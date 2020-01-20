Сколько нужно будет заплатить за «красивые» автономера («Российская газета»)

Статусные "красивые" автомобильные номера выставят на продажу с 1 января 2021 года. Причем предусмотрено несколько способов их продажи. В том числе через аукцион.

Так, стартовая цена за номер "А 111 АА" будет 600 тысяч рублей, которые пойдут в доход региона, а не в карман тех, кто наладил нелегальный бизнес по продаже номеров. Министерство экономического развития выложило на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения сразу четыре документа, которые установят правила приобретения "красивых" номеров.

Два из них - это поправки в Налоговый кодекс, которыми устанавливается, сколько с автомобилистов брать за "красивый" номер. А также порядок установления региональными властями стоимости таких номеров.

Согласно этим документам, самая дорогая госпошлина - 600 тысяч рублей - будет взиматься за знаки с одинаковыми буквами и цифрами. Столько придется выложить, например, за номер "О 555 ОО".

Значительно дешевле одинаковые цифры обойдутся, если буквы будут разные. Например, за номер "О 777 ВК" госпошлина составит 150 тысяч рублей.

Одинаковые буквы вообще значительно удорожают госномер. Так, за номер "А 300 НР" надо будет отдать в казну 100 тысяч рублей. А за номер "К 300 КК" - 450 тысяч рублей.

За номера с цифрами 001, 002, 003 и далее госпошлина составит 100 тысяч рублей. А за тот же порядок цифр, но с одинаковыми буквами придется заплатить 300 тысяч.

Стартовая цена за номер "А 111 АА" будет 600 тысяч рублей, которые пойдут в доход региона, а не в карман тех, кто нелегально торговал госзнаками

За цифры 010, 020 и далее потребуется заплатить 50 тысяч. За них же с одинаковыми буквами - 150 тысяч.

За все остальные сочетания цифр, но с одинаковыми буквами придется заплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей.

За номера, в которых буквы разные, а набор цифр не соответствует выше названным, госпошлина составит 5 тысяч рублей. Напомним, что сейчас госпошлина за обычный регистрационный знак составляет 2 тысячи рублей.

При этом размер госпошлины может быть увеличен или уменьшен региональными законами, но не более чем в десять раз. А если законодательство региона позволяет проводить электронные аукционы, то размер госпошлины будет установлен по итогам такого аукциона, но не ниже установленных Налоговым кодексом или местными законами.

Примечательно, что в случае передачи номера на сохранение или при получении машины в наследство с таким красивым номером за него потребуется также заплатить такую же госпошлину. Был у вас на старом автомобиле номер "О 777 ОО", захотели вы его перевесить на новый автомобиль - заплатите в казну 600 тысяч.

Второй документ предусматривает предварительное резервирование номеров. То есть, купив машину и записавшись на прием в ГИБДД через портал госуслуг, автовладелец сразу сможет выбрать номер, который и присвоят его машине. Но за это надо будет заплатить половину той самой госпошлины, в которую будет оценен номер. Там, где будут организованы электронные аукционы, "красивые" номера можно будет забронировать только после победы на аукционе.

Третий документ как раз устанавливает, что электронные аукционы будут проводиться на том же портале госуслуг.

А правила проведения таких аукционов должны установить региональные власти. В соответствии с Правилами предварительного резервирования за физическим лицом государственного регистрационного номера. Эти правила, которые утверждаются постановлением правительства, также разработало минэкономразвития.

Когда они вступят в силу, а произойдет это 1 января 2021 года, региональные управления ГИБДД будут формировать несколько реестров регистрационных номеров. Те, которые они будут закупать и выдавать в виде госзнаков. Из них можно будет выбрать и зарезервировать понравившиеся. Второй реестр - виртуальные номера, чтобы их можно было присвоить автомобилю, который будут ставить на учет в другом регионе. Третий реестр - "красивые" номера, которые можно будет резервировать за собой за указанную немаленькую пошлину.

Как говорится в пояснительной записке к этим документам, ежегодно в России выдается более 4 миллионов госномеров. В интернете предлагают широкий выбор вариантов по покупке "красивых" номеров. Цена за них варьируется от 10 тысяч до 10 миллионов рублей за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тысяч рублей. Но вряд ли нововведение уничтожит этот рынок.

Но тем, кто хочет выделиться, проще станет приобрести на законных основаниях новый "красивый" номер. И ничего плохого в такой практике нет. Аукционы номеров проводятся в США, в Арабских Эмиратах, в Китае и Японии. Причем в Китае именно покупка номера, который порой стоит дороже автомобиля, дает право на приобретение самой машины.