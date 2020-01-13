«АвтоВАЗ» увеличил долю на падающем рынке («Ведомости»)

В 2019 г. в России было продано 362 356 автомобилей марки Lada – это на 0,6% больше, чем годом ранее. Такие данные сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне. Всего в России за год было продано, по предварительной оценке компании, 1,76 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, или на 2% меньше, чем в 2018 г. Lada увеличила долю на 0,6 процентного пункта, теперь у нее 20,6% рынка.

В 2017–2018 гг. российский автомобильный рынок рос, а в 2019 г. начал сокращаться. За 11 месяцев прошлого года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,58 млн шт., или на 2,8% меньше, чем в 2018 г., сообщала Ассоциация европейского бизнеса. Отчет за 2019 г. целиком ожидается 14 января.

По данным «АвтоВАЗа», самым продаваемым в 2019 г. семейством Lada стала Granta – продана в России 135 831 шт. (рост на 27,8%). Продажи прежнего лидера российской марки – Vesta – составили 111 459 шт. (рост на 2,9%). Granta стоит минимум 455 900 руб., Vesta – минимум 629 900 руб.

Продажи Lada за рубежом выросли примерно до 50 000 машин, это на 32% больше, чем в 2018 г. Крупнейшие экспортные рынки Lada – Белоруссия (16 000 машин), Казахстан (15 000) и Узбекистан (6600).

В 2020 г. российский рынок может продолжать сокращаться, считает Морне, его оценка – 1,7 млн машин, на 3,4% меньше, чем в прошлом году. Прогноз ассоциации «Российские автомобильные дилеры» – падение может достичь 8%.

«АвтоВАЗ» рассчитывает как минимум сохранить в текущем году долю рынка, а цель – нарастить ее, продолжает Морне. Продажи будут поддерживаться госпрограммами стимулирования спроса (их условиям соответствуют все выпускаемые семейства Lada), развитием дилерской сети марки (сейчас в сети 301 дилерский центр), а также интеграцией в модельный ряд Lada внедорожника Niva. В декабре 2019 г. «АвтоВАЗ» выкупил долю у General Motors в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ», которое производит этот внедорожник.

Он создан на базе Lada 4x4 (выпускается «АвтоВАЗом») и продается под именем Chevrolet Niva. Модель сменит бренд с Chevrolet на Lada до конца 2020 г., обещал Морне. За 11 месяцев 2019 г. продажи Niva в России и странах СНГ составили 20 685 шт., говорил представитель «GM-АвтоВАЗа». Какую прибавку в 2020 г. может обеспечить Lada Niva общим продажам, Морне затруднился сказать. Все будет зависеть от того, когда именно Niva станет Lada, например в августе или сентябре, пояснил топ-менеджер «АвтоВАЗа»: более половины дилеров Chevrolet Niva одновременно продают и Lada, так что продукт им знаком.

Менеджеры двух дилерских компаний Lada ожидают ребрендинга Niva летом 2020 г. Появление этого внедорожника в модельном ряде Lada увеличит продажи марки и сократит расходы на персонал и недвижимость тех компаний, у которых два дилерства, Chevrolet Niva и автомобилей Lada, говорит один из них. В 2023 г. на рынке может появиться новое поколение внедорожников Lada 4x4 и эта модель тоже может получить имя Niva, рассказал Морне, окончательное решение будет принято позже.

Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов считает, что в 2020 г. российский автомобильный рынок останется на уровне прошлого года или вырастет (до 5%) благодаря росту экономики, мерам господдержки, а также эффекту низкой базы 2019 г. Lada как минимум сохранит долю, а за счет консолидации Niva – увеличит ее, прогнозирует эксперт. На руку «АвтоВАЗу» будет и очередное увеличение утилизационного сбора на автомобили, произошедшее в январе 2020 г., указывает Беспалов. Сбор платят все, но местные автопроизводители в отличие от импортеров получают сопоставимые с этими расходами субсидии из федерального бюджета. Это позволяет им быть более гибкими в ценовой политике, подчеркивает Беспалов.