рублей.

Парковка на местах для спецтехники

Наконец, недавно москвичи начали получать новые штрафы за парковку во дворах на специальных местах, предназначенных для пожарных машин. Всего за месяц работы обновленного мобильного приложения «Помощник Москвы», при помощи которого можно фиксировать такое нарушение, было оформлено несколько десятков «писем счастья». Постановления вынесли на основе фотографий, сделанных во дворах в центре города, где установили запрещающие знаки 3.27 «Остановка запрещена». За парковку под такой табличкой предусмотрен штраф в 3000 рублей.

Должны ввести в 2020 году

Скоростной режим

В прошлом году в России на разных уровнях активно обсуждалась возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км в час. Сроки нововведений пока не называются, однако власти уже четко дали понять, что они точно произойдут. Ну а пока ГИБДД выступает за увеличение размеров взыскания за нарушение скоростного режима, которые должны утвердить уже в 2020-м. Так, полиция предлагает за превышение лимита на 20–40 км/ч штрафовать на 3000 руб. вместо прежних 500, а за превышение на 40–60 км/ч — на 4000 руб., а не на 1000–1500 руб., как сейчас. Наконец, планируется увеличить ответственность за повторные грубые нарушения скоростных режимов.

Плюс ко всему глава московского Департамента транспорта Максим Ликсутов предлагает ввести ежегодную индексацию штрафов ГИБДД, а также отменить 50-процентную скидку на оплату взысканий для системных нарушителей ПДД по одним и тем же статьям.

Неоплаченный проезд по платным дорогам

Уже в скором времени может быть введен новый штраф для водителей, которые не внесли деньги за проезд по платной дороге. Соответствующий документ был одобрен правительством и отправлен на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы предлагают штрафовать владельцев легковушек за неоплаченный проезд на 2500 рублей, а водителей грузовиков и автобусов — на 5500 рублей. Таким образом, данное нарушение приравняют к административному правонарушению — как в случае с отказом вносить плату за стоянку на муниципальных парковках.

Нарушения будут фиксировать при помощи стационарных комплексов. Власти полагают, что подобные меры необходимы для последующего внедрения единой системы взимания денег за проезд, которая позволит проезжать пункты оплаты без необходимости остановки.

Злоупотребление «аварийкой»

В конце 2019 г. депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести санкции в отношении водителей, злоупотребляющих аварийной сигнализацией. Парламентарий отметил, что в больших городах участились случаи, когда автомобилисты оставляют машины на проезжей части вне разрешенных мест с включенной «аварийкой», провоцируя тем самым серьезные затруднения движения.

Парковка на газоне

Наконец, существенно может ужесточиться наказание за парковку на газоне в Санкт-Петербурге. Так, в середине января местная Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) подготовила законопроект, запрещающий парковку на газонах взамен действующего сейчас регламента по ограничению стоянки в местах зеленых насаждений. В ГАТИ назвали нынешний закон неэффективным, поскольку очень часто невозможно доказать, что именно попадает под определение зеленого насаждения. Размеры штрафов предлагают установить следующие: от 3 до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 5 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 150 до 500 тыс. руб. для юридических.

Ярослав Гронский