«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборочные линии («Ведомости»)

«АвтоВАЗ» в январе на два дня (9–10 января ) отправлял в простой сборочную линию, где выпускаются автомобили его самого продаваемого семейства Lada – Granta, а также Datsun. Две другие линии, где производятся внедорожник Lada 4x4 и модели на общей платформе альянса Renault-Nissan B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway), в эти дни просто не работали, а их сотрудники – отдыхали. Планировалось, что они отработают дополнительные дни отдыха в субботы 18 и 25 января, но завод решил в эти дни отправить обе линии в простой. Такое сообщение опубликовано в группе «Нетипичный «АвтоВАЗ» во «В контакте». Информацию подтвердил «Ведомостям» человек, знающий это от руководства автопроизводителя. Причина введения простоев – более низкий, чем предполагался, спрос, пояснил он. О простое в эти дни знает и дилер «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался. В дни простоя завод платит 2/3 средней зарплаты.

В 2019 г. «АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada на 0,6% до 362 356 шт. при падении всего рынка легковых и легких коммерческих автомобилей на 2,3% до 1,76 млн шт. В 2020 г. рынок может сократиться на 3,4%, сам «АвтоВАЗ» рассчитывает как минимум сохранить в текущем году долю рынка, а цель – нарастить ее, говорил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу автоконцерна Оливье Морне.

«АвтоВАЗ» использовал режим простоя и раньше. Например, осенью 2019 г., когда продажи Lada на внутреннем рынке вновь начали сокращаться (в октябре они упали на 6% год к году, в ноябре – на 7,3%), в простой 31 октября и 1 ноября были отправлены все автосборочные линии. В приказе, опубликованном в группе «Рабочие «АвтоВАЗа» во «В контакте», целью простоя называлась необходимость оптимизации складских запасов автомобилей. Но представитель «АвтоВАЗа» объяснял простой необходимостью проведения традиционной ежегодной инвентаризации. Перед корпоративным отпуском, начавшимся 25 декабря, сборочные линии в Тольятти уходили в простой 23 и 24 декабря, сообщал «Нетипичный «АвтоВАЗ». До этого режим простоя автоконцерн использовал летом (3–4 июля, на заводе в Ижевске) – как объяснял завод, из-за недопоставок комплектующих.

Подобная ситуация была и в апреле 2018 г. В предыдущие годы группа «АвтоВАЗ» тоже приостанавливала выпуск машин – сначала из-за падения рынка, а затем, с началом восстановительного роста продаж, из-за того, что поставщики не успевали за спросом (рынок рос в 2017–2018 гг.). В 2019 г. вслед за рынком в отдельные месяцы начали сокращаться и продажи Lada. С середины сентября на «АвтоВАЗе» была снижена скорость конвейера.

Для поддержки спроса на автомобили Минпромторг в январе 2020 г. возобновил госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» (для тех, кто не имел ранее машин) и «Семейный автомобиль» (у покупателя должно быть двое и более несовершеннолетних детей), выделив на них 5 млрд руб. Стоимость автомобиля по условиям обеих программ не должна превышать 1 млн руб. – этому соответствуют все семейства Lada.

Провала в продажах «АвтоВАЗа» пока не наблюдается – они даже немного выше января 2019 г., комментируют два дилера Lada. Цены на Lada, как и на машины многих других марок, в начале года выросли (в среднем на 2%), но продажам помогают госпрограммы, заметил они. По словам одного из собеседников, «АвтоВАЗ» заверил дилеров, что простои не отразятся на поставках. Но даже если будут задержки, то имеющиеся у дилеров запасы на уровне 1,5-месячных продаж (это стандартный уровень) удовлетворят спрос, спокоен он. «АвтоВАЗ» много произвел в декабре, поэтому и ввел в январе простои, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку дилеров, рассуждает собеседник «Ведомостей». По его словам и словам двух других дилеров Lada, около 90% текущих запасов – это машины, выпущенные в 2019 г.

Продажи Renault Logan и Sandero в январе – на уровне прошлого года, запасы находятся на стандартном уровне 1,5–2 месячных продаж, говорит дилер этой марки. Он связывает простои с выпуском Lada.

УАЗ, по словам его представителя, после новогодних праздников тоже вводил кратковременный простой на отдельных участках, а с 20 января уйдет в корпоративный отпуск – он продлится до 10 февраля. Но простой был связан не со снижением спроса (в 2019 г. продажи УАЗ упали в России на 6%, в декабре – на 16%, гласят данные АЕБ), а с необходимостью проведения ежегодной ремонтной программы и реализацией индустриальных проектов, заверил представитель УАЗа.

«Хендэ мотор мануфактуринг рус» (выпускает Hyundai, Kia) работает в три смены 5 дней в неделю, простои не планируются, завод продолжит работу в полную производственную мощность, сообщил его представитель. Российский завод Toyota, Ford Sollers, «Автотор» и «ПСМА рус» работают в обычном режиме, сказали их представители. «Ведомости» ожидают комментарии от представителей группы VW, Renault, Nissan.